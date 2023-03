The ICE: Καλλιστεία στα χιόνια

Το The ICE, η αναβίωση της «τρελής» ιδέας μιας παρέας Βρετανών στις χιονισμένες Ελβετικές Άλπεις, στο St. Moritz, αποτελεί πλέον εκδήλωση διεθνούς εμβέλειας.

Το St. Moritz είναι ένα κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο της αλπικής Ελβετίας που έχει φιλοξενήσει Χειμερινούς Ολυμπιακούς δύο φορές κατά το παρελθόν και φημίζεται για το Cresta Run, έναν πρωταθληματικό αγώνα bobsled σε μία φυσική παγωμένη πίστα. Έναν απόλυτα ασφαλή αγώνα υψηλής τελικής ταχύτητας με έλκηθρο τον πάγο.

Η ιστορία του St. Moritz ως χειμερινός τουριστικός προορισμός ξεκινά ενάμιση αιώνα πριν, το 1864, όταν ο πανδοχέας Caspar Badrutt κέρδισε ένα στοίχημα από μία ομάδα Βρετανών αριστοκρατών που φιλοξενούσε. Μέχρι τότε τα Αλπικά χωριά φιλοξενούσαν επισκέπτες μόνο τον μισό χρόνο, οπότε τους πρότεινε να επισκεφτούν το χωριό του τον χειμώνα και αν δεν τους άρεσε θα κάλυπτε ο ίδιος όλα τους τα έξοδα. Οι Βρετανοί δέχθηκαν την πρόκληση-πρόσκληση και, όπως αποδείχθηκε, ενθουσιάστηκαν με το τοπίο και τις δραστηριότητες και έτσι ανέλαβαν την υποχρέωση να διαδώσουν την εμπειρία τους στον κύκλο τους και να συμβάλλουν στην φήμη της περιοχής.

Μέχρι την αλλαγή του αιώνα η ανάπτυξη της περιοχής ήταν ραγδαία και διοργανώθηκαν μια σειρά από αθλητικές πρεμιέρες από παραδοσιακά χειμερινά αθλήματα όπως σκί, πατινάζ και χόκεϋ επί πάγου μέχρι γκολφ και… ιπποδρομίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ξενοδοχείο Palace που φέρει το όνομα του Badrutt από το 1896 κυριαρχεί ακόμη στην περιοχή και στους χορηγούς ποιοτικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως εποχής.

Τον Ιανουάριο του 1985 μία ομάδα επισκεπτών από την Μεγάλη Βρετανία με επικεφαλής τον Σκωτσέζο Keith Schellenberg στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Cresta Run αποφάσισαν να κάνουν τον γύρο του παγωμένου ιππόδρομου με τις Rolls και τις Bentley που είχαν οδηγήσει έως εκεί.

Ο κοσμοπολίτης όσο και αμφιλεγόμενος Keith Schellenberg ήταν λάτρης του χιονιού και των χειμερινών αθλημάτων είχε μάλιστα συμμετάσχει και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956 και του 1964 ως αθλητής του έλκηθρου.

Ως τακτικός θαμώνας των Άλπεων και του St. Moritz φέρεται να είναι αυτός που εισήγαγε και το cricket επί πάγου, πέθανε δε την χρονιά που η τρελή ιδέα του αναβίωσε. O μύθος λέει ότι η εικόνα της ιδέας των Άγγλων μάγεψε τον νεαρό, τότε, Marco Makaus ο οποίος 34 χρόνια μετά, με την συνδρομή σε κάθε επίπεδο τοπικών αρχών και χορηγών κατάφερε και την αναβίωσε μετατρέποντάς την σε κοσμικό γεγονός

Μόλις ο πάγος στην επιφάνεια της λίμνης φτάσει τα 27 εκ. πάχους πραγματοποιούνται κρουστικές δοκιμές με βάρη έως και 7.700 κιλά και με οδήγηση ενός ειδικά μετασκευασμένου και με πλωτήρες εκχιονιστικού βάρους 3.500 κιλών. Εφόσον καλυφθούν όλες οι παράμετροι ασφαλείας, ξεκινούν εργασίες κατασκευής του πάρκου των εκδηλώσεων. Μέχρι να παραδοθούν οι εγκαταστάσεις, το πάχος έχει φτάσει στα 45 εκ. και διαρκείς έλεγχοι εγγυώνται την ασφάλεια των παρισταμένων.

To THE ICE (International Concours of Elegance) είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται στο St. Moritz από το 2019, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη φυσική παρουσία συλλεκτών και οδηγών σπάνιων αυτοκινήτων από όλο την κόσμο που εκθέτουν και οδηγούν τα οχήματά τους στην παγωμένη λίμνη. Το θέαμα είναι, αν μη τι άλλο, μοναδικό, με την περιοχή να αποτελεί πλέον σημείο περαιτέρω υποστηρικτικών εκδηλώσεων.

The ICE season 2023

Η φετινή εκδοχή του THE ICE, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 24-25 Φεβρουαρίου, και φιλοξένησε μια σειρά εκδηλώσεων και μία πλειάδα εταιρειών του χώρου.

To επίσημο πρόγραμμα του διημέρου ξεκίνησε την Παρασκευή με την συγκέντρωση των αυτοκινήτων στο Parc Fermé όπου οργανώνεται και το στατικό σκέλος του Concours d’Elegance.



Το Σάββατο, από νωρίς, τα αυτοκίνητα παρελαύνουν στην παγωμένη λίμνη δίνοντας την ευκαιρία στους παριστάμενους να απολαύσουν μοναδικές τετράτροχες δημιουργίες εν κινήσει σε ένα ολόλευκο καμβά και στους κριτές να βαθμολογήσουν το ταίριασμα οδηγού και μηχανής.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πριν την δύση του ηλίου, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα. Για την ιστορία την διάκριση Best in show όπως και την την πρώτη θέση στην κατηγορία των Concept cars and one-offs κατέκτησε φέτος μία μοναδική Lancia Stratos HF ZERO.

Την κατηγορία Open Wheels κέρδισε η Maserati 420M/58 «Eldorado special».



Ως Barchetta on the lake για το 2023 ανακηρύχθηκε μία Ferrari 500 Mondial s.II.



Για την επετειακή κατηγορία Le Mans 100, για τα 100 χρόνια του 24ωρου αγώνα, το νίκη κατέκτησε μία Ferrari 250 Testarossa Lucybelle.