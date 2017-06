International Engine of The Year 2017: ο τίτλος στη Ferrari

Μόνο τρεις κατασκευαστές και τέσσερις κινητήρες έχουν καταφέρει να κερδίσουν «back to back» τον τίτλο του International Engine of The Year, στις σχεδόν δύο δεκαετίες ζωής του διεθνούς θεσμού. Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί η Ferrari, η οποία με τον υπερτροφοδοτούμενο V8 3,9 λίτρων των 488 GTB και 488 Spider κέρδισε την ψήφο των 58 δημοσιογράφων του Ειδικού Τύπου από όλο τον κόσμο. Και το κατάφερε με μικρή διαφορά από το δεύτερο, καθώς ξεπέρασε για μόλις 35 βαθμούς τον 3λιτρο τούρμπο της Porsche 911, ενώ παράλληλα διατήρησε και την πρωτιά στις υποκατηγορίες κυβισμού και επιδόσεων.

Στα αξιοσημείωτα του φετινού διαγωνισμού, αναφέρουμε τη διατήρηση των μικρών 3κύλινδρων συνόλων των Ford και PSA στην κορυφή των κατηγοριών τους, αλλά και το πλασάρισμα του 4κύλινδρου μπόξερ της Porsche στην πρώτη θέση της κατηγορίας 1.8-2.0 λίτρων, απ' όπου και εκτόπισε τον δίλιτρο AMG της Mercedes A45. Καλύτερο νέο σύνολο για το 2017 ανακηρύχθηκε ο υβριδικός V6 3,5 λίτρων της Honda, που τοποθετείται κάτω από το καπό του NSX.

Από τη φετινή ψηφοφορία εισάγεται μια νέα κατηγορία, αυτή του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης της χρονιάς, τίτλο που κατέκτησε ο κινητήρας του Tesla S καιTesla X. Παράλληλα, διατηρήθηκε και στην κορυφή του «πράσινου» κινητήρα της χρονιάς.

Εκλέκτορες του International Engine of The Year Award είναι 58 δημοσιογράφοι του Ειδικού Τύπου από 31 χώρες, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον σύμβουλο σύνταξης των 4Τ, Νίκο Κουνίτη. Αναλυτικά οι νικητές κάθε κατηγορίας:

Καλύτερος νέος κινητήρας 2017

Honda 3.5-litre bi-turbo V6 electric-gasoline hybrid (Acura/Honda NSX)



«Πράσινος» κινητήρας της χρονιάς

Tesla full-electric powertrain (Tesla Model S, Model X)



Καλύτερος κινητήρας επιδόσεων

Ferrari 3.9-litre twin-turbo V8 (Ferrari 488 GTB/Spider)

Καλύτερος ηλεκτρικός κινητήρας

Tesla full-electric powertrain (Tesla Model S, Model X)

Κάτω του 1 λίτρου

Ford 999cc three-cylinder turbo (Ford Fiesta, Fiesta Red/Black, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport, Tourneo Connect/Courier)



Από 1 έως 1.4 λίτρα

PSA Peugeot Citroën 1.2-litre three-cylinder turbo (Peugeot 208, 308; Citroën C3, DS3, C3 Picasso, C4 Cactus, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, DS4)



Από 1.4 έως 1.8 λίτρα

BMW 1.5-litre three-cylinder electric-gasoline hybrid (BMW i8)



Από 1.8 έως 2 λίτρα

Porsche 2-litre turbo (Porsche 718 Boxster, 718 Cayman)

Από 2 έως 2.5 λίτρα

Audi 2.5-litre five-cylinder turbo (Audi RS 3, ΤΤ RS)



Από 2.5 έως 3 λίτρα

Porsche 3-litre six-cylinder turbo (Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS)

Από 3 έως 4 λίτρα

Ferrari 3.9-litre twin-turbo V8 (Ferrari 488 GTB/Spider)



Πάνω από 4 λίτρα

Ferrari 6.3-litre V12 (Ferrari F12, Ferrari F12tdf)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017

Ferrari 3.9-litre twin-turbo V8 (Ferrari 488 GTB/Spider)