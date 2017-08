Οι προσφορές της Mitsubishi

Το ASX 5d Di 1.6 MT 4WD Invite Plus MY15,5 AS&G προσφέρεται με όφελος 3.820 ευρώ, με αποτέλεσμα η τιμή τους διαμορφώνεται στα 23.470 από 27.290 ευρώ. Το ASX 5d Di 1.6 MT 4WD Intense Plus Panorama MY15,5 AS&G προσφέρεται με όφελος 1,000€. Έτσι η τιμή τους διαμορφώνεται στα 26,490€ από 27,490€.

Για όλες τις εκδόσεις L200 ΜΥ16,5 ισχύουν προωθητικές ενέργειες με όφελος έως και 3,500€ ανάλογα την έκδοση. Πιο αναλυτικά: L200 Club Cab 2.4 MT 4WD Invite MY16,5 η τιμή του διαμορφώνεται στα 23,950€ με όφελος για τον πελάτη 1500€. L200 Club Cab 2.4 MT 4WD Intense Plus AS&G MY16,5 η τιμή του διαμορφώνεται στα 27,890€ με όφελος για τον πελάτη 1500€. L200 Double Cab 2.4 MT 4WD Intense AS&G MY16,5 η τιμή του διαμορφώνεται στα 27,890€ με όφελος για τον πελάτη 1500€. L200 Double Cab 2.4 MT 4WD Intense Plus AS&G MY16,5 η τιμή του διαμορφώνεται στα 29.750€ με όφελος για τον πελάτη 2500€. L200 Double Cab 2.4 AT 4WD Intense Plus MY16,5 η τιμή του διαμορφώνεται στα 31.150€ με όφελος για τον πελάτη 3500€

Επίσης το πακέτο εξοπλισμού Iron, που έχει αρχική τιμή 1700€ για το μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο στις 3 εκδόσεις L200 Double Cab 2.4 ΜΥ16,5 προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 700€. Η τιμή του Space Star 1.2 CVT Intense διαμορφώνεται στα 12,740€ με συνολικό όφελος για τον πελάτη 1,360€ και η τιμή αυτή είναι η ίδια με το Space Star 1.2lt. Intense με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. H τιμή του Space Star 1.0lt. Inform ανέρχεται στα 9,990€.