MotoGP – Le Mans: Pole position και νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Η αγωνιστική δράση για τον πέμπτο κατά σειρά αγώνα του MotoGP για το 2024 που πραγματοποιείται στο Le Mans της Γαλλίας ξεκίνησε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο πλέον Practice όπου η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με ό,τι είδαμε πριν δύο εβδομάδες στη Jerez.

Έτσι, ο επικεφαλής της κούρσας Jorge Martin έδωσε το ρυθμό χθες, με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Francesco Bagnaia να ακολουθεί κατά πόδας με διαφορά ενός σχεδόν δεκάτου του δευτερολέπτου. Για μια ακόμα φορά, ο rookie της φετινής σεζόν, Pedro Acosta, έδειξε τα δόντια του σημειώνοντας τον τρίτο χρόνο, εμπρός από την Aprilia του Maverick Vinales που και σε αυτό το τερέν δείχνει ανταγωνιστικός.

The Spaniard leads a very close session as 1 second covers the top 16 🤏 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/caBJIxEqwH

Την απευθείας πρόκριση για τις Κατατακτήριες 2 πήραν τόσο οι Fabio Di Giannantonio και Marco Bezzecchi με τις δύο Ducati GP23 της Pertamina Endura VR46 Racing Team όσο και ο Jack Miller με την RC16 της KTM. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ήταν τόσο ο «τοπικός» Fabio Quartararo με την Yamaha R1 όσο και ο Franco Mobidelli με την Ducati GP24 της Prima Pramac που μαζί με τον Aleix Espargaro εξασφάλισαν μια θέση στην πρώτη 10άδα.

Big names out of Q2 and a stellar performance from the top title contenders ⚡️ @88jorgemartin makes a statement on Friday in Le Mans, but @PeccoBagnaia is close! And so is @37_pedroacosta ⚔️ #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/myijWOT1QT

Εκτός νυμφώνος έμειναν ο Marc Marquez, ο οποίος δεν βρήκε το στήσιμο που επιθυμούσε στη δική του Ducati, ενώ μια πτώση στέρησε την πρόκριση και από τον Enea Bastianini, τον δεύτερο εργοστασιακό αναβάτη της Ducati Lenovo Team.

Σήμερα το πρωί στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, ο Maverick Vinales «έγραψε» τον ταχύτερο χρόνο μπροστά από τις Ducati των Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, Alex Marquez και Marc Marquez.

Maverick is looking mighty ahead of qualifying! And so does the @ducaticorse duo ✌️

FP2 is done and dusted, Q1 is coming up shortly so make sure you stick around! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/GFL1qxynNg

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2024