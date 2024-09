H Voge στο 3ο Adventure Meeting

Εντυπωσιακή θα είναι η παρουσία της Voge στο μεγάλο μοτοσυκλετιστικό γεγονός της χρονιάς, όπου και θα συμμετάσχει με όλη της γκάμα, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να οδηγήσει πολλά συναρπαστικά μοντέλα της.

To Σάββατο 28/9 και την Κυριακή 29/9 η αντιπρόσωπος Mototrend SA σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μοτοσυκλέτα στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Εκεί θα έχει στη διάθεσή σας μια σειρά μοτοσυκλετών της Voge για να οδηγήσετε, όπως επίσης και έναν εκθεσιακό χώρο με ακόμα περισσότερα μοντέλα για να τα θαυμάσετε από κοντά, να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο της προσωπικό και να λύσετε κάθε σας απορία.

Στο περίπτερο της Voge θα βρίσκονται το best seller DS525X μαζί με την ειδική του έκδοση “Black Knight”, το πολυσυζητημένο mega On/Off Adventure DS900X, το μοναδικό στο είδος scrambler AC525X και τα άκρως επιτυχημένα 300 DS και 300 Rally. Θα έχετε μάλιστα τη δυνατότητα να τα οδηγήσετε όλα, αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή στη γραμματεία της εκδήλωσης! Παράλληλα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να ψηλαφίσετε το ισχυρότερο ATV της αγοράς Xwolf 1000, παρέα με τo νεοαφιχθέν Xwolf 300.

Μοντέλα Voge για test ride

300DS, 300 Rally, AC525X, DS525X, DS525X Black Knight, DS900X

Μοντέλα στον εκθεσιακό χώρο

Scooter: SR1, SR1 ADV, SR3, SR4 Max Smart

Μοτοσυκλέτες: DS300, DS525X/Black Knight, DS900X, 300AC, 300ACX, AC525X, 125R

ATV: XWOLF 300, XWOLF 1000

Πολλές οι δραστηριότητες

Το 3ο Adventure Meeting δεν είναι απλά ένα Test-Ride Event και περιλαμβάνει παράλληλες δραστηριότητες για όλους:

Test Rides σε όλα τα Adventure μοντέλα της αγοράς σε επιλεγμένες ασφάλτινες διαδρομές

Testride για επιλεγμένες Adventure με χωμάτινα ελαστικά, σε μικτές διαδρομές άσφαλτο – χώμα, σε αναλογία 50-50, σε βατό δασικό χωματόδρομο.

Scrambler / Café Racer / Naked Test Rides. Θυμάστε μήπως από πού ξεκίνησαν οι adventure την δεκαετία του ’60; Κομμένα φτερά, ψηλή εξάτμιση, χωμάτινα ελαστικά και έτοιμες για χώμα

ATV ή side-by-side; Ναι θα είναι και αυτά εκεί! Θα οδηγήσετε ‘’γουρούνες’’ σε ειδική χωμάτινη διαδρομή για να πάρετε μία γεύση του τι μπορούν κάνουν

Παιδί και Μοτοσυκλέτα: Οι μικροί φίλοι της περιπέτειας θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να οδηγήσουν mini μοτοσυκλετάκια

Πίστα ποδηλάτων ισορροπίας για παιδιά! Με νέα ηλεκτρικά μοντέλα για δοκιμή!

Διαγωνισμός δεξιοτεχνίας adventure με πλούσια δώρα!

Έκθεση προϊόντων εξοπλισμού μοτοσυκλέτας και αναβάτη

Εστιατόριο – καφέ μπαρ, με χώρο απασχόλησης για μικρά παιδιά

Μαθήματα ασφαλούς οδήγησης για μοτοσυκλέτες Adventure / Enduro

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Trial Show από τον Λευτέρη Πίππο

BMX Show σε ειδικά κατασκευασμένες ράμπες

Mountain Bikes και ηλεκτρικά Mountain Bikes για δοκιμή σε ειδικά σχεδιασμένη χωμάτινη διαδρομή!

Street food festival με φαγητό για όλα τα γούστα και χώρο για ξεκούραση και επικοινωνία

After hours party! Μόλις σταματούν τα test rides ξεκινάει το party μέχρι αργά

Ωράριο λειτουργίας: 10.00 – 18.00 και για τις δύο ημέρες

Ένα διήμερο γεμάτο περιπέτεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ https://www.adventure-meeting.gr/

Όσον αφορά στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, μπορείτε να μάθετε τα πάντα εδώ https://www.ltcp.ntua.gr/about/

