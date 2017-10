Δοκιμάζουμε το Kia Picanto 1.2

Μετά την έλευση του νέου Sportage στη χώρα μας, με το Stinger να έχει κλέψει τις εντυπώσεις σε διεθνές επίπεδο και το Rio να περιμένει στην γωνία, το Picanto έρχεται να βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτήν την ολομέτωπη επίθεση της Kia. Μπορεί η κατηγορία Α να μην έχει την αίγλη ή τις ανοδικές προβλέψεις άλλων segment, αυτό όμως δε μειώνει τη σημασία της, ειδικά μάλιστα για οικονομικά ευαίσθητες αγορές, όπως είναι η δική μας. Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο πανευρωπαϊκά όσο και εγχώρια υπάρχει ταύτιση στον πρωταθλητή του 2016, που δεν είναι άλλος από το Fiat Panda. Από εκεί και κάτω, όμως, αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις, μιας και η εγχώρια εμπορικότητα του ονόματος «Toyota» έχει φέρει το Aygo στη 2η θέση, με το Peugeot 108 να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Γενικότερα, πάντως, τέσσερις είναι οι μεγάλοι παίκτες στην κατηγορία, ήτοι: η Fiat, οι δύο μεγάλες τριπλέτες (C1/108/Aygo και Citigo/Mii/up!) και το γκρουπ Hyundai-Kia, ενώ (ανεξάρτητη) «σφήνα» σε όλους αυτούς μπαίνει το Suzuki Celerio.

Φυσικά, σε ένα τόσο ευαίσθητο τιμολογιακά τμήμα της αγοράς, η μερίδα του λέοντος ανήκει στις μικρότερες (και φθηνότερες) εκδόσεις σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, όπου πάντως ανάλογα με το μοντέλο οι πιο «ενδυναμωμένες» εκδοχές διεκδικούν και αυτές το δικό τους κομμάτι στην πίτα των πωλήσεων. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις του C1 1.2 (το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεών του είναι περίπου 16%, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 108 1.2 του οποίου οι πωλήσεις είναι πολύ λιγότερες), αλλά και του κορεατικού γκρουπ, όπου τόσο στο Hyundai i10 όσο και στο Kia Picanto οι 1.200άρες παραλλαγές έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, με ποσοστά της τάξης του 25% με 30% επί των συνολικών πωλήσεων του κάθε μοντέλου. Ίσως λοιπόν κάποιοι να θεωρούν ότι η έκδοση των 1.200 κ.εκ., με την οποία μας συστήνεται για πρώτη φορά στους ελληνικούς δρόμους η τρίτη γενιά του Kia Picanto, να είναι ήσσονος σημασίας, κάτι τέτοιο όμως (με δεδομένη μάλιστα και τη μικρή διαφορά στα χρήματα όπως μπορεί να δει κανείς στη σχετική ενότητα) δεν ισχύει.

Εντελώς νέο

Μπορεί για μία στιγμή κάποιος να μπερδευτεί λόγω ορισμένων ταυτόσημων χαρακτηριστικών, όπως είναι το μήκος και οι κινητήρες, και να θεωρήσει ότι πρόκειται για κάποια εκτεταμένη ανανέωση, ωστόσο δε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα της εταιρείας. Αυτό υποδηλώνεται και από την εμφάνιση, η οποία απέσπασε τα ευμενή σχόλια των περισσότερων περαστικών. Απέναντι στην επιτηδευμένη διαφορετικότητα του Aygo, στο εκκεντρικό προσωπείο του C1 και στην κομψή ουδετερότητα του VW up!, το Picanto καταθέτει ένα όμορφο παρουσιαστικό, που (υπερ)τονίζεται από τις σπορτίφ πινελιές της έκδοσης GT-Line (προφυλακτήρες, body kit, ζάντες, φώτα ομίχλης και εξάτμιση). Ενώ κοιτώντας άλλα μοντέλα αυτής της κατηγορίας αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μικρά αυτοκίνητα, το Picanto δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός μεγαλύτερου οχήματος, που με κάποιο μαγικό τρόπο λες και συρρικνώθηκε.

Μπορεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες να παρατηρείται μια γενικότερη αυξητική τάση σε ό,τι αφορά το μήκος, σε αυτήν εδώ όμως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, προκειμένου να διευκολύνεται η βασική αποστολή, που δεν είναι άλλη από την αστική χρήση. Για αυτό και το βασικό αποτύπωμα του νέου Picanto (μήκος και πλάτος) παρέμεινε απαράλλαχτο, και μόνον το ύψος αυξήθηκε οριακά κατά μόλις 5 χλστ., αποκλειστικά πλέον με 5θυρο αμάξωμα. Από εκεί και πέρα, οι επεμβάσεις των μηχανικών είχαν ως στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των χώρων, και για αυτό μείωσαν τον εμπρός πρόβολο για χάρη του πίσω, ενώ προστέθηκαν 15 χλστ. στο μεταξόνιο. Το αποτέλεσμα είναι, τηρουμένων των αναλογιών, μια αρκετά ευρύχωρη καμπίνα, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τέσσερις επιβάτες κανονικού αναστήματος, ενώ χάρη στην αρκετά ομαλή διαμόρφωση του δαπέδου, μπορεί με ορισμένες παραχωρήσεις να φιλοξενηθεί επιπλέον ένα παιδί, κάτι που δεν είναι διόλου αυτονόητο σε αυτήν την κατηγορία. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ωφελημένος έχει βγει ο χώρος αποσκευών, με τη χωρητικότητα να ξεκινά από τα 255 λίτρα (με ρεζέρβα ανάγκης μάλιστα) και να φθάνει μέχρι τα 1.010 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (με ένα διπλό δάπεδο θα δημιουργούνταν και μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια). Αυτά τα κατορθώματα φέρνουν το Picanto στην κορυφή από πλευράς χώρων δίπλα σε ευρύχωρα μοντέλα, όπως το VW up! και το Fiat Panda, και σαφώς εμπρός από την τριάδα C1/108/Aygo. Πολύ αποτελεσματικά είναι τα καθίσματα, καθώς στηρίζουν πολύ σωστά το σώμα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια σωστή θέση οδήγησης, παρά το γεγονός ότι το τιμόνι ρυθμίζεται μόνο καθ' ύψος (κάτι που ισχύει και για τα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας).

Στο ολοκαίνουργιο ταμπλό του Picanto, την παράσταση κλέβει η μεγάλη οθόνη αφής 7 ιντσών (στάνταρντ στις πλουσιότερες εκδόσεις premium GT-Line), που βρίσκεται σε περίοπτη κεντρική θέση. Ο πίνακας οργάνων είναι πλήρης (στάνταρντ ο υπολογιστής ταξιδίου και το στροφόμετρο) και ευανάγνωστος, ίσως όμως ένα νεανικότερο κοινό να περίμενε κάτι πιο φανταχτερό, στα πρότυπα ενός Renault Twingo ή ενός Toyota Aygo. Κανένα παράπονο δεν είχαμε σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα, με τις θήκες για μικροαντικείμενα που υπάρχουν, και ειδικά αυτή στην κεντρική κονσόλα με τις πτυσσόμενες ποτηροθήκες. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η πλουσιότερη έκδοση GT-Line, όπου, πέρα από τα εμφανισιακά καλούδια, διαθέτει φώτα τεχνολογίας LED (εκτός των προβολέων), προβολείς ομίχλης, δίχρωμο σπορ δερμάτινο σαλόνι και σπορ πεντάλ. Αν και γενικά στο νέο Picanto έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα του εξοπλισμού, έχουμε ωστόσο μία σοβαρή ένσταση σε ό,τι αφορά τις επιλογές που έχουν γίνει. Μπορεί το δερμάτινο σαλόνι (στάνταρντ από την έκδοση Premium και άνω) να αποτελεί ένα φανταχτερό και μάλλον ασυνήθιστο για αυτήν την κατηγορία χαρακτηριστικό, σε κάθε περίπτωση όμως θα προτιμούσαμε στη θέση του ένα σύστημα αυτόνομου φρεναρίσματος. Το σχετικό σύστημα, όπως και ο αερόσακος γονάτου (!), είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν παραγγελίας, με ένα κόστος της τάξης των 500 ευρώ.

H μέση λύση

Το νέο Picanto ξεκινά την καριέρα του βάζοντας ευχάριστους πονοκεφάλους στον υποψήφιο αγοραστή του, σε σχέση με την επιλογή του κινητήρα. Στη βάση υπάρχει ο ατμοσφαιρικός 3κύλινδρος 1.000άρης των 67 ίππων, ενώ με μόλις 400 ευρώ επιπλέον μπορεί κανείς να προτιμήσει τον επίσης ατμοσφαιρικό 1.200άρη των 84 ίππων (κάτι που όπως είπαμε δεν είναι διόλου θεωρητικό ζήτημα). Στην κορυφή, το κάτι παραπάνω θα μπορεί να αναζητηθεί από το φθινόπωρο στον 1.000άρη τούρμπο των 100 ίππων (κάτι αντίστοιχο αυτήν τη στιγμή προσφέρουν μόνο το Renault Twingo και το VW up!). Εστιάζοντας λοιπόν στο ατμοσφαιρικό κομμάτι της γκάμας, οι πρώτες εντυπώσεις που αποκομίσαμε από την ταυτόχρονη οδήγηση των δύο μοντέλων στο εξωτερικό δε θα λέγαμε ότι έβγαλαν ξεκάθαρο νικητή ανάμεσα στους δύο κινητήρες, καθώς είχαμε περισσότερες προσδοκίες από το 4κύλινδρο μοντέλο. Σε αυτήν την πρώτη δοκιμή του 1.2 Picanto επί ελληνικού εδάφους επιβεβαιώσαμε την αίσθηση ότι θα θέλαμε κάτι παραπάνω, αν και τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνον ύστερα και από τη δοκιμή της βασικής έκδοσης. Από ένα σύνολο 84 ίππων σε ένα μικροκαμωμένο αμάξωμα που ούτε καν πλησιάζει τον ένα τόνο περιμένεις αρκετή ζωντάνια, όχι τόσο εντός των ορίων της πόλης, όπου οι διαφορές ελαχιστοποιούνται, όσο στον πιο ανοιχτό δρόμο. Η μέγιστη ροπή αποδίδεται ψηλά, στις 4.000 σ.α.λ., ενδεικτικό του ότι χρειάζεται κάποια πίεση για να δείξει τα δόντια του. Για να μην παρεξηγηθούμε, ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το Picanto είναι αργό, όντας σαφώς πιο γρήγορο συνολικά από το VW up! των 75 ίππων. Η σχετικά μακριά κλιμάκωση του κιβωτίου, όμως, δεν το αφήνει να ξεχωρίσει, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το Peugeot 108 1.2 (ή το αντίστοιχο Citroen C1), το οποίο, αν και δεν είναι πιο δυνατό, εντούτοις αποδεικνύεται πιο σβέλτο στην πράξη και με οικολογικότερη συνείδηση (σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO 2 και τη μικτή εργοστασιακή κατανάλωση). Σε πραγματικές συνθήκες, πάντως, το Picanto κατανάλωσε 6,4 λίτρα/100 χλμ., τιμή που μπορεί με αρκετή προσπάθεια να κατέβει οριακά από τα 6 λίτρα/100 χλμ.

Στο δρόμο

Οι αγοραστές του προηγούμενου Picanto συμπεριέλαβαν στα μειονεκτήματα το ζήτημα των δυναμικών χαρακτηριστικών, όπως δήλωσε η ίδια η εταιρεία έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε. Για αυτό και δόθηκε μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα. Χρησιμοποιήθηκε η νέα πλατφόρμα της εταιρείας με τον κωδικό «Η», όπου, χάρη στο διπλασιασμό της χρήσης ατσαλιού υψηλής αντοχής (που πλέον φθάνει σε ποσοστό το 44%), οι μηχανικοί κατάφεραν να αυξήσουν την ακαμψία με μια μικρή μείωση του βάρους, της τάξης των 23 κιλών. Δεν έγιναν αλλαγές στη βασική αρχιτεκτονική των αναρτήσεων, οι τροποποιήσεις όμως στον εμπρός πρόβολο, στο κέντρο βάρους και στην κατανομή των μαζών είχαν θετικά αποτελέσματα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με μια αμεσότερη απόκριση του εμπρός μέρους. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο στην οδήγηση, αν και η συνεισφορά των συγκεκριμένων 16άρηδων τροχών είναι καταλυτική (οι χαμηλότερες εξοπλιστικά εκδόσεις φορούν τροχούς 15 ιντσών, ενώ η βασική 14΄΄). Το 195άρι πέλμα προσφέρει αρκετά περιθώρια πρόσφυσης, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο φρενάρισμα (56,3 μ. είναι μια εξαιρετική επίδοση για αυτοκίνητο της μικρής κατηγορίας), το 45άρι προφίλ όμως δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τις άφθονες ανωμαλίες των εγχώριων δρόμων. Οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές γίνονται αντιληπτές, χωρίς ωστόσο να ενοχλούν, ενώ, χάρη και στο σύστημα torque vectoring, το Picanto διατηρεί με σιγουριά την τροχιά που χαράζει ο οδηγός. Το τιμόνι είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με του απερχόμενου μοντέλου, είναι ελαφρύ στις επιτόπιες μανούβρες, θα θέλαμε όμως να είναι γενικότερα λίγο πιο βαρύ και με περισσότερη ακρίβεια γύρω από τη θέση της ευθείας, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες. Ο επιλογέας του κιβωτίου πάντως θα μπορούσε να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλους κατασκευαστές. Είναι ακριβέστατος, πολύ εύχρηστος και μαζί με τον ελαφρύ συμπλέκτη αποτελούν ιδανικό συμπλήρωμα στην αστική χρήση.

Η πικάντικη συνταγή

Απέναντι σε πιο άχρωμους ανταγωνιστές, το νέο Picanto ξεδιπλώνει έναν πιο αλέγκρο χαρακτήρα, με την έκδοση GT-Line να προσθέτει το απαραίτητο αλατοπίπερο στην εμφάνιση. Στα παραδοσιακά του δυνατά στοιχεία, που είναι η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία, προσθέτει τώρα μια ευρύχωρη καμπίνα για τα δεδομένα της κατηγορίας. Η οδική συμπεριφορά του, χωρίς να θέτει νέα μέτρα και σταθμά, είναι σαφώς ευχάριστη και ασφαλής σε κάθε περίπτωση. Ο 1.200άρης κινητήρας μπορεί να μην εκπληρώνει στο ακέραιο τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κανείς όταν στρέφεται σε μια «ενδυναμωμένη» εκδοχή προκειμένου να αυξήσει το πεδίο δράσης, δεν αποτελεί όμως επ' ουδενί μειονέκτημα, με δεδομένη και την πολύ μικρή οικονομική διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα χρειαστεί να δοκιμάσουμε και τη μικρότερη έκδοση των 67 ίππων (με ένα μεσαίο επίπεδο εξοπλισμού), προκειμένου να σχηματίσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα._ 4Τ

TO ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Το οικονομικό σημείο εκκίνησης του νέου Picanto τοποθετείται στα 10.290 ευρώ για την έκδοση 1.0 Inmotion (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται έκπτωση 700 ευρώ). Η καλύτερα εξοπλισμένη έκδοση Instyle κοστίζει 10.590 ευρώ, ενώ αυτή με το 1.200άρη κινητήρα τιμάται στα 10.990 ευρώ. Η πλουσιότερη έκδοση Premium ανεβαίνει στα 11.990 ευρώ, αλλά συμπεριλαμβάνει πολλά στοιχεία, όπως το δερμάτινο σαλόνι, την οθόνη αφής 7 ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας, τις ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών και ηλεκτρικές ευκολίες στους καθρέφτες και στα πίσω παράθυρα. Για την έκδοση GT-Line, που είχαμε στη διάθεσή μας, το κόστος φθάνει τα 12.690 ευρώ (υπολογίστε επιπλέον 400 ευρώ για σύστημα πλοήγησης), ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι για το μοντέλο με το 1.000άρη τούρμπο κινητήρα των 100 ίππων, που θα είναι διαθέσιμο προς τα τέλη της χρονιάς, το κόστος διαμορφώνεται στα 13.390 ευρώ (έκδοση Premium). Το Picanto μπορεί να εξοπλιστεί επιπλέον με αερόσακο γονάτου για τον οδηγό και σύστημα αυτόνομου φρεναρίσματος, τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας αντί ενός τιμήματος 500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να σημειωθούν και τα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά το κόστος χρήσης, αφού, πέρα από τη γνωστή εγγύηση των 7 ετών, η εταιρεία ανακοινώνει ένα κόστος συντήρησης (εργασίας και ανταλλακτικών) για τα πρώτα 6 έτη που φθάνει τα 754 ευρώ, το οποίο κρίνεται ανταγωνιστικό για την κατηγορία.

Kia Picanto 1.2

+ ΧΩΡΟΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ/ΦΡΕΝΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ