GP Αυστρίας – Sprint: Θρίαμβος για τον Verstappen, μετά από μάχη στην εκκίνηση με τον Perez

Οι κατατακτήριες του αγώνα Sprint στην Αυστρία, γνωστές ως Sprint Shootout, ολοκληρώθηκαν με τον Max Verstappen να παίρνει και αυτή την pole position. Δεύτερος εκκίνησε ο ομόσταυλός του, Sergio Perez, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο σταθερά εντυπωσιακός αυτό το διήμερο, Lando Norris με τη McLaren.

Απογοήτευση αποτέλεσαν οι δύο Mercedes, με τον Lewis Hamilton να αποκλείεται στο SQ1, εκκινώντας έτσι 18ος, ενώ ο George Russell λόγω προβλήματος της W14, «κόλλησε» στο SQ2 και εκκίνησε 15ος. Ο Charles Leclerc, κινδύνεψε δις να αποκλειστεί νωρίς από τη διαδικασία, αλλά και τις δύο σώθηκε την ύστατη στιγμή με έναν ικανοποιητικό γύρο.

Ωστόσο, η Ferrari δεν βρήκε ποτέ τον ρυθμό που είχε στις κατατακτήριες της Παρασκευής (30/6) και ο Μονεγάσκος εκκίνησε από την 6η θέση, ενώ ο Carlos Sainz από την 5η. Στις δύο θέσεις πίσω τους, εκκίνησαν οι δύο Aston Martin με 7ο τον Fernando Alonso και 8ο τον Lando Norris, επιβεβαιώνοντας την έλλειψη ρυθμού τους στην Αυστρία.

Αναλυτικά, η σειρά εκκίνησης για το Sprint στην Αυστρία:

*Ποινή τριών θέσεων δέχθηκε ο Charles Leclerc, μερικές ώρες πριν το Sprint, με αποτέλεσμα να πέσει τρεις θέσεις και να εκκινήσει 9ος*

Το Sprint στην Αυστρία ήταν βροχερό και απαιτητικό. Όλοι οι οδηγοί εκκίνησαν με τα ενδιάμεσα ελαστικά, με ορισμένα σημεία της πίστας μάλιστα να είναι περισσότερο βρεγμένα από άλλα.

Δυνατά εκκίνησε ο Sergio Perez, προσπερνώντας τον ομόσταυλό του και στρίβοντας πρώτος. Ο Μεξικάνος όμως, κράτησε την πρωτιά μόνο για μερικές στροφές, αφού βγήκε εκτός μετά από πίεση και έλλειψη πρόσφυσης του Verstappen και έπεσε τρίτος.

