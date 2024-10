myKTEO 11ο Φθινοπωρινό Ράλλυ – Ιστορικά

Αγώνας με επίκεντρο την Ιτέα και η Ιστορική έκφραση ανοίγει το δρόμο στο Historic Acropolis Rally, σε λίγες ημέρες, ξανά στην Ιτέα.

Φιλόξενοι άλλωστε στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, με τη Φωκίδα να αξιοποιεί και να ανταποδίδει στην παρουσία αγώνων, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την οικονομική ζωή του τόπου. Ό,τι αντιλαμβάνονται ο Δήμαρχος, η υπεύθυνη της Μαρίνας και διαχρονικά η οικογένεια Καλαφάτη, ιδιοκτήτες του ομώνυμου ξενοδοχείου, εμβληματικό κατάλυμα του Ράλλυ Ακρόπολις σε επίπεδα WRC. Ό,τι έλειψε φέτος, και είναι σημαντικό ότι ΑΣΜΑ και ΟΜΑΕ, συμπεριέλαβαν την πόλη και την περιοχή στο πρόγραμμα των αγώνων τους για τα Ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, οπότε και να η ευκαιρία συνεργασίας όπως οφείλει άλλωστε, της Ομοσπονδίας με το ΑΣΜΑ, κορυφαίο Σωματείο μέλος της. Η τέλεια σχέση ώστε να ξεπεραστούν αγκυλώσεις της κρατικής μηχανής, που παραλίγο να καταστρέψουν μια ωραία προσπάθεια λίγες ώρες πριν την αφετηρία. Με τα 16 Ιστορικά αυτοκίνητα να ανοίγουν το δρόμο το Σάββατο στους Βωξίτες και να ολοκληρώνουν νωρίς την Κυριακή με περιορισμένο αγωνιστικό πρόγραμμα σε σχέση με το σύνολο του αγώνα με σύγχρονα αυτοκίνητα.

Χάρμα οφθαλμών…

Με ακούσματα 1977-1981 από τον Παναγιώτη Παραδείση που είχε δίπλα του τον θρύλο Νίκο Μουζάκη στο Ford Escort που εξέλιξε και συντηρεί ο Έλληνας Sutton, Δημήτρης Γιαλούρης. Συνδυασμός πολλών καρατίων, με ό,τι αυτό σημαίνει ευρύτερα για τους Ελληνικούς αγώνες. Νίκη τους με υπεραξία αφού προηγήθηκαν των Αλέξανδρου Χριστοδούλου-Θανάση Σαμαρά με την ex Κώστας Αποστόλου Fruit of The Loom Lancia Delta Inregrale, Πρωταθλήτρια το 1993, που παραμένει υγιής χάρη το Car Center της οικογένειας Καρανικόλα.

Μαζί τους, απόντων των Μάριου Σταφυλοπάτη-Γιωργη Χατζηρήγα, που ζωγράφισε με το Starlet του Μπατή στις Καρούτες, μπορεί να συγκριθεί μόνο ο Γιώργος Παραδείσης. Σε ωραίο σύγχρονισμό με το Escort ΜΚ1 by Sutton, σε άστοχο συντονισμό με τον Πλούταρχο Στεργίου ό,τι τους στοίχισε στο σύνολο των χρόνων και τους βύθισε στην κατάταξη. Ό,τι αξιοποίησαν περίφημα οι Παράβαλος-Κολοτούρος με την προσθιοκίνητη Corolla. Ό,τι δεν κατάφεραν οι Δελαπόρτας-Παναρίτης στο δρόμο για την τρίτη θέση με το 4Τ-Golf, by SV, προδομένοι από το γερμανικό κιβώτιο. Ακούσματα από τον επίπεδο 6κύλινδρο και τα ωραία περάσματα της 911 των Μελά/Βαρδαξή που καθυστέρησαν στην τελευταία στροφή της τελευταίας ειδικής, οπότε από τη συμμετοχή τους, κρατούν την εμπειρία-προσφορά για το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, στις 8 Νοεμβρίου.

Τον σημερινό αγώνα, στη σημαντική κατηγορία των Ιστορικών που ορθά προηγούνται στην αφετηρία, ολοκλήρωσαν δεκαπέντε πληρώματα. Πλήρης περιγραφή, αργότερα απο το πάντα καλά γραμμένο δελτίο Τύπου της οργάνωσης. _ΣΧ