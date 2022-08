Eπίσημο – Η Audi στη Formula 1 από το 2026

Στα πλαίσια του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 στο Spa του Βελγίου, όλοι ανέμεναν την επίσημη ανακοίνωση της Audi για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Όπερ και εγένετο, με την Formula 1 να ανεβάζει πρώτη προ ολίγου στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter μια φωτογραφία αναγγέλοντας την άφιξη της γερμανικής εταιρείας ως κατασκευαστή κινητήρων από το 2006.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την Audi στη Formula 1, μια εμβληματική μάρκα αυτοκινήτου, πρωτοπόρα και τεχνολογικά καινοτόμα», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της F1, Stefano Domenicali. «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για το άθλημά μας. Αυτό υπογραμμίζει την τεράστια δύναμη που έχουμε ως παγκόσμια πλατφόρμα που συνεχίζει να αναπτύσσεται.»

Και προσέθεσε:

«Είναι επίσης μεγάλη αναγνώριση ότι η απόφαση για μετάβαση σε υβριδικούς κινητήρες με βιώσιμο καύσιμο το 2026 είναι μια μελλοντική λύση για την αυτοκινητοβιομηχανία. Όλοι ανυπομονούμε να δούμε το λογότυπο της Audi στο grid και να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτήν για τα σχέδια της εν ευθέτω χρόνω».

Η Audi, από τη μεριά της, δήλωσε στο Spa ότι θα ανακοινώσει την απόφαση για την ομάδα με την οποία θα παραταχθεί το 2026 «μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους».

Οι εγκαταστάσεις της Audi Sport στο Neuburg θα είναι το σημείο όπου θα εξελιχθεί η μονάδα ισχύος της γερμανικής εταιρείας, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία που ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης για την Formula 1 θα κατασκευαστεί στη Γερμανία.

New rules, new lap. Audi joins Formula 1 in 2026. The combination of high performance and competition is always a driver of innovation and technology transfer in our industry >> https://t.co/yXdZePn35o#Audi #F1 #Formula1 #team #news #automotive @F1 pic.twitter.com/37uOKY6wR1

— Audi (@AudiOfficial) August 26, 2022