Goodwood Festival of Speed 2017

Το μέχρι πρόσφατα αφεντικό της Formula 1 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού όλοι γνωρίζουν πως είναι ο άνθρωπος που στο πέρασμα των δεκαετιών οδήγησε τον θεσμό από τον ευρωπαϊκό του κυρίως χαρακτήρα και τον ρομαντισμό, στο σημερινό επαγγελματικό του πρόσωπο και την παγκοσμιοποίησή του. Η πορεία του είναι επίσης γνωστή: Αγωνιζόμενος και ο ίδιος στις αρχές της δεκαετίας του '50 στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων των βρετανικών πρωταθλημάτων ταχύτητας και ιδιοκτήτης αργότερα της μικρής ομάδας της Connaught, έγινε μάνατζερ πιλότων όπως ο Γιόχεν Ριντ, ενώ αγόρασε στο ξεκίνημα της δεκαετίας του '70 την Brabham από τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Τζακ Μπράμπαμ. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε διοικητικό στέλεχος σε όλο αυτό που ήταν τότε η Formula 1, καταφέρνοντας να επιβάλει νέους κανόνες και να απογειώσει τη δημοτικότητά της. Ωφελήθηκε ασφαλώς και ο ίδιος, ωφέλησε όμως τα μέγιστα και τον θεσμό ως κάτοχος των δικαιωμάτων του μέχρι πρόσφατα. Η παρουσίασε των όσων έκανε για τη Formula 1 εντάσσεται στο Goodwood σε μια ενότητα, με τον γενικό τίτλο The Five Stages of Ecclestone.

Κατά τα λοιπά, στο Goodwood θα συμβούν και φέτος διάφορα ωραία και πολλές φορές εκθαμβωτικά. Η Alfa Romeo θα είναι εκεί με τη νέα Stelvio, η νέα εποχή της Alpine θα εκπροσωπηθεί με την Α110 του 21ου αιώνα, η Aston Martin V8 DB11 και το αυτοκίνητο που κέρδισε την κατηγορία του στο φετινό Le Mans, η Audi με το νέο R8 Spyder V10 και το Q8 Sport Concept, η Bentley με την 700 ίππων Continental Supersports και την Speed 8 που κέρδισε το Le Mans το 2003, η BMW με το νέο 8 Series Concept και την M4 CS.

Η Ferrari θα γιορτάσει εκεί τα 70 χρόνια από την παρουσίαση του πρώτου της μοντέλου δρόμου, η Land Rover θα επιδείξει το Velar και η Honda θα βάλει στη διάσημη ανάβαση του Goodwood το 316 ίππων Civic Type R. Όσο για την Jaguar, θα παρουσιάσει το XE SV Project 8, με τον πεντάλιτρο κινητήρα των 592 ίππων. Η McLaren θα φέρει στο festival την νεότατη 570S Spider και η Mercedes θα γιορτάσει τα 50 χρόνια της επιτυχημένης συνεργασίας της με την AMG, ενώ φυσικά από την εκδήλωση δεν θα λείψει η AMG GT Concept.

Από τη Γαλλία, θα δώσει μεταξύ άλλων το παρών η Renault, με το φουτουριστικό μονοθέσιο 2027 Vision Concept, που παρουσιάστηκε πριν λίγους μήνες στη Σανγκάη. Ασφαλώς, εκεί θα είναι και το ZOE e-sport concept. Η Subaru θα εμφανιστεί με το υπερόπλο WRX STI Type RA NBR Special, που θα οδηγήσει στην ανάβαση ο Mark Higgins. Εκ των ουκ άνευ η παρουσία πολλών από τα φετινά μονοθέσια της Formula 1, του WRC και του WEC. Και, όπως πάντα, θα λάμψει πολύ δυνατά ένα πλήθος αγωνιστικών του λαμπερού παρελθόντος...