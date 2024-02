Car of the Year 2024: Δείτε live την ανάδειξη του νικητή

Παρακολουθήστε σε live μετάδοση την ψηφοφορία για την ανάδειξη του Car of the Year 2024.

Αντίστροφη μέτρηση για το Car of the Year 2024 και o θεσμός επιστρέφει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, που ανοίγει τις πύλες του (Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου) ταυτόχρονα με τη «ζωντανή» ψηφοφορία για την ανάδειξη του Car of the Year 2024.

Κατά τη διάρκεια του τελικού του COTY, του σημαντικότερου βραβείου στο χώρο της αυτοκίνησης, οι επτά φιναλίστ θα δώσουν τη δική τους μάχη «ζωντανά», με την ψηφοφορία των 58 μελών της ευρωπαϊκής επιτροπής «The Car Of The Year» να μεταδίδεται στις 09:00 από το κανάλι των διοργανωτών της Έκθεσης, στο YouTube. Δείτε της εξέλιξη της ψηφοφορίας και την ανάδειξη του νικητή στο βίντεο που ακολουθεί:

Οι 7 φιναλίστ για το Car of the Year 2024 (με αλφαβητική σειρά):

BMW 5-series

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot E-3008/3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30