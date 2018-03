Kymco ionex: Ηλεκτρικό και επαναστατικό

Ήταν συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου του 2017, όταν ο πρόεδρος της Kymco Allen Ko έκανε μια δήλωση που δημιούργησε αίσθηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Καθώς οι άνθρωποι γνωρίζουν όλο και περισσότερο τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, η πράσινη ενέργεια έχει γίνει μια σημαντική τάση. Ενώ η δημιουργία ηλεκτρικών scooter δεν είναι κάτι καινούργιο, η πραγματική πρόκληση είναι στο να τα κάνεις πρακτικά, προσιτά και δημοφιλή στους καταναλωτές. Για χρόνια η προσπάθεια αυτή έχει επιχειρηθεί από πολλούς, όμως κανένας δεν κατάφερε να πετύχει στη μαζική αγορά. Ως αποτέλεσμα, στο Tokyo Motorcycle Show του 2018 θα παρουσιάσουμε την επαναστατική λύση Project NEX, που θα καταστήσει το ηλεκτρικό scooter μια κερδοφόρα επιλογή για τον καταναλωτή. Θα επιδείξουμε τη δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και, το πιο σημαντικό, θα εκμεταλλευτούμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία για να καταστήσουμε τελικά την ηλεκτρική μετακίνηση σε μια δημοφιλή πραγματικότητα”. Η δήλωση του Allen Ko είχε γίνει στα πλαίσια της δημοσιογραφικής παρουσίασης του ΑΚ 550 στην Ιαπωνία, όπου και είχε ανακοινώσει τις ελεύσεις δύο ακόμα σημαντικών μοντέλων της Κymco, των CV2 και CV3 συγκεκριμένα και τα οποία αναμένονται στην παραγωγή εντός του 2018.

Project ionex

Τα αρχικά “nex” σημαίνουν new elextric experience (νέα ηλεκτρική εμπειρία) και το πρόθεμα “io” μάλλον κάτι σε λειτουργικό σύστημα, προφανώς το ηλεκτρικό μοντέλο που θα δούμε σε λίγες μέρες να έχει προεγκατεστημένη μια πλατφόρμα πολυμέσων φιλοσοφίας Noodoe. H ανακοίνωση της Kymco έγινε στην επίσημη ιστοσελίδα της και συνοδεύτηκε από το banner που βλέπετε στην αρχή του άρθρου, όπου γράφει χαρακτηριστικά “You wish to be green without compromise”, δηλαδή “Εύχεσαι να είσαι οικολογικός χωρίς συμβιβασμούς”. Στο δελτίο τύπου που συνοδεύει την εν λόγω ανακοίνωση, γράφει χαρακτηριστικά: “Μετά από χρόνια έρευνας και εξέλιξης, η Kymco θα παρουσιάσει στον κόσμο ένα επαναστατικό ηλεκτρικό όχημα, που θα επιτρέψει στους αναβάτες να το χρησιμοποιούν χωρίς συμβιβασμούς. Το Ionex θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων”. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στο ξενοδοχείο Marriott του Τόκυο μία μέρα πριν τα εγκαίνια της έκθεσης (22 Μαρτίου και ώρα 11.30πμ τοπική), ενώ θα υπάρχει και ζωντανή αναμετάδοση μέσα από την κεντρική http://www.ionex.global/ ιστοσελίδα της Kymco (για Ελλάδα απαιτεί ..ξενύχτι αν θέλετε να την παρακολουθήσετε). Μην ανησυχείτε όμως αν δεν μπορέσετε να την παρακολουθήσετε, θα είμαστε εμείς εκεί και θα σας τα μεταφέρουμε από πρώτο χέρι!