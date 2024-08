Project Safety First – Track day στη Μεσσήνη

Δυο «μαχητές», o Γιάννης Πλάγος και ο Φάνης Μπολέτσης, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Project Safety First για να μεταφέρουν ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, που πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους οδηγούς.

Σε μια εποχή που οι αριθμοί των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων δυστυχώς αυξάνονται, η υιοθέτηση των κανόνων ασφαλούς οδήγησης είναι μείζονος σημασίας. Την έννοια της ορθής οδικής συμπεριφοράς υπηρετεί με συνέπεια το Project Safety First και ο πολύπειρος οδηγός αγώνων ταχύτητας της ομάδας “HELLENIC POLICE RACING BY VTP”, Ανθυπαστυνόμος Γιάννης Πλάγος, με την οικογένεια του Project να μεγαλώνει και να υποδέχεται νέους συνοδοιπόρους. Νέο μέλος της ομάδας είναι ο Φάνης Μπολέτσης. Ο business developmen tmanager, γνωστός στο κοινό για τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι επιβίωσης Survivor, θα αποτελέσει έναν ακόμη πρεσβευτή του Project Safety First. Μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι ο Φάνης προστίθεται ως «νέο αίμα» στο δυναμικό της Safety First, μιας «ιδέας» με ευγενείς στόχους για την εκπαίδευση των νέων παράλληλα με την ικανοποίηση, χαρά, και ευκαιρία για γιορτή που προσφέρει η μηχανοκίνητη οδήγηση με αποκορύφωμα το Ράλι Ακρόπολις.

Η ομάδα της … Safety First καλωσορίζει “με ένα θερμό εναγκαλισμό τον Φάνη Μπολέτση, που είναι φανερό πως αποτελεί πρότυπο για τους νέους μας, με το ήθος, την κατάρτιση και πνευματική καλλιέργεια, την αγωνιστικότητα και δύναμη, την ευγενή άμιλλα και την έμφυτη και καλλιεργημένη δυνατότητα να επιβιώνει μέσα σε δύσκολες συνθήκες και να βγαίνει ασφαλής και πετυχημένος μέσα από αυτές.”

Α trackDay στην Τρίοδο

Στο πλαίσιο μιας ακόμα ξεχωριστής βιωματικής δράσης αλλά και της προετοιμασίας της ομάδας “HELLENIC POLICE RACING BY VTP” για το EKO ACROPOLIS RALLY (5 – 8 Σεπτεμβρίου 2024), ο Γιάννης Πλάγος υποδέχθηκε τον «survivor» Φάνη Μπολέτση το πρωί της Παρασκευής (02/08/24) στην αγωνιστική πίστα στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου της Τριόδου, στη Μεσσήνη, όπου είχαν την ευκαιρία να «τρέξουν» μαζί με το αγωνιστικό περιπολικό σε χώμα και άσφαλτο τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Ο «Μαχητής» του Survivor 2024 κάθισε στο cockpit στο πλευρό του Γιάννη Πλάγου, βιώνοντας το όλο feeling από τη νευραλγική θέση του συνοδηγού ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου με υψηλή παθητική ασφάλεια, όπως είναι το Peugeot 208 Rally4. Για λίγους γύρους στη συνέχεια βρέθηκε και ο ίδιος πίσω από το τιμόνι, δοκιμάζοντας την απαιτητική οδήγηση σε χωμάτινο τερέν αλλά και στην πίστα, πάντοτε με ασφάλεια και υπό την καθοδήγηση του πολύπειρου Γιάννη Πλάγου.

Χαμογελαστοί και γεμάτοι ενθουσιασμό με την ανδρελίνη στα ύψη… οι Γιάννης Πλάγος και Φάνης Μπολέτσης έκαναν τον απολογισμό της ξεχωριστής αυτής εμπειρίας. Στη σημασία της ασφαλούς οδήγησης και στην όλη προσπάθεια που εξελίσσεται με συνέπεια και πίστη στο πλαίσιο του Project Safety First,αναφέρθηκε αρχικά ο Γιάννης Πλάγος. «Project Safety First! Εμείς το διαλέξαμε και στη ζωή μας. Γιατί είναι τρόπος ζωήςκαι στο αγωνιστικό κομμάτι. Συνεχίζουμε δυναμικά για να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά και ιδίως στα παιδιά μας που βρίσκονται τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με έναν τρόπο πειραματίζονται πως είναι η ασφαλής οδήγηση στην πίστα, στο χώμα, στην άσφαλτο. Όλα είναι ένστικτα, ας τους δώσουμε το σωστό παράδειγμα…».

Για τον συνοδηγό του, τον Φάνη, τον οποίο καλωσόρισε στο teamτου Project Safety First, ο Γιάννης Πλάγος μίλησε με ενθουσιασμό λέγοντας πως «ο Φάνης ήταν φοβερός! Άκουγε τα πάντα, πραγματικός Survivor!». Θερμές οι ευχαριστίες του Μεσσήνιου Ανθυπαστυνόμου «στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον υφυπουργό μας τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το Project Safety First, στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Δημήτρη Μάλλιο, στον υπαρχηγό Πασχάλη Συριτούδη, στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που μου δίνουν τη δυνατότητα να ανταπεξέρχομαι στις απαιτητικές υποχρεώσεις και συνθήκες του motorsport, αλλά και στο εξίσου σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την δυνατότητα που μου δίνεται τόσο σαν αστυνομικός όσο και σαν οδηγός αγώνων να εκπαιδεύω και να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις μου στη νέα γενιά, βάζοντας ένα λιθαράκι στη διαμόρφωσή τους ως μελλοντικοί οδηγοί».

«Η εμπειρία ήταν απίθανη… Προσπάθησα να ακολουθήσω όλες τις εντολές, το ευχαριστήθηκα. Δεν υπήρξε στροφή, δεν υπήρξε ευθεία που να μην είχα τον Γιάννη στ’ αυτί μου να μου δίνει οδηγίες. Δεν υπήρξε στιγμή μέσα στο αμάξι που να μην ένοιωσα ασφαλής. Είναι ένας φανταστικός οδηγός ο Γιάννης, και ένας όμορφος άνθρωπος και ο συνδυασμός ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου με την ομάδα που το υποστηρίζει, την κα ΝαταλίΣυγγελίδη, την εταιρεία Peugeot με τον Γιάννη ως πρωτεργάτη, είναι ιδανικός»είπε αρχικά ο Φάνης Μπολέτσης, για να αναφερθεί ακολούθως στην ιδέα της ορθής οδηγικής συμπεριφοράς που υπηρετεί το project και την οποία και ο ίδιος υιοθετεί στη ζωή του. «Θέλω να ευχαριστήσω την κα Ναταλί Συγγελίδη, τον Γιάννη Πλάγο για όλο αυτό το Projectπου έχουμε στήσει με βάση την ασφάλεια. Βοηθάμε όλοι ώστε τα νέα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν με ασφάλεια και να συμπεριφέρονται σωστά όταν οδηγούν».

Την έννοια της ασφαλούς οδήγησης υπηρετεί ως co-pilot και ο Χρήστος Κουζιώνης, ο νέος συνοδηγός του Γιάννη Πλάγου, ο οποίοςμεταξύ άλλων σημείωσε πως όλα γίνονται «για να μάθουμε στον κόσμο ότι οι αγώνες είναι ασφαλείς. Θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά με τους κανόνες ασφαλείας και να φέρουμε νέο κόσμο στην πίστα και τα παιδιά για να μάθουν τί είναι οι αγώνες ράλι, στο χώμα και στην άσφαλτο…». Οι τρεις μαχητές αν και αγωνίζονται σε διαφορετικά track της ζωής και του αθλητισμού, είναι πλέον συμμαχητές και συμμετέχουν στη μεγάλη προσπάθεια του Project Safety First συμβάλλοντας ώστε να μεταλαμπαδευθεί στους νέους η γνώση των βασικών αρχών ασφάλειας στην οδήγηση. Γνώση ανεκτίμητης αξίας όπως άλλωστε είναι και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Το κοινό όραμα για την πίστα της Τριόδου, στη Μεσσήνη

Η πίστα της Τριόδου δεν επελέγη τυχαία για την φιλοξενία αυτής της δράσης. Έγινε στο πλαίσιο της πεποίθησης που έχει ο Μεσσήνιος οδηγός αγώνων, όπως και πολλοί άλλοι, πως μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού ισάξιο ανάλογων του εξωτερικού. Ο ίδιος στηρίζει την προσπάθεια που κάνουν οι τοπικοί φορείς και παράγοντες και έχοντας εικόνα από ανάλογες πίστες του εξωτερικού και όπως είπε οι προοπτικές είναι μεγάλες. «Είναι μια πίστα που θεωρώ ότι με τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή υποδομή, και τη βοήθεια όλων φορέων και των επιχειρηματιών του τόπου και εφόσον αξιοποιηθεί σωστά μπορεί θα γίνει ένα μικρό Μόντε Κάρλο».

Εστιάζοντας δε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής τόνισε πως η συνέργεια είναι η λύση για να «τρέξει» το όλο εγχείρημα και να έχει καρποφόρα αποτελέσματα. «Πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτη έτσι ώστε η πίστα της Τριόδου να γίνει -κατ’ εμέ- μικτή, χώμα έχει δεν θέλει πολλά, άσφαλτο έχει μπορείς να κάνεις Dragster, Drift, μια πίστα σιρκουί. Δεν θέλει πολλά, θέλει καλά και μεθοδικά μυαλά. Τα μυαλά υπάρχουν, οι υποδομές υπάρχουν, οι άνθρωποι να το προμοτάρουν υπάρχουν, οπότε πρέπει να τα βάλουμε όλα επί τάπητος και να το προχωρήσουμε… Ο Δήμος Μεσσήνης και η πίστα Τριόδου μπορεί πραγματικά να γίνει ένα κόσμημα» για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γραφείο Τύπου