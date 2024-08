FIA WEC – «Lone Star Le Mans»: H δράση ξαναρχίζει στο Texas

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC) συνεχίζεται μετά από ένα καλοκαιρινό διάλειμμα στο Austin του Texas (ΗΠΑ) με το «Lone Star Le Mans», το διήμερο 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου.

Το «Lone Star Le Mans» είναι ένας εξάωρος αγώνας που διεξάγεται στο Circuit of The Americas (COTA), μια πίστα που χρησιμοποιείται επίσης από τα παγκόσμια πρωταθλήματα Formula 1 και MotoGP (δείτε τη λίστα συμμετοχών στον φετινό αγώνα του FIA WEC). Μετά από ένα πολλά υποσχόμενο αποτέλεσμα στο Σάο Πάολο (Βραζιλία) και ένα αναζωογονητικό καλοκαιρινό διάλειμμα, η Team Peugeot TotalEnergies είναι έτοιμη να ξεκινήσει και πάλι, καθώς το 2024 το FIA WEC συνεχίζεται με τον όγδοο γύρο του, στο Circuit of The Americas, δίπλα στο Austin του Texas (ΗΠΑ). Η γαλλική ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο της στον εξάωρο αγώνα, γνωστό ως «Lone Star Le Mans», ο οποίος επέστρεψε στο ημερολόγιο αγώνων της FIA WEC το 2020. Η φετινή έκδοση του Peugeot 9X8 είχε ήδη την ευκαιρία να εξοικειωθεί με την πίστα του Texas, μαζί με τους αντιπάλους της στο πρωτάθλημα, σε μια περίοδο δοκιμών που διοργάνωσε η Michelin στα τέλη Ιουλίου.

Το Circuit of The Americas (COTA) είναι μια μοναδική πίστα. Έχει κάποιες μεγάλες υψομετρικές αλλαγές και υπάρχουν τόσο πολύ γρήγορα όσο και πολύ πιο αργά τμήματα. Η περίοδος δοκιμών, καθώς και η περίοδος προετοιμασίας, επέτρεψε στην ομάδα τόσο να τελειοποιήσει τις στρατηγικές της για τον αγώνα όσο και να εξοικειωθεί με το Circuit. Η εργασία ανάλυσης δεδομένων και οι προσομοιώσεις επικεντρώθηκαν στη σειρά από γρήγορες και πιο αργές, τεχνικές στροφές. Οι δοκιμές έδωσαν επίσης την ευκαιρία να προσαρμοστούν με ακρίβεια οι ρυθμίσεις του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πίστας.

Κάθε ρύθμιση μελετήθηκε για να μπορέσει η ομάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή την απαιτητική πίστα. Η ομάδα Peugeot TotalEnergies θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τη δυναμική που συγκέντρωσε από τις 24 Ώρες του Le Mans, όπου και τα δύο αγωνιστικά της έδειξαν εξαιρετική αξιοπιστία, ολοκληρώνοντας τον πιο διάσημο αγώνα αντοχής στον κόσμο χωρίς κανένα τεχνικό πρόβλημα. Τρεις εβδομάδες αργότερα, στην πίστα Interlagos της Βραζιλίας, η ομάδα Peugeot TotalEnergies κατέγραψε το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν, με την όγδοη θέση για το no. 93 Peugeot 9X8. Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο «Lone Star Le Mans 2024» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν μια ημέρα αργότερα. Ο έκτος γύρος της σεζόν 2024 θα ξεκινήσει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στη 1μμ τοπική ώρα (8μμ CET). Δείτε το πρόγραμμα του αγώνα