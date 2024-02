Volvo EX30: Το οδηγούμε στην Ελλάδα

Οδηγούμε στην Ελλάδα το EX30, το αμιγώς ηλεκτρικό και μικρότερο SUV στην ιστορία της Volvo!

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Πρόκειται για ένα από τα φαβορί για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2024, το Volvo EX30, το τέταρτο κατά σειρά ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο μόλις έφτασε στη χώρα μας για να κυριαρχήσει στην πιο εμπορική κατηγορία της εποχής μας, αλλά στην ιδιαίτερη ομάδα αυτής, που ορίζουμε ως «premium B–SUV». Βρεθήκαμε σήμερα στην ελληνική παρουσίασή του, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.



Volvo EX30: Με την πρώτη ματιά;

Ακόμα πιο όμορφο από κοντά και κόμπακτ σε σχέση με αυτά που καταλαβαίναμε από τις φωτογραφίες, καταλαβαίνεις αμέσως την προσπάθεια που έχει γίνει στο downsizing, κάτι που πλέον ανήκει στα «must» -αν θέλετε- της όλης προσπάθειας που γίνεται από τα εργοστάσια στο να εδραιωθεί και να καθιερωθεί η ηλεκτροκίνηση, σε συνδυασμό με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, οπότε, καθόλου τυχαία, αυτήν την ώρα έχουμε μπροστά μας το μικρότερο και το χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος μοντέλο, ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα της γκάμας Volvo.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, σημειώστε ότι μιλάμε για B–SUV μήκους 4.223 χλστ., πλάτους 1.837 χλστ. και ύψους 1.555 χλστ. Την ίδια ώρα το μεταξόνιό του είναι στα 2.650 χλστ., ενώ απέχει από το έδαφος 177 χλστ. Εμφανισιακά -τομέας υποκειμενικός, που πάντα όμως μετράει-, έχουμε να κάνουμε με μια καλαίσθητη και μοντέρνα σιλουέτα, με τη χαρακτηριστική γραμμή του προφίλ να ακολουθεί μια ανοδική πορεία, που καταλήγει στη μεγάλη πίσω κολόνα του αμαξώματος. Στα σημεία κατατεθέν ενός αεροδυναμικού μοντέλου με Cd: 0,28 ανήκουν το χαμηλό καπό, η κλειστή μάσκα, οι μεγάλοι τροχοί (19άρηδες ή 20άρηδες) και τα εμπρός φώτα, σε σχέδιο γνωστό και ως «σφυρί του Θορ».

Έπειτα από κάποια χιλιόμετρα μαζί του, αρχίζουμε να συμβαδίζουμε, και συμβιώνουμε ιδανικά και με το ιδιαίτερο εσωτερικό του αυτοκινήτου μας, που δε θα κρύψουμε ότι μας άγχωσε λίγο στην αρχή, αν και θεωρούμαστε από τους οπαδούς της μίνιμαλ και «γκάτζετ» λογικής. Ο λόγος για μια απέριττη από σχεδιαστικούς πειραματισμούς καμπίνα, στην οποία κυριαρχεί στην κυριολεξία μία οθόνη, σε στυλ… Tesla, θα λέγαμε χαρακτηριστικά. Είναι κάθετη, 12,3 ιντσών, δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό και συνεργάζεται σε επίπεδο συνδεσιμότητας 5G με την Google, την Apple και την Qualcomm.

Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστική και η μπάρα ήχου, που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του εμπρός μέρους και καταργεί ουσιαστικά τα παραδοσιακά ηχεία. Ποιοτικά; Τα υλικά φαίνονται να έχουν εξαιρετική συναρμογή, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Μεταξύ άλλων είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχει προκύψει από απορρίμματα, όπως παλιά πλαίσια παραθύρων και ρολά παντζουριών, ανανεώσιμο φυσικό λινάρι από την καινοτόμο σουηδική εταιρεία Bcomp, στην οποία έχει επενδύσει η Volvo, μείγμα μαλλιού που περιλαμβάνει 70% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, και ένα πλεκτό υφασμάτινο υλικό για τα καθίσματα, που περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πλαστικό. Επιπλέον, διατίθεται η επιλογή μίας επένδυσης από Nordico, ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου υλικού που δημιουργείται από υφάσματα φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως τα μπουκάλια «Pet», και υλικά βιολογικής προέλευσης από δάση της Σουηδίας και της Φιλανδίας.

Η «μίνιμαλ» πρακτικότητα είναι ένα ακόμα στοιχείο που συνοδεύει το εσωτερικό του Volvo EX30 και στις τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις του (ή αλλιώς «δωμάτια», όπως τα αποκαλεί η Volvo), με τις χαρακτηριστικές ονομασίες «Breeze», «Mist», «Pine» και «Indigo».

Το εσωτερικό, που στην αρχή μας «ψάρωσε», έπειτα από λίγο αρχίζει να μας αρέσει πολύ και να εκτιμάμε ιδιαίτερα και την πρακτικότητα που προσφέρει, με διάφορα έξυπνα τρικ. Για παράδειγμα, το επάνω μέρος με τις δύο ποτηροθήκες μπορεί να πάει προς τα πίσω παρέχοντας περισσότερο χώρο. Στο κάτω μέρος της κονσόλας υπάρχει ένας προστατευόμενος χώρος για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων, ενώ εκεί βρίσκονται και δύο θύρες φόρτισης Type–C (άλλες δύο στη μέση, στο πίσω μέρος, μαζί με τους διακόπτες των παραθύρων). Στον μεγάλο ανοιχτό χώρο που βρίσκεται από πάνω μπορεί κανείς να τοποθετήσει ακόμα και μία τσάντα.

Στις παραξενιές, αν δε σου πει κάποιος πού είναι το ντουλαπάκι, το ψάχνεις, γιατί δεν είναι μπροστά από τον συνοδηγό, ως είθισται, αλλά στο κέντρο, ακριβώς κάτω από την οθόνη αφής, το οποίο μάλιστα ανοίγει πατώντας το σχετικό εικονίδιο στην οθόνη, αλλά κλείνει… παραδοσιακά με το χέρι. Όσον αφορά τους χώρους γενικότερα, το EX30 προσφέρει ικανοποιητικό αέρα για τα πόδια των επιβατών (με εξαίρεση τις όποιες υποχωρήσεις χρειάζονται να κάνουν οι πίσω επιβάτες στον διαθέσιμο χώρο για τα πόδια κάτω από τα καθίσματα), αλλά ένα πορτ μπαγκάζ με χωρητικότητα στα 318 λίτρα, συμπεριλαμβανομένου του υποδαπέδιου μέρους του, το οποίο μπορεί να φτάσει έως τα 904 λίτρα με πεσμένα τα πίσω καθίσματα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από το εμπρός καπό υπάρχουν διαθέσιμα 7 λίτρα, για κάποια μικρή τσάντα ή το καλώδιο φόρτισης, για παράδειγμα.

Σε δύο εκδόσεις, Standard και Extended Range, όπως η «δική μας», με έναν ηλεκτροκινητήρα η καθεμιά, που μεταδίδει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, αλλά και σε μία ακόμα τετρακίνητη παραλλαγή (Extended Range), που τροφοδοτείται από δύο για την περίσταση ηλεκτρικές μονάδες.

Οι διαφορές ανάμεσα στη μοναδική Standard Range και τις δύο Extended Range εκδόσεις, όσον αφορά την αυτονομία που εξασφαλίζουν, είναι 344 και 475 χλμ. για τα EX30 Single Motor, και 450 χλμ. για το EX30 Twin Motor. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης που μπορεί να υποστηρίξει η καθεμιά είναι 134 και 153 kW.

Στις εκδόσεις με τον έναν ηλεκτροκινητήρα το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει και στις δύο περιπτώσεις 272 ίππους (200 kW) και 343 Nm ροπής, με τις επιδόσεις του μοντέλου να είναι πραγματικά καταιγιστικές, παρά τα 1.765 έως 1.885 κιλά που ζυγίζει, και επιπέδου από 5,3 έως 5,7 δλ. (ανάλογα με την έκδοση) για το «0-100». Σημειώστε μάλιστα ότι στην Twin Motor Performance έκδοση, η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 428 ίππους (315 kW) και η ροπή στα 543 Nm, εξασφαλίζοντας για την περίσταση επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,6 δλ.(!), ενώ σε κάθε περίπτωση ανάμεσα στις προτάσεις της γκάμας η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.

Volvo EX30: Οδηγώντας

Τα προσπεράσματα -στα σημεία όπου επιτρέπονται- γίνονται σε χρόνο dt και με ασφάλεια, εξαιτίας των 272 ίππων και των 343 Nm ροπής που είναι άμεσα στη διάθεσή του, το τιμόνι και το κράτημα είναι εκεί, τα φρένα ακούραστα, ενώ και τα μεγάλα (245/40 R20) ελαστικά Efficient Grip για SUV της GoodYear συμβαδίζουν με τη γενικότερα καλή οδηγική συμπεριφορά στην πίεση, με μοναδική και αναμενόμενη «δυσάρεστη» εξέλιξη την αύξηση της κατανάλωσης να φλερτάρει ακόμα και με τις 30 kWh/100 χλμ.

Στη «μάχη» με το μικρό premium e–SUV έχουμε επιλέξει από το μενού που αφορά το τιμόνι το «Σκληρό» («Μαλακό» και «Μέτριο» οι δύο άλλες επιλογές), το οποίο σαφέστατα του ταιριάζει πιο πολύ από τις υπόλοιπες παραμετροποιήσεις, ακόμα και στην καθημερινότητα. Η λειτουργία της ανάρτησης (ΜακΦέρσον εμπρός / Πολλαπλών συνδέσμων πίσω) σε καμιά περίπτωση δε θεωρείται σπορ, αλλά πραγματικά προσαρμόζεται τόσο ιδανικά σε κάθε ρυθμό, που δε θες και δε χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω, έχοντας βέβαια προδιαγραφές που πρώτα σχετίζονται με την άνεση (εξαιρούνται οι πολύ απότομες εγκάρσιες κακοτεχνίες, κυρίως λόγω των χαμηλοπρόφιλων ελαστικών) και τον αγχολυτικό χαρακτήρα, και έπειτα με όλα τα υπόλοιπα.

Volvo EX30: Από 37.572 ευρώ στην Ελλάδα, μείον 8.000 ευρώ με την κρατική επιδότηση

Το νέο Volvo EX30 θα διατίθεται στην Ελλάδα σε τιμές που ξεκινούν από τα 37.572 ευρώ για την έκδοση Single Motor με τη Standard Range μπαταρία και το επίπεδο εξοπλισμού Core, ενώ η αντίστοιχη στο εξοπλιστικό επίπεδο Plus τιμάται στα 40.610 ευρώ, επίσης χωρίς την κρατική επιδότηση ύψους 8.000 ευρώ. Οι εκδόσεις Core, Plus και Ultra για την παραλλαγή Single Motor με την Extended Range μπαταρία κοστίζουν αντίστοιχα 42.966 ευρώ, 46.624 ευρώ και 49.848 ευρώ. Τέλος, για τα EX30 Twin Motor Performance, αμφότερα με τη μεγάλη μπαταρία, στα επίπεδα εξοπλισμού Plus και Ultra, οι τιμές ορίζονται στα 49.352 και τα 52.576 ευρώ.

Το premium e–SUV Volvo EX30 ήρθε αποφασισμένο να κυριαρχήσει, όντας πιο κοντά σε όποιο τετράτροχο «γκάτζετ» και αν έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα όμως διατηρεί μια απόλυτα ισορροπημένη οδηγική προσωπικότητα, αφού αυτόν το συνδυασμό δεν τον πετυχαίνουν όλα με ευκολία._ Μ. Σαλ.

VOLVO ΕΧ30 SINGLE MOTOR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας >ΙΣΧΥΣ: 272 ίπποι >ΡΟΠΗ: 343 Nm >ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων >ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 51 kWh (69 kWh) >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.223x1.837x1.555 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.650 χλστ. >ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 177 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 318-904 λίτρα (+7 λίτρα για τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο) >ΒΑΡΟΣ: 1.765-1.885 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,7 δλ. (5,3 δλ.) >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα >AYTONOMIA: 344 χλμ. (475 χλμ.)

Σε παρένθεση οι τιμές για την έκδοση Extended Range