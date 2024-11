Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Πάμε σαν άλλοτε

Εξελίσσεται υποδειγματικά η ιστορική έκφραση του Ράλλυ Ακρόπολις, ιεροτελεστία…

Από την Ομοσπονδία, με αφετηρία-ανατριχίλα στην Ακρόπολη και επίκεντρο την Ιτέα. Αγώνας με έξυπνη σχεδίαση και ειδικές στο πνεύμα της Ιστορίας, ότι προδίδει χαρακτήρα. Συμμετοχές Ελληνικές και ξένες με οδηγούς-συνοδηγούς, όλων των ηλικιών και αυτοκίνητα που έχεις λατρέψει.

Ξεχωρίζουν οι δυο Lancia Martini, η αρμάδα των Εscort, τα προσεγμένα Golf και τα πατήματα του Νιώρα και του Αμαξόπουλου. Κυρίαρχος ο στόλος της Τοyota, υπενθυμίζει την αξιοπιστία του Ιάπωνα κατασκευαστή. Η Τοyota, πλειοψηφία στις συμμετοχές, η Νissan-Χαλκιάς χορηγός του SeaJet Historic Acropolis, όπως η AVIS και η Clevermedia και η συνέχεια αφορά στο θέαμα που συνδέεται με το συναγωνισμό.

Προβλέψιμες οι επιδόσεις του Γιώργου Χατζηρήγα που οδηγεί με μαεστρία την Μartini-Integrale του Κου Μάριου Σταφυλοπάτη και απρόβλεπτες του νεαρού Ghislain De Mevius (Jr) σε πτήση με το Μazda 323 4WD που οδήγησε ο πατέρας του δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής, το 1991 στο ΡΑ.

Στα προβλέψιμα, το ρεσιτάλ του Αχιλλέα Χριστοδούλου στην κατηγορία Legend με τον Νίκο Πετρόπουλο στο Car Center–EVO, η τάξη και το εξαιρετικό κλίμα στο SP στο λιμάνι της Ιτέας. Με την πρόεδρο του αγώνα κ. Φ. Ψαράκου, να διδάσκει φιλοξενία προς κάθε κατεύθυνση. Στα δυσάρεστα, η αστοχία του Παναγιώτη Παραδείση, όπου καταστράφηκε το Escort -κόσμημα. Στην Ε.Δ Μαυρονέρι, μια διαδρομή πριν το SP στην Ιτέα, όπου η προετοιμασία για την πανδαισία.

Νύχτα, η ειδική Καρούτες, κορυφαία χωμάτινη διαδρομή στην Ευρώπη και παρά πέρα….

Της νύχτας τα καμώματα …

Κάνει κρύο πάνω από την Άμφισσα στις 19.00. Ο κόσμος αρκετός στο κλασικό S, πριν το Stop στην άσφαλτο που οδηγεί στην Αγία Ευθυμία. Όλοι οι παρόντες γνώριμοι μεταξύ τους αφού στην Ελλάδα, ειδικά στα χωμάτινα Ράλλυ και ο θεατής έχει το παλμαρέ του και τις απαιτήσεις του. Αποζημιώνεται. Τα φώτα, τα ακούσματα, η σκόνη, οι καυτές δισκόπλακες, τα ιδρωμένα πρόσωπα που δεν τα κρύβει η καλά δουλεμένη όλη την ημέρα μπαλακλάβα.

Η ικανοποίηση άλλωστε δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα αλλά με την ολοκλήρωση της σημερινής προσπάθειας ότι δεν κατάφεραν οι Σ. Σκαλτσάς, Xατζημάρκος, Παυλίδης, Κουτσίκος κ.α που θα απολαύσουμε αύριο σε καθεστώς SR. Ότι δεν προβλέπεται για τους Δελαπόρτα-Παναρίτη, που προδόθηκαν ξανά απο το 6ρι κιβώτιο του Golf.

Mέχρι τότε…

Ο “πίνακας” μιας άλλης εποχής, δίπλα στο τραπεζάκι στο STOP -Καρούτες κρύβει την αλήθεια συνδεδεμένη με τους συνολικούς χρόνους μετά απο έξη ε.δ. που θα βρείτε στο“omae.live”…

Αναλύοντας συνολικά, ΝτεΜέβιους Jr vs Σταφυλοπάτης-Χατζηρήγας…

Φοβερός αγώνας μεταξύ τους, με τον Βέλγο να αιφνιδιάζει με το καλημέρα στο Μοσχοπόδι και τον Χατζηρήγα να απαντάει με αντίστοιχους χρόνους μέχρι την τελευταία ε.δ Καρούτες, που προδόθηκε απο την υδραυλική υποβοήθηση του τιμονιού της Ιntegrale. Χαμένος χρόνος που λογικά τους θέτει εκτός σε επίπεδο νίκης, ότι δεν μετριάζει την οδήγηση ενός πραγματικά εξαιρετικού που συνδυάζεται με τον Μάριο Σταφυλοπάτη. Gentleman του χώρου που τον εμπιστεύεται.

Η σκληρή δουλειά πλέον απο τον Κώστα Πάλλα και την ομάδα του, ώστε να επισκευαστεί το πηδάλιο της Lancia και να συνεχιστούν οι πυροβολισμοί, επιδόσεις που τις χρειάζεται η Ελληνική αγωνιστική κοινότητα.

Την Κυριακή …

Στο βουνό, ώστε να βλέπουμε και να ακούμε την Lancia 037 των Χριστοδούλου-Σαμαρά by Car Center, να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του Μazda, για το come back του Γιώργη με τον κ. Μάριο κ.α σημαντικά. Όπως να ακούμε την Απόλλων-Carrera, να απολαύσουμε τα σίγουρα πατήματα του κ. Γιώργου Παραδείση, το συναγωνισμό μεταξύ Μυλωνάς vs Αλεξ.Χαλιβελάκης, η αν προτιμάτε Celica vs Escort και ακόμα ποιο εξειδικευμένα.

Το συναγωνισμό ανάμεσα σε Αμαξόπουλο-Νιώρα με τον Αργυρίου όπως πάντα κάπου να τους περιμένει, ενώ αναμένουμε με ενθουσιασμό την επιστροφή του Πασχάλη Χατζημάρκου και του Σωτήρη Σκαλτσά. Η πλήρης αντίθεση σε κάθε διάσταση με κοινό παρανομαστή την ποιότητα των πληρωμάτων και των μηχανικών τους Δημήτρη Γιαλούρη και Μανώλη Κατσαρέλια, αντίστοιχα για το Εscort και το Golf.

Το μενού …

Καλημέρα, με λατρεμένες all time classic Καρρούτες στις 9.23 και στη συνέχεια, Παρνασσός και Προσήλιο. Η ανασυγκρότηση για τους λάτρεις του SP στις 12.59 και ξανά Παρνασσός και Προσήλιο. Ο τερματισμός, στην Ιτέα στις 16.45 και για τις λεπτομέρειες της διαδρομής, επισκεφτείτε το εξαιρετικό www.historicacropolis.gr Αύριο λοιπόν τα σπουδαία, αναμένοντας στο μεταξύ και την επίσημη ενημέρωση._ΣΧ

Ζωντανά Αποτελέσματα: https://www.infomega.gr/live/

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιώργος Καλφόπουλος Photo Rally Press