GP Azerbaijan: Εμφατική νίκη στο Baku για τον Oscar Piastri

O Leclerc κράτησε εύκολα την πρωτιά μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στο Baku, εμπρός από τον Piastri, ενώ ο Verstappen κέρδισε μια πολύτιμη θέση στο grid ανεβαίνοντας πέμπτος, πίσω από τους Perez και Sainz, που με τη σειρά τους πλασαρίστηκαν στις θέσεις 3 και 4. Στις θέσεις 6 και 7 βρέθηκαν οι Russell και Alonso. Εν τω μεταξύ, ο Norris ανέκτησε έδαφος, καθώς, έχοντας ξεκινήσει τελικά από την 14η και όχι την 17η θέση που πήρε στις χθες στις Κατατακτήριες, ανέβηκε 12ος και εν συνεχεία 11ος μετά το πέρας του πρώτου κιόλας γύρου.

Στην κορυφή, ο Piastri άρχισε να πιέζει τον πρωτοπόρο Leclerc, μπαίνοντας στη ζώνη DRS του… κόκκινου μονοθεσίου. Ωστόσο, ο Μονεγάσκος απάντησε γρήγορα, καθώς άνοιξε τη διαφορά έως και στα 4 δλ. «δείχνοντας» στο συγκεκριμένο στάδιο του αγώνα ότι η SF-24 έχει τον απαιτούμενο ρυθμό για να διατηρήσει τα ηνία του αγώνα.

Από τους κορυφαίους συνδυασμούς, τον χορό των pit stop άνοιξε στον 13ο γύρο ο Verstappen, που δεν είχε την απαιτούμενη πρόσφυση ήδη από την αρχή του αγώνα, ακολουθούμενος από τον Russell. Σε συνδυασμό με την έλευση στα pit για αλλαγή ελαστικών των Alonso και Perez, και τον εξαιρετικό ρυθμό που ακολούθησε με το καλημέρα, ο Norris είχε καταφέρει να ανελιχθεί στην… πέμπτη θέση. Την οποία λίγο αργότερα έχασε από τον Perez, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τα φρέσκα ελαστικά της Red Bull.

Στον 16ο γύρο στα pit μπήκε ο Piastri, ένα γύρο αργότερα ο Leclerc, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε και ο Sainz. Με τους Norris και Albon να μην έχουν επισκεφθεί τα γκαράζ της ομάδας τους για αλλαγή ελαστικών κρατώντας εμφατικά τις θέσεις 6 και 5, ο Leclerc συνέχισε να οδηγεί την κούρσα μετά την έξοδό του από τα pit, πίσω από τους Piastri, Perez και Sainz. Ωστόσο, o Αυστραλός πιλότος της McLaren δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι, αύξησε τον ρυθμό του και «πιάνοντας» τον Μονεγάσκο, πέρασε στην κορυφή του αγώνα, με ένα απαιτητικό μάλιστα προσπέρασμα, υπό το άγρυπνο πνεύμα του Perez που καιροφυλακτούσε με διαφορά όχι μεγαλύτερη του 1 δλ. – όλοι πλέον με τη σκληρή γόμα της Pirelli.

Έχοντας την απαιτούμενη ταχύτητα, ο Leclerc δεν έδειχνε διατεθειμένος να καταθέσει τα όπλα και παραμένοντας κολλημένος στην ουρά της MCL38 «διεκδικούσε» το προσπέρασμα έναντι του Piastri που όμως έδειχνε ιδιαίτερα… ανθεκτικός στις επιθέσεις του Μονεγάσκου.

Τελικά, ο Piastri άντεξε και με το σπαθί του πήρε εμφατικά τη νίκη στο Baku, εμπρός τον Leclerc που στους τελευταίους γύρους «έμεινε» από πίσω ελαστικά και τον τρίτο τελικά… Russell, καθώς στον προτελευταίο γύρο οι Sainz και Perez «ακούμπησαν» εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα.

Τέταρτος ολοκλήρωσε τελικά ο Norris, πέμπτος ο Verstappen που ταλαιπωρήθηκε αντιμετωπίζοντας προβλήματα και με τα φρένα της Red Bull, και έκτος ο Alonso, με τους Albon, Colapinto, Hamilton και Bearman να συμπληρώνουν την 10άδα.

Στο Πρωτάθλημα Οδηγών, ο Norris μειώνει τη διαφορά του από τον Verstappen στους 59 βαθμούς, ενώ σε εκείνο των Κατασκευαστών η McLaren… προσεπερνά για πρώτη φορά την Red Bull έχοντας πλέον 476 βαθμούς, έναντι 456 για την ομάδα από το Milton Keynes.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix Σιγκαπούρης στο «Marina Bay Street Circuit», στις 22 Σεπτεμβρίου.

