WRC: O Sami Pajari κάνει το ντεμπούτο του με το GR Yaris Rally1

Ο Sami Pajari και η συνοδηγός Enni Malkonen θα δώσουν το «παρών» με το τέταρτο αυτοκίνητο της TGR-WRT στον χωμάτινο αγώνα της Λετονίας (18-21 Ιουλίου), ο οποίος μπαίνει από φέτος για πρώτη φορά στο αγωνιστικό ημερολόγιο του WRC.

Ο 22χρονος Φινλανδός οδηγός θεωρείται ένα από τα πιο μεγαλύτερα ταλέντα στους αγώνες ράλλυ αποτελώντας τον νεότερο πρωταθλητή στην κατηγορία Junior WRC όταν και κέρδισε τον τίτλο το 2021, ενώ πέρυσι πέτυχε την πρώτη του νίκη στο WRC2 στο Ράλλυ Φινλανδίας.

Φέτος, ο Sami Pajari οδηγεί το νέbο GR Yaris Rally2 στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία WRC2, όπου έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτητα του. Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο ο νεαρός Φινλανδός πήρε τη νίκη στην κατηγορία WRC2 τερματίζοντας μάλιστα έκτος στη γενική κατάταξη του αγώνα.

«Παράλληλα με το πρόγραμμα Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, μέσω του οποίου από το 2015 εκπαιδεύουμε νέους Ιάπωνες οδηγούς, είμαστε κοντά στους πιο ταλαντούχους νέους οδηγούς που αγωνίζονται στις υποστηρικτικές κατηγορίες του WRC. Φέτος είδαμε ότι ο Sami Pajari οδηγεί πολύ καλά το GR Yaris Rally2 και θα θέλαμε να δούμε τις δυνατότητές του με το αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally1. Ο Sami είχε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στη Σαρδηνία. Δεν έχει μόνο την ταχύτητα, αλλά παρέχει επίσης στους μηχανικούς μας τα σχόλια που μας βοηθούν να βελτιώσουμε το αυτοκίνητο. Το Ράλλυ Λετονίας είναι ένας γρήγορος αγώνας όπως το Ράλλυ Φινλανδίας και στον Sami αρέσουν οι δρόμοι στην περιοχή της Βαλτικής. Σε αυτό το περιβάλλον μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί η αεροδυναμική ενός αυτοκινήτου Rally1», δήλωσε ο επικεφαλής της ιαπωνικής ομάδας, Jari-Matti Latvala.

We’re giving @samipajari and @EnniMalkonen their Rally1 debut! 🙌

One of rallying’s most exciting young talents, Sami has impressed with the #GRYarisRally2 this year and will drive an additional GR Yaris Rally1 Hybrid on Rally Latvia 🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC pic.twitter.com/8AdfexSLUQ

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 6, 2024