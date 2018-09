Yard Built XSR700: Back to the future (+video)

Η μοτοσικλέτα «Outrun» αποδεικνύει στην πράξη πόσο ευέλικτη μπορεί να είναι η σειρά Sports Heritage της Yamaha, καθώς έχει υποστεί ολοκληρωτική μεταμόρφωση ώστε να αντιπροσωπεύει το εντυπωσιακό στυλ της δεκαετίας του '80 (λέγε με κιτς). Το Ton-up Garage αναζήτησε την έμπνευση παντού πριν καταλήξει τελικά στον τρόπο που έβλεπαν το μέλλον οι άνθρωποι στη δεκαετία του '80: άγριο, ψυχρό και έντονο. Για όσους γνωρίζουν την ταινία Tron από τη δεκαετία του '80, αυτή η σχεδίαση είναι εντυπωσιακά οικεία. Τα φωσφοριζέ χρώματα και οι έντονες γραμμές παραπέμπουν στον τρόπο που βλέπαμε το μέλλον πριν από λίγα μόλις χρόνια. Ο σκελετός είναι φτιαγμένος στο χέρι με συγκόλληση πολυγωνικών προφίλ αλουμινίου με φινίρισμα ματ αλουμινίου και φρέσκια στρώση διαφανούς βερνικιού. Το Ton-up Garage ολοκληρώνει την όλη του εμφάνιση με τη χειροποίητη κατασκευή των τροχών και της εξάτμισης από ανοξείδωτο χάλυβα, αλλά και την τοποθέτηση αγωνιστικών ελαστικών κατάλληλων για χρήση στο δρόμο.



Η μοτοσικλέτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διοργάνωση Wheels and Waves του 2018 ως μία από τις έξι XSR700 που συμμετείχαν στο έργο Yard Built με θέμα την ταινία Back to the Future. Το μοντέλο «Outrun» του Ton-up Garage μαγνήτισε πραγματικά τα βλέμματα και κέρδισε τον ιστορικό αγώνα Punk's Peak της κατηγορίας του. Τώρα το αν θα δούμε κάποιο από αυτά τα μοντέλα σε κάποια εγχώρια εκδήλωση παραμένει άγνωστο. Κρίμα γιατί η εταιρία του Ιβάτα έχει επενδύσει πολλά τα τελευταία χρόνια σε επώνυμους custom builders εντός και εκτός συνόρων, πλην όμως οι εντυπωσιακές τους δημιουργίες παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό (ειδικά εντός συνόρων).



Για να μάθετε περισσότερα για το Ton-Up Garage μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.tonupgarage.com