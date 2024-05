MotoGP – Le Mans: Ο πρώτος λόγος και σήμερα στον Jorge Martin

O Jorge Martin είχε και σήμερα τον πρώτο και τελικό λόγο στο Le Mans της Γαλλίας παίρνοντας την νίκη στο GP ύστερα από μια «κλειστή» μέχρι και το πέσιμο της καρό σημαίας μάχη έναντι των Marc Marquez και Francesco Bagnaia.

Με τον καιρό να κάνει και σήμερα το χατίρι των αναβατών, παρά τις δυσοίωνες μέχρι και χθες προβλέψεις που μιλούσαν για βροχή, τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του κυριακάτικου GP στο Le Mans της Γαλλίας, πέμπτου γύρου για το MotoGP του 2024, έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να τίθεται επικεφαλής μετά την τρίτη στροφή. Πίσω του, ο pole-man και νικητής χθες στο sprint, Jorge Martin, και ακόμα πιο πίσω οι Aleix Espargaro και ο Fabio di Gainnantonio.

Κακή εκκίνηση είχε ο Marco Bezzecchi, σε αντίθεση με τον Marc Marquez που και σήμερα έκανε τα μαγικά του και από 13ος πλασαρίστηκε 8ος. Ένα γύρο μετά, ο Ισπανός της Gresini Racing ανέβηκε 7ος, μπροστά από τον Enea Bastianini και πίσω από τον Maverick Vinales.

Η πρώτη απώλεια του αγώνα των 27 γύρων ήρθε αμέσως μετά όταν ο Pedro Acosta επιχείρησε… άγαρμπα να περάσει τους Aleix Espargaro και Fabio di Giannantonio.

A gutting mistake from @37_pedroacosta! 💔 He was fingertips away from taking 3rd 😱😱#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/WpTjGUH7wg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024

Η δεύτερη ήρθε ένα γύρο μετά, με τον Marco Bezzecchi, όπως και χθες στo sprint, να χάνει το μπροστινό της GP23.

A tough weekend comes to a bitter ending for Bez 😱 Last year’s race winner is OUT of contention 💥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/eaHZOP3Sh3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024

Στην κορυφή, ο Jorge Martin παρακολουθούσε από απόσταση αναπνοής τον πρωτοπόρο Francesco Bagnaia ενόσω ο Aleix Espargaro δεχόταν την επιτυχημένη επίθεση του εναπομείναντα στον αγώνα Ιταλού της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ο οποίος 18 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας πήρε με αποφασιστικότητα την τρίτη θέση. Toν Aleix Espargaro πέρασαν στη συνέχεια και οι Maverick Vinales και Marc Marquez.

Με 13 γύρους να απομένουν, η επόμενη αλλαγή στις κορυφαίες θέσεις ήταν η άνοδος του Marc Marquez στη θέση 4, με τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να εκμεταλλεύεται το στιγμιαίο άνοιγμα της γραμμής του Maverick Vinales. Επόμενο… θύμα του Ισπανού, δύο γύρους μετά, ήταν ο Fabio di Giannantonio. Και κάπως έτσι, ο Marc Marquez βρέθηκε και πάλι σε θέση βάθρου!

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή η μάχη είχε φουντώσει, με τον Jorge Martin να επιτίθεται, να περνά πρώτος και τον Ιταλό να απαντά με αποφασιστικότητα ανακτώντας την θέση 1, μόλις οκτώ γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Στον επόμενο όμως γύρο, ο Ισπανός της Prima Pramac βρήκε τον απαραίτητο χώρο περνώντας αυτός στην κορυφή της κούρσας. Και όλα αυτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Marc Marquez που είχε πλησιάσει «επικίνδυνα» τον δεύτερο πλέον Francesco Bagnaia.

Συγκλονιστική ήταν η μάχη των τριών αυτών αναβατών στους τελευταίους δύο γύρους. Η οποία είχε ως νικητή τον Jorge Martin που άντεξε τελικά στην πίεση. Ο μεγάλος χαμένος ήταν ο Francesco Bagnaia, ο οποίος «υπέκυψε» στον Marc Marquez, με τον Ισπανό να επιχειρεί και να πετυχαίνει με αποφασιστικότητα το προσπέρασμα, στον τελευταίο γύρο, απέναντι στον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Πίσω από το κορυφαίο φέτος «τρίο» αναβατών του ευρύτερου… στρατοπέδου της Ducati ολοκλήρωσε ο μαχητικός Enea Bastianini, παρά την ποινή long-lap που δέχτηκε, ενώ την 5άδα συμπλήρωσε ο Maverick Vinales. Έκτος τερμάτισε ο Fabio di Giannantonio, και αυτός με ποινή «μεγάλου γύρου». Ακολούθησαν οι Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaro και Alex Marquez.

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών, ο Jorge Martin παραμένει πρώτος ύστερα από τις δύο επιβλητικές νίκες του στο Le Mans, με 129 πλέον βαθμούς. Δεύτερος ανέβηκε ο Francesco Bagnaia, με 91 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν οι Marc Marquez και Enea Bastianini με 89 βαθμούς έκαστος.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Montmelo της Βαρκελώνης.