«Volkswagen Deals» με όφελος ως 7.000 ευρώ

Η Kosmocar -VW παρουσιάζει τα «Volkswagen Deals» και καθιστά την απόκτηση ενός ετοιμοπαράδοτου μοντέλου Volkswagen πιο εύκολη από ποτέ.

Με το πρόγραμμα «Volkswagen Deals», μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα ένα Polo ή ένα Golf, ένα Taigo ή ένα T-Roc, περιλαμβανομένου και του Cabriolet ή ένα ηλεκτρικό Volkswagen από την πλήρη γκάμα ID. και θα έχετε όφελος υπεροχής που μπορεί να φτάσει έως και τις 7.000 ευρώ.

Ενδεικτικά, κάποια από τα ειδικά προνόμια που ισχύουν κατά την διάρκεια των «Volkswagen Deals»:

• To πρωτοποριακό και «έξυπνο» Volkswagen Polo με όφελος 1.500€

• Το πιο εμβληματικό μοντέλο της μικρομεσαίας κατηγορίας Volkswagen Golf με όφελος 2.000€

• To εντυπωσιακό και compact SUV Volkswagen T-Cross με όφελος έως 1.500€

• To σπορ και μοντέρνο Volkswagen Taigo με όφελος έως 2.500€

• Tο compact SUV με τον ηγετικό χαρακτήρα Volkswagen T-Roc με όφελος έως 3.000€

• Το Volkswagen Tiguan στην R-Line έκδοση με 150 PS και αυτόματο κιβώτιο DSG με όφελος 4.500€

• Τα καινοτόμα και μοναδικά μοντέλα Volkswagen ID. με όφελος από 4.700€ ως 7.000€

Με τα «Volkswagen Deals», από τα οποία εξαιρούνται μόνο το νέο T-Cross και το νέο Tiguan, η απόκτηση ενός καινούργιου, ετοιμοπαράδοτου Volkswagen ξεκινά από μόλις 20.850 ευρώ, ενώ θα επωφεληθείτε και από τα τέσσερα χρόνια εγγύησης. Ισχύει μέχρι το τέλος του Απριλίου.