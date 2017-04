Αναλυτικά οι τιμές του νέου Toyota Yaris

Η ελληνική αντιπροσωπεία έδωσε στη δημοσιότητα τον πλήρη κατάλογο τιμών και εξοπλισμού του νέου Toyota Yaris που μετά την πρόσφατη αναβάθμιση αλλά και τις απαραίτητες «τροποποιήσεις» στη γκάμα των διαθέσιμων κινητήρων, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στο πολυπληθές τερέν της σούπερ μίνι κατηγορίας. Θυμίζουμε πως το αποκλειστικά 5θυρο ιαπωνικό «μικρό» (διαβάστε εδώ τις πρώτες εντυπώσεις μας από την οδήγησή του) διατίθεται με τον γνώριμο 3κύλινδρο 1.000άρη βενζινοκινητήρα της εταιρείας (69 ίπποι), τον ολοκαίνουργιο 4κύλινδρο 1.500άρη (111 ίπποι) που αντικαθιστά τον 1.33, τον βελτιωμένο στα σημεία πετρελαιοκινητήρα 1.4D-4D (90 ίπποι), ενώ το «παρών» δίνει φυσικά και η υβριδική έκδοση HSD (100 ίπποι).

Πριν δούμε αναλυτικά τα διαθέσιμα επίπεδα εξοπλισμού και τις τιμές, αξίζει να επισημάνουμε πως όλες οι εκδόσεις είναι εφοδιασμένες με 7 αερόσακους, ABS, VSC με A-TRC και air condition, σε συνδυασμό με το πακέτο ασφαλείας Toyota Safety Sense (TSS) που περιλαμβάνει σύστημα προ-σύγκρουσης (Pre-Collision System) με αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (Autonomous Emergency Braking), αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας φώτων (Automatic High Beam) και προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (Lane Departure Alert).

Το Yaris 1.0 ξεκινά στη βασική έκδοση Cool από τα 12.000 ευρώ, με τις εκδόσεις Live, Active και Active Go να τιμολογούνται αντίστοιχα στα 12.480, 13.590 και 14.190 ευρώ. Η Cool είναι εφοδιασμένη μεταξύ άλλων με εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα και ηλεκτρικούς καθρέπτες, ραδιο-cd, αισθητήρα βροχής, hill assist και ατσάλινες ζάντες 14 ιντσών. Η Live διαθέτει 15άρες ζάντες, επίσης από ατσάλι, καθώς και φώτα ημέρας. Η Active «πατά» σε αλουμινένιες ζάντες με διάμετρο 15 ιντσών διαθέτοντας επιπλέον πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, έγχρωμη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών TFT 4,2 ιντσών, αναβαθμισμένο ηχοσύστημα, σύστημα αναγνώρισης σημάτων, δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα, κάμερα οπισθοπορείας και διαφορετικές επενδύσεις στα καθίσματα. Η Actve Go, τέλος, διαφοροποιείται από την Active χάρη στην παρουσία συστήματος πλοήγησης.

Το χειροκίνητο Yaris 1.5 διατίθεται στις εκδόσεις Live, Active, Active Go, Style και Style Go, οι οποίες κοστίζουν 13.100, 14.390, 14.990, 15.590 και 16.190 αντίστοιχα. To πακέτο εξοπλισμού Style περιλαμβάνει επιπλέον των προαναφερθέντων πακέτων διαφορετικής σχεδίασης ζάντες αλουμινίου με διάμετρο 15 ίντσες, προβολείς ομίχλης, βαμμένη μάσκα και πλαϊνά διακοσμητικά σε χρώμα Piano Black, πίσω αεροτομή, αυτόματο κλιματισμό και cruise control. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος κινητήρας προσφέρεται και στις δίχρωμες εκδόσεις Bi-Tone Red, Bronze, White και Blue με κόστος 16.910 ευρώ σε όλες τις περιπτώσεις.

Το Yaris 1.5 CVT προσφέρεται στις εκδόσεις Active και Active Go, με το τελικό κόστος να ανέρχεται αντίστοιχα στα 15.560 και 16.160 ευρώ.

Το Yaris 1.4D-4D είναι διαθέσιμο με τα επίπεδα εξοπλισμού Live, Live Plus και Active με κόστος 16.200, 16.690 και 17.425 ευρώ αντίστοιχα. Να προσθέσουμε πως η Live Plus είναι εφοδιασμένη επιπλέον της Live με ζάντες αλουμινίου και η Active με cruise control.

Το υβριδικό Yaris HSD δίνει το «παρών» στην ελληνική αγορά με τις εκδόσεις Active, Active Plus, Active Plus Go, Style, Style Go, Style Go Panorama, Chic, Chic Go και Chic Go Panorama με κόστος 16.690, 17.900, 18.500, 18.650, 19.250, 19.750, 19.300, 19.900 και 20.400 ευρώ αντίστοιχα. Εδώ, σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις Active, οι διαφορές εντοπίζονται στα πίσω φώτα με λαμπτήρες αλογόνου, στους αισθητήρες βροχής, στο Bluetooth και στον αυτόματο κλιματισμό, ενώ στην Active Plus χαρακτηριστική είναι μεταξύ άλλων η παρουσία φώτων ημέρας και πίσω φώτων τεχνολογίας LED, νέων επενδύσεων στα καθίσματα και στην πίσω εξωτερική κολώνα και υποβραχονίου. Η Style στο συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει ζάντες με διάμετρο 16 ίντσες, ενώ οι Chic επιπλέον της τελευταίας πίσω αεροτομή, διακοσμητικά στην πόρτα και τα μαρσπιέ, σατινέ χρωματισμούς στους αεραγωγούς, επενδύσεις καθισμάτων με δέρμα και αλκαντάρα καθώς και σύστημα έξυπνης εκκίνησης. Διαθέσιμες, όπως και στην έκδοση των 1,5 λίτρων, είναι και οι εκδόσεις Bi-Tone Red, Bronze, White και Blue με κόστος 19.360 ευρώ.

Συνοπτικά οι τιμές του νέου Toyota Yaris είναι οι εξής:

1.0 Cool TSS: 12.000, 1.0 Live TSS: 12.480, 1.0 Active TSS: 13.590, 1.0 Active Go TSS: 14.190

1.5 Live TSS: 13.100, 1.5 Active TSS: 14.390, 1.5 Active Go TSS: 14.990, 1.5 Style TSS: 15.590, 1.5 Style Go TSS: 16.190, 1.5 Bi-Tone TSS: 16.910

1.5 Active CVT TSS: 15.560, 1.5 Active Go CVT TSS: 16.160

1.4D-4D Live TSS: 16.200, 1.4D-4D Live Plus TSS: 16.690, 1.4D-4D Active TSS: 17.425

1.5 HSD Active TSS: 16.690, 1.5 HSD Active Plus TSS: 17.900, 1.5 HSD Active Plus Go TSS: 18.500, 1.5 HSD Style TSS: 18.650, 1.5 HSD Style Go TSS: 19.250, 1.5 HSD Style Go Panorama TSS: 19.750, 1.5 HSD Bi-Tone TSS: 19.360, 1.5 HSD Chic TSS: 19.300, 1.5 HSD Chic Go TSS: 19.900, 1.5 HSD Chic Go Panorama TSS: 20.400

Να αναφέρουμε πως οι τιμές αναφέρονται σε εκδόσεις με μη μεταλλικό χρώμα. Το μη μεταλλικό λευκό χρεώνεται 170 επιπλέον, το μεταλλικό 460 ευρώ και τα μεταλλικό pearl, 610 ευρώ._Χ.Α.