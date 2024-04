MotoGP – Austin: Ο Maverick Vinales γράφει ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου

Σε έναν αγώνα γεμάτο μάχες, διαρκείς ανακατατάξεις αλλά και πτώσεις, ο Maverick Vinales έβαλε το κεφάλι κάτω και έγινε ο μοναδικός αναβάτης της σύγχρονης ιστορίας του MotoGP που κατακτά νίκη σε GP με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του τρίτου GP της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν στο Austin του Τέξας με τον Pedro Acosta προσωρινό «νικητή» πριν την πρώτη ανηφορική αριστερή στροφή της αμερικανικής πίστας.

Πίσω του πλασαρίστηκε ο Jorge Martin, που και σήμερα έκανε πολύ καλή εκκίνηση, αλλά και ο Jack Miller. Ακόμα πιο πίσω βρέθηκαν ο Marc Marquez και οι δύο εργοστασιακές Ducati των Francesco Bagnaia και Enea Bastianini.

Στην αρχή του δεύτερου κιόλας γύρου, ο Marc Marquez κέρδισε μία θέση, ενόσω ο Francesco Bagnaia άρχισε να ανεβάζει παλμούς και να φτάνει αυτός τρίτος, πίσω από το δίδυμο των Acosta-Martin που μάχονταν τροχό με τροχό για την πρώτη θέση.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο συναρπαστική, καθώς στον επόμενο κιόλας γύρο ο Jorge Martin πέρασε τον Pedro Acosta, o Marc Marquez τον Francesco Bagnaia και οι… δύο τελευταίοι εν συνεχεία τον Ισπανό της Gas Gas που έτσι από πρώτος «έπεσε» τέταρτος, με διαφορά ασφαλείας από τον Jack Miller.

Δύο γύρους μετά, στην προσπάθειά του να περάσει στα φρένα τον Jorge Martin, o Marc Marquez ακούμπησε τον πίσω τροχό της GP24 του Ισπανού της Prima Pramac, με αποτέλεσμα να χάσει τη φόρα του και να «πέσει» αυτός τέταρτος, πίσω από τους Pedro Acosta και Francesco Bagnaia.

Οι ανακατατάξεις συνεχίστηκαν, με τον εξαιρετικά ταχύ και αγωνιστικά… θρασύ Pedro Acosta να περνά στον 6ο γύρο τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Kάτι που έπραξε αμέσως μετά και ο Marc Marquez. Εν τω μεταξύ, ο Maverick Vinales, ο οποίος έκανε μια πολύ κακή εκκίνηση από την pole position χάνοντας όχι μία, ούτε δύο, αλλά οκτώ στο σύνολο θέσεις(!), είχε ήδη φτάσει στην ουρά του τέταρτου -πλέον- Francesco Bagnaia. Τον οποίο και πέρασε, με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες, έντεκα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Όλα άλλαξαν, για μία ακόμα φορά, στα μέσα ακριβώς του αγώνα, με τους Marc Marquez και Pedro Acosta να «καταπίνουν» τον Jorge Martin, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεχίσει με τον πολύ γρήγορο ρυθμό που είχε στο πρώτο μισό του αγώνα. Ωστόσο, όντας στην κορυφή πλέον, ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Marc Marquez, έκανε το μοιραίο λάθος στην Τ11 και χάνοντας το μπροστινό της Ducati του εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα, παραδίδοντας τα ηνία στον… Pedro Acosta.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Maverick Vinales, είχε φτάσει ήδη σε θέση βάθρου, και περνώντας εύκολα τον Jorge Martin, άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Pedro Acosta. Όπως διαφαινόταν, ο μοναδικός rookie του MotoGP για το 2024 δεν άντεξε στο εκπληκτικό ρυθμό του Ισπανού της Aprilia Racing, υποχωρώντας στη δεύτερη θέση, εμπρός από τον Jorge Martin και τον Enea Bastianini, ο οποίος πολύ αθόρυβα είχε ανέβει, περνώντας και τον ομόσταβλό του, Francesco Bagnaia.

Στους τελευταίους πέντε γύρους και με τον Maverick Vinales να οδεύει ολοταχώς για την πρώτη του νίκη σε GP με την Aprilia και τον Pedro Acosta να «κρατιέται» δεύτερος, το ενδιαφέρον όλων επικεντρώθηκε στη μάχη για την τρίτη θέση. Που είχε ως νικητή τον Enea Bastianini, που «μελέτησε» τον Ισπανό της Prima Pramac περνώντας τον με μαεστρία στον προτελευταίο γύρο.

Έτσι, ο Maverick Vinales πήρε μια σπουδαία νίκη στo Austin και έγινε ο μοναδικός αναβάτης της σύγχρονης ιστορίας του MotoGP που έχει κερδίσει σε GP με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές (Aprilia, Yamaha, Suzuki).

🥇 MAVERICK VINALES IS A WINNER AGAIN! 🥇 BATMAV MAKES HISTORY IN AMERICA! 🔥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/vlchiUZZjy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024



Δεύτερος ολοκλήρωσε ο εκπληκτικός Pedro Acosta, τρίτος ο Enea Bastianini, τέταρτος ο Jorge Martin και πέμπτος ο Francesco Bagnaia, ο οποίος και σήμερα δεν είχε τις απαραίτητες απαντήσεις από τη σέλα της GP24 της Ducati Lenovo Team.

Την 10άδα συμπλήρωσαν ο Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Brad Binder (Red Bull KTM Racing Factory) και Raul Fernanzez (Trackhaouse Aprilia).

Στη βαθμολογία οδηγών ο Jorge Martin έχει πλέον 80 βαθμούς. Δεύτερος είναι τώρα ο Enea Bastianini με 59 βαθμούς, τρίτος ο Maverick Vinales με 56 βαθμούς και τέταρτος ο 19χρονος Pedro Acosta με 54 βαθμούς. Στην πέμπτη πλέον θέση φιγουράρει ο Francesco Βagnaia με 50 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στη Jerez της Ισπανίας – εκεί όπου θα δούμε να αγωνίζεται ξανά, όπως και πέρσι, ο Dani Pedrosa.