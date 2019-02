Η Fiat γιορτάζει στη Γενεύη 120 χρόνια ιστορίας

Στη Γενεύη οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με την ιδέα της Fiat όσον αφορά στην συνδεσιμότητα: μια απλή, εύκολη και διαθέσιμη για όλους υπηρεσία. Αυτές άλλωστε είναι παραδοσιακές έννοιες για τη Fiat: η προσφορά τεχνολογικών λύσεων που είναι πρωτοποριακές, αλλά φιλικές προς τον χρήστη, ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες και εστιάζουν στην ασφάλεια και την επικοινωνία.

Πολλά έχουν αλλάξει από την, 11η Ιουλίου του 1899, όταν η "Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino" (FIAT) ιδρύθηκε, όμως η φιλοσοφία της εταιρείας και η εμπειρία ελευθερίας που προσφέρουν τα μοντέλα της, εξακολουθούν να την ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην έκθεση, το κοινό θα γνωρίσει για πρώτη φορά το νέο Panda Connected by Wind και το 5θυρο Tipo Sport με το Wind Pack, δύο μοντέλα για την Ιταλική αγορά, τα οποία αποτελούν καρπό της συνεργασίας της.

Το νέο Fiat 500X "120th"

Για πρώτη φορά το Ιταλικό crossover είναι διαθέσιμο με διχρωμία. Εκτός από μαύρο αμάξωμα - λευκή οροφή, το μοντέλο είναι διαθέσιμο και σε άλλους συνδυασμούς, όπως λευκό αμάξωμα με μαύρη οροφή, ή γκρι αμάξωμα με μαύρη οροφή.

Το σύνολο ολοκληρώνεται από τους μαύρους γυαλιστερούς καθρέπτες, τα χρωμιωμένα πλαίσια των θυρών και τις ζάντες ελαφρού κράματος. Αντίστοιχα στο εσωτερικό οι νέες επενδύσεις, οι επιφάνειες σε μαύρο χρώμα και ο πλούσιος εξοπλισμός προσφέρουν μια άνετη και ελκυστική εμπειρία οδήγησης. Η έκδοση "120th" του Fiat 500X είναι διαθέσιμη με όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου της σειράς, συμπεριλαμβανομένων των νέων Turbo FireFly απόδοσης 120 (1.0) και 150 (1.3) ίππων. Τέλος εκτός από τις διχρωμίες Tuxedo, η σειρά είναι διαθέσιμη με 4 επιπλέον χρώματα.

Fiat 500 "120th"

Το θρυλικό 500 επίσης είναι διαθέσιμο στη σειρά "120th", με τη διχρωμία Tuxedo να ενισχύει ακόμα περισσότερο τον κομψό χαρακτήρα του. Αντίστοιχα στο εσωτερικό οι επιλογές των υλικών, των χρωμάτων, αλλά και ο πλούσιος εξοπλισμός δημιουργούν ένα από τα πλέον ξεχωριστά 500. Η έκδοση "120th" εφοδιάζεται με την πλήρη σειρά ατμοσφαιρικών και Turbo κινητήρων βενζίνης της σειράς 500 (1.2 με 69 ίππους, 0,9Twin Air με 85 ίππους).

Fiat 500L "120th"

Η σειρά "120th", συμπληρώνεται ιδανικά από το 500L που επίσης είναι διαθέσιμο στη διχρωμία Tuxedo. Τα στοιχεία σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και χρώμιο, καθώς και οι ξεχωριστές λεπτομέρειες στο αμάξωμα και το εσωτερικό δίνουν το στίγμα του επετειακού 500L. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης, ενώ οι επιλογές στους κινητήρες περιλαμβάνουν τόσο τον κινητήρα βενζίνης Fire των 1,4 λίτρων με 95 ίππους, όσο και τους κινητήρες πετρελαίου MultiJet με απόδοση 95 (1.3) και 120 (1.6) ίππους.

Το σύστημα πολυμέσων UconnectTM 7" HD LIVE

Το σύστημα πολυμέσων Uconnect διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 7" και συμβατότητα με τα Apple CarPlay και Android AutoTM*. Βρίσκεται στο βασικό εξοπλισμό όλων των μοντέλων της σειράς 500 "120th" και ξεχωρίζει για την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης που διαθέτει.

*Android Auto, Google Play and Google Maps are trademarks of Google LLC.

Apple CarPlay is a registered trademark of Apple Inc.

Panda Connected by Wind

Στη Γενεύη θα κάνει το ντεμπούτο της και η ειδική έκδοση Panda Connected by Wind. Για να γιορτάσει τα 120 χρόνια της, η Fiat στην Ιταλία σε συνεργασία με την Wind, προσφέρει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 50GB το μήνα. Η συγκεκριμένη έκδοση του Panda, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως Wi-Fi router, δίνοντας πρόσβαση σε 15 συσκευές ταυτόχρονα στη μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα. Με την ενεργοποίηση του συστήματος οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία ή εφαρμογή. Η νέα έκδοση του Panda συνεχίζει το δρόμο που άνοιξε την προηγούμενη χρονιά η έκδοση Panda Waze, συμπεριλαμβάνοντας τη διάσημη εφαρμογή πλοήγησης Waze, στο σύστημα πολυμέσων "Panda Uconnect".

Το Panda Connected by Wind, θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του δημοφιλέστερου αυτοκινήτου πόλης της Ευρώπη. Από το 1980, έχουν διατεθεί στην αγορά περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια Panda, ένα μοντέλο που έχει συνδέσει το όνομα του με την ελευθερία της αυτοκίνησης. Το Panda Connected by Wind είναι διαθέσιμο με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 με τους 69 ίππους.

Το Tipo Sport: Πιο όμορφο και δυναμικό από ποτέ

Το 5θυρο Tipo Sport δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Mopar και θα παρουσιαστεί στην έκθεση Γενεύης στη διχρωμία λευκό αμάξωμα / μαύρη οροφή.

Το αυτοκίνητο που θα βρίσκεται στο περίπτερο της Fiat θα είναι εφοδιασμένο με τον κινητήρα πετρελαίου 1.6 Multijet των 120 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT. Οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τα πλαϊνά μαρσπιέ και η πίσω αεροτομή σε συνδυασμό με τους νέους τροχούς ελαφρού κράματος 18'' της Mopar συνθέτουν μια άκρως δυναμική εικόνα. Στο εσωτερικό τα καθίσματα διαθέτουν επένδυση δέρματος-υφάσματος με εντυπωσιακές ραφές, ενώ ιδιαίτερα πλούσιος είναι και ο εξοπλισμός.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αντίστοιχο με εκείνο που πριν από λίγες ημέρες πέρασε τη γραμμή παραγωγής, αποτελώντας το Tipo με τον αριθμό 500.000. Το Tipo αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της κατηγορίας του στην Ιταλία, ενώ βρίσκεται στο top 10 σε τέσσερις Ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα είναι το 2ο πιο δημοφιλές Fiat εκτός Ιταλίας με το 70% των πωλήσεων να πραγματοποιείται σε άλλες αγορές.

Το νέο Tipo είναι διαθέσιμο σε 3 τύπους αμαξώματος (5θυρο, sedan και Station Wagon) και εφοδιάζεται με μια ευρεία γκάμα αποδοτικών και οικονομικών κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου.

Αυθεντικά αξεσουάρ από την Mopar για τα μοντέλα της Fiat

Στα πλαίσια της έκθεσης, η Mopar, θα παρουσιάσει στο χώρο της Fiat μια σειρά αξεσουάρ υψηλής ποιότητας για τα μοντέλα της εταιρείας. Δημιουργώντας ειδικά πακέτα προσωποποίησης, με τα συγκεκριμένα αξεσουάρ ο κάθε αγοραστής μπορεί να διαμορφώσει το αυτοκίνητο του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, διασφαλίζοντας πάντα την άριστη εφαρμογή και συμβατότητα με το όχημα του.

by Fiat

Με μια σειρά συνεργασιών με εταιρείες εκτός χώρου αυτοκινήτου, η Fiat, δημιούργησε με αφορμή και τα 120αγενέθλια της, μια σειρά ξεχωριστών lifestyle προϊόντων. Παράδειγμα αποτελεί η αφιερωμένη στο θρυλικό Fiat 500 συλλογή της Gabs, μιας εταιρείας που μοιράζεται με τη Fiat τις ίδιες αξίες που αφορούν στο design, στην έντονη προσωπικότητα και στην υπογραφή "Made in Italy". Παράλληλα μια νέα σειρά προϊόντων μόδας θα είναι διαθέσιμη, καθώς και -αποκλειστικά για την έκθεση- το συλλεκτικό T-shirt "FIAT Centoventi - made in FIAT".

FCA Bank

Για ακόμα μία χρονιά, η FCA Bank, θα βρίσκεται στα περίπτερα των εταιρειών της Fiat Chrysler Automobiles στην έκθεση της Γενεύης. Η FCA Bank έχει παρουσία σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες και στο Μαρόκο, προσφέροντας υποστήριξη και δυνατότητες χρηματοδότησης για την αγορά νέων αυτοκινήτων διαφόρων εταιρειών.

Δελτίο Τύπου