Seat Ibiza: διάκριση στον θεσμό Car Οf Τhe Year 2018

Στα πλαίσια της Έκθεσης της Γενεύης, 60 δημοσιογράφοι του Ειδικού Τύπου από 23 Ευρωπαϊκές χώρες που απαρτίζουν την επιτροπή του θεσμού, χάρισαν στο SEAT Ibiza τη 2η θέση της τελικής κατάταξης, μπροστά από τα άλλα υποψήφια καταξιωμένα μοντέλα. Ο καταξιωμένος θεσμός Car of the Year, που φέτος γιορτάζει την 55η επέτειό του, βραβεύει τα καλύτερα αυτοκινήτα που κυκλοφόρησαν στην αγορά το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται παραδοσιακά στα πλαίσια της Έκθεσης της Γενεύης. Έχοντας ήδη προσθέσει στη λίστα των επιτυχιών του κορυφαίες διακρίσεις όπως, Best Supermini-Car of the Year 2018 Awards Ηνωμένου Βασιλείου, Carro do Ano–Πορτογαλία και Car of the Year 2018 –Φιλανδία & Ισπανία μεταξύ άλλων, το ασημένιο μετάλλιο στο CΟΤΥ 2018 έρχεται να επισφραγίσει μια πολύ καλή χρονιά για το μοντέλο.

Θυμίζουμε ότι το νέο Seat Ibiza ήταν και στη χώρα μας ανάμεσα στα 10 αυτοκίνητα φιναλίστ στον θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», όπου μετά από σκληρή μάχη, κατέκτησε τελικά την 2η θέση με μόλις 1 βαθμό διαφορά από τον νικητή. Μοναδικό μέλος της επιτροπής που εκπροσωπεί την χώρα μας στον θεσμό του COTY είναι ο κ. Στράτης Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος στην τελική φάση του θεσμού μοίρασε τους διαθέσιμους βαθμούς του ανάμεσα στους 7 φιναλίστ ως εξής: Volvo XC40: 7 βαθμοί (Τελικός νικητής COTY 2018), Citroen C3 Aircross: 5 βαθμοί, Seat Ibiza: 4 βαθμοί, Alfa Romeo Stelvio: 3 βαθμοί, Audi A8: 3 βαθμοί, Κia Stinger: 2 βαθμοί, BMW 5-Series: 1 βαθμός