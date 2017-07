Renault Twingo 0.9 TCe 90hp - VW up! 1.0 TSI

ΑΣ μην υπερβάλλουμε. Προφανώς και δε μιλάμε για ακόμα δύο πυραυλάκια πόλης. Εξαιρώντας άλλωστε περιπτώσεις σαν αυτήν του 500 Abarth, του Opel Adam S, άντε και του Smart Forfour Brabus, η κατηγορία δεν προορίζεται να βάλει φωτιά στην άσφαλτο. Εδώ ζητούμενο είναι να κρατήσεις σε προσιτό επίπεδο ένα πακέτο που να περιέχει πλέον ό,τι περισσότερο γίνεται όσον αφορά τον εξοπλισμό, και ταυτόχρονα, για να χωρέσει και κανένας ακόμα στο εσωτερικό, να μη χρειάζεται να διπλωθεί στα δύο. Από τη στιγμή που τα παραπάνω έφτασαν στο σημείο να αποτελούν τον κανόνα για σχεδόν όλα τα εργοστάσια, το λόγο πήραν τα τμήματα μάρκετινγκ, που με τη σειρά τους έβαλαν στην εξίσωση τα στοιχεία εξατομίκευσης, ώστε, ακόμα κι αν μιλάμε για κάτι μικρό και φτηνό, ο ιδιοκτήτης του να μπορεί να αισθάνεται κατά έναν τρόπο μοναδικός. Την ίδια ώρα οι μηχανικοί, θέλοντας να εξυπηρετήσουν τους στόχους ρύπων των εργοστασίων τους αλλά και να «χρωματίσουν» οδηγικά τα προϊόντα τους, όσο ακόμη υπηρετούν τη λογική του downsizing, καλούνται να... χωρέσουν όσο περισσότερους ίππους γίνεται σε κινητήρες-μινιατούρες.

Εν προκειμένω, το περιτύλιγμα είναι ίδιο: 3κύλινδρα σύνολα με άμεσο ψεκασμό, υπερτροφοδότηση και 90 ίππους. Για το μεν πισωμήχανο Renault Twingo -που παρέα με το δίδυμο Smart μετρά ήδη δύο χρόνια στις αγορές- από το γνωστό πλέον κινητήρα 0.9, για το δε VW up! από το πολλά υποσχόμενο σύνολο των επιπλέον 100 κ.εκ., που παρουσιάστηκε πριν από ένα χρόνο και παραδοσιακά είναι τοποθετημένο εγκάρσια, κάτω από το εμπρός καπό. Όπως και να έχει, από τις προδιαγραφές και μόνο είναι προφανές ότι ένα αυτοκίνητο με βάρος 1 τόνο που αποδίδει 90 ίππους στοχεύει στο να προσφέρει στον οδηγό του κάτι παραπάνω από την απλή μεταφορική ικανότητα.

Εδώ Λιλιπούπολη

Ένα από τα ωραία της υπόθεσης «επιλέγω μίνι» έχει να κάνει με την αισθητική του πράγματος. Οι σχεδιαστές, ή ακόμα και οι διακοσμητές, εδώ έχουν ένα μάλλον ευχάριστο έργο, αφού το μικρό μέγεθος των εν λόγω αυτοκινήτων, το χαμηλό κόστος τους και το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε νέους σε ηλικία αγοραστές τούς επιτρέπουν να «παίζουν» ευχάριστα ο καθένας στον τομέα του. Έτσι, σχεδιαστικά η κατηγορία έχει τα πάντα, με το Twingo να θεωρείται, μαζί με το τύπου ρετρό Fiat 500, μία από τις πιο ευχάριστες εικόνες του είδους, όταν το πιο ήπιων τόνων up!, μετά και το facelift που υπέστη το περασμένο καλοκαίρι, χάρη στο οποίο απέκτησε νέα φωτιστικά σώματα (τεχνολογίας LED) εμπρός/πίσω, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και νέους καθρέφτες που ενσωματώνουν τα φλας, σίγουρα έχει καταφέρει να «ξεκολλήσει» από το απόλυτα κλασικό καλούπι που, για παράδειγμα, διατηρεί το Hyundai i10. Πάντως, λίγο το πιο ιδιαίτερο αμάξωμα, λίγο τα χρωματιστά αυτοκόλλητα που κατά κόρον τοποθετούνται στο μικρότερο Renault, τελικά είναι αυτό που κερδίζει τα βλέμματα στη μεταξύ τους σύγκριση. Στο εσωτερικό η μάχη είναι πιο δύσκολη, αφού και στις δύο περιπτώσεις τον πρώτο λόγο έχουν η διχρωμία των γυαλιστερών επιφανειών, η ιδιαίτερα ποιοτική εικόνα υλικών και φινιρίσματος και οι χρωματιστές λεπτομέρειες. Αν θέλουμε να αναδείξουμε ξεκάθαρα το νικητή σε κάθε επιμέρους τομέα, σε αυτόν της ποιότητας με βραχεία κεφαλή κερδίζει το up!, με την υπεροχή σε ό,τι έχει να κάνει με διαθέσιμους χώρους για μικροαντικείμενα να «δείχνει» Twingo και την απόλυτη ισοπαλία να σημειώνεται στο διαθέσιμο χώρο για τους πίσω επιβάτες. Προφανώς και μιλάμε για μόνο δύο επιβάτες στο πίσω κάθισμα, το οποίο σε αμφότερα τα μοντέλα έχει ιδιαίτερα σκληρά υλικά, που μάλλον θα κουράσουν σε πολύωρη μετακίνηση, όταν, ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η άνεση που παρέχουν και τα δύο για τα κεφάλια ακόμα και των μεγαλόσωμων, οι οποίοι ελάχιστα θα περιοριστούν όσον αφορά το χώρο για τα πόδια τους. Σημειώνουμε επιπλέον ότι και στα δύο τα πίσω παράθυρα είναι ανακλινόμενα, με εκείνα του Twingo να έχουν και αισθητά μικρότερη επιφάνεια, κάνοντάς το κατά τι πιο... κλειστοφοβικό. Σε ό,τι αφορά το χώρο αποσκευών, η ζυγαριά γέρνει ξεκάθαρα υπέρ του up! Δεν είναι μόνο τα 251 διαθέσιμα λίτρα του, έναντι των μόλις 188 του Twingo (219 αν η πλάτη του καθίσματος τοποθετηθεί σε απόλυτα κάθετη θέση). Στο Twingo, από τη μία, η τοποθέτηση του κινητήρα πίσω, παρά την κλίση του κατά 49 μοίρες ώστε να κερδηθούν πολύτιμα εκατοστά σε ύψος, έχει στερήσει πολύτιμο χώρο, από την άλλη το κατώφλι είναι αρκετά υψηλό, και τελικά παραμένουμε με την απορία του γιατί έμεινε ανεκμετάλλευτος ο χώρος κάτω από το εμπρός καπό, όπου πρακτικά φιλοξενούνται μόνο το ψυγείο, τα δοχεία των υγρών και η μπαταρία.

Άκρως αντίθετα

Η λογική του Twingo «όλα πίσω» ορίζει και τη διαφορετικότητά του από το up! ήδη από τις βασικές εκδόσεις των μοντέλων με τα ατμοσφαιρικά σύνολα 1,0 λίτρου. Εδώ πάντως το λόγο παίρνουν τα τούρμπο, που αν μη τι άλλο ζωντανεύουν τις επιδόσεις, βγάζοντας έναν πιο σπιρτόζικο χαρακτήρα στα δύο μικρά. Το γαλλικό στρατόπεδο έχει επιλέξει το γνωστό από τα Clio και Captur 3κύλινδρο σύνολο των 898 κ.εκ. με 90 ίππους, που για την τοποθέτησή του στο πίσω μέρος χρειάστηκε να φορέσει νέα καλύμματα ιμάντα χρονισμού, εισαγωγής αέρα, εξάτμισης κ.ά. Απέναντί του, η γερμανική λύση έχει χωρητικότητα 999 κ.εκ. και ήδη έχει βρει θέση σε πλήθος μοντέλων του γκρουπ - και μάλιστα αρκετά μεγαλύτερων διαστάσεων, όπως για παράδειγμα στo VW Golf ή στο Seat Ateca, όπου η ισχύς του έχει ρυθμιστεί στους 115 ίππους, αποδεικνύοντας ότι έχει μεγάλα... ψυχικά αποθέματα. Πίσω στο «ταπεινότερο» up!, τα 160 Nm ροπής μεταφέρονται στον εμπρός άξονα μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων, όσων δηλαδή και του Twingo, που λόγω και της μικρότερης χωρητικότητας του κινητήρα υπολείπεται κάπως σε ροπή (136 Nm). Οι πραγματικές διαφορές, πάντως, προκύπτουν στην αίσθηση. Το Twingo βγάζει έναν πιο... ήπιο χαρακτήρα αρχικά, λόγω των πιο «χαλαρών» χειριστηρίων του, αλλά και της αισθητά μαλακότερης ρύθμισης της ανάρτησής του. Η ευελιξία του είναι υποδειγματική, και όταν πραγματοποιείς επιτόπιους ελιγμούς πραγματικά απορείς με το πόσες φορές γυρνάει το μεγάλης διαμέτρου τιμόνι γύρω από τον άξονά του. Τελικά σε αυτήν, την υπερτροφοδοτούμενη έκδοση με τη μεταβλητή υποβοήθηση, εμείς μετρήσαμε 3,9 στροφές, όσες και στην ατμοσφαιρική έκδοση (σ.σ.: αν και ο κατασκευαστής λέει 3,5), με το up! να υπολείπεται κατά μία στροφή, να χρειάζεται φυσικά και ένα επιπλέον μπρος/πίσω στους επιτόπιους ελιγμούς, αλλά να είναι μακράν πιο πληροφοριακό σε κάθε συνθήκη κίνησης. Όπως περισσότερη και ποιοτικότερη πληροφόρηση παίρνεις ανά πάσα στιγμή από τους κινητήριους τροχούς του γερμανικού μοντέλου, που διατηρούν την επαφή τους με το οδόστρωμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με του ανταγωνιστή του.

Στο Twingo ο κινητήρας ξυπνάει πολύ δυναμικά κοντά στις 1.750 σ.α.λ. και, με δεδομένη την απουσία βάρους εμπρός, οι τροχοί έχουν την τάση να σπινάρουν πριν τους κόψει το ESP, που όπως και στο up! δεν απενεργοποιείται. Επίσης, ο πίσω DeDion άξονας των Γάλλων δυσανασχετεί περισσότερο από τον ημιάκαμπτο της VW, τόσο στις εγκάρσιες όσο και στις διαμήκεις ανωμαλίες, και τελικά οι αριθμοί που θέλουν τα δύο αρκετά κοντά σε επιδόσεις δε λένε όλη την αλήθεια αναφορικά με το πόσο μπορείς να τα πιέσεις. Όπως και να έχει, θα σημειώσουμε ότι το up! φεύγει ξεκάθαρα μπροστά στη διαδικασία των 0-100 χλμ./ώρα, σταματώντας το χρονόμετρο στα 10,5 δλ., ακολουθούμενο από το Twingο με 12 δλ., αν και η εικόνα των πιο χρήσιμων στην καθημερινότητα ρεπρίζ φέρνει μια ισορροπία ανάμεσά τους, με το Twingo να έχει μια υπεροχή χαμηλά και το up! να βολεύεται καλύτερα στις μεσαίες στροφές. Για παράδειγμα, στις επιταχύνσεις από τα 80-110 χλμ./ώρα με 3η, 4η και 5η σχέση απαιτούνται από 6 δλ. και για τα δύο, αλλά από 8,6 έναντι 8,1 και 12,9 έναντι 11,1 για up! και Twingo, αντίστοιχα.

Καλοδεχούμενα

Οτιδήποτε επιπλέον έχει να δώσει κάθε κατασκευαστής σε αυτήν, τη βασική κατηγορία του χώρου είναι υπέρ του αγοραστή. Εδώ μάλιστα αυτό το επιπλέον είναι ίσως και το σημαντικότερο στοιχείο που λείπει από τους περισσότερους εκπροσώπους του είδους. Μιλάμε για την επιπλέον ισχύ, που σίγουρα δεν μπορεί να μετατρέψει αυτοκίνητα της κατηγορίας μίνι σε κάτι μεγαλύτερο, όμως μπορεί να τους αλλάξει το χαρακτήρα προς το καλύτερο, όχι μόνο γιατί τους δίνει «χρώμα», αλλά και γιατί στην πράξη αυξάνει τη μεταφορική τους ικανότητα. Σε κάθε περίπτωση, κάνοντας λόγο για οποιοδήποτε από τα δύο, η εικόνα τους συγκριτικά με των ατμοσφαιρικών τους εκδόσεων είναι σημαντικά αναβαθμισμένη, ενώ στη μεταξύ τους απόλυτη σύγκριση είναι το up! αυτό που αποδεικνύεται πιο ισορροπημένο, χάρη τόσο στη γραμμική λειτουργία και την επιπλέον -συγκριτικά- ελαστικότητα του κινητήρα του όσο και στην καλύτερη ρύθμιση της ανάρτησής του, που εξασφαλίζει μια πιο ουδέτερη συμπεριφορά ακόμα και υπό πίεση, τη στιγμή που οι όποιες ελλείψεις του σε πρακτικό ή εμφανισιακό επίπεδο δεν είναι ικανές να του στερήσουν τη νίκη._ 4Τ

