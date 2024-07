Έτοιμο για το Dakar Rally: Αποκάλυψη για το καθαρόαιμο Ford Raptor T1+

Στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood η Ford παρουσίασε και επίσημα σήμερα το Raptor T1+, την πολεμική με άλλα λόγια μηχανή με την οποία το αμερικανικό εργοστάσιο, σε συνεργασία με την M-Sport, θα δώσουν το «παρών» στο Dakar Rally του 2025.

The ultimate Raptor – finally unleashed. Meet the @ford Raptor T1+, a purpose-built off-road beast with roaring V8 power and an advanced suspension system built to take on the harshest conditions and most grueling rally challenge yet: the 2025 @dakarrally. pic.twitter.com/vbiTOrSrLX

— Ford Performance (@FordPerformance) July 12, 2024