WRC – Ράλλυ Πολωνίας: Ο Kalle Rovanpera αντικαθιστά τον Sebastien Ogier

Μετά και τη σχετική έγκριση που εξέδωσε η FIA, ο Kalle Rovanpera, μαζί με τον συνοδήγό του Jonne Halttunen, θα αντικαταστήσουν τους Sebastien Ogier-Vincent Landais, οι οποίοι αποσύρθηκαν από τη συνέχεια του Ράλλυ Πολωνίας μετά το σημερινό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων του αγώνα που ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη 27 Ιουνίου.

Οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen θα έχουν από αύριο στη διάθεσή τους τον χρόνο προκεινένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αναγνωρίσεις ενόψει του αγώνα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Οι αγωνοδίκες εξουσιοδοτούν την αλλαγή του πληρώματος του αυτοκινήτου #17 Sebastien Ogier/Vincent Landais με το πλήρωμα Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen και την αλλαγή του αριθμού του σε #69. Οι αγωνοδίκες εξουσιοδοτούν το πλήρωμα του αυτοκινήτου Νο. 69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen να πραγματοποιήσει δύο περάσματα αναγνώρισης ως εξής:

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: 8:00 έως 18:00: SS 10/14, SS11/15, SS2/5, SS3/6, SS4/7, SS9/13 & 18:00 έως 19:15: SS 17/19 & 19:15 έως 20:00: Shakedown

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: 13:30 έως 15:30: SS 16/18, SS1/8/12»

Το Ράλλυ Πολωνίας θα αποτελέσει τον τέταρτο φετινό αγώνα στον οποίο θα συμμετάσχουν οι Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen, μετά από εκείνους σε Σουηδία, Κένυα και Πορτογαλία.

We are pleased to confirm that @KalleRovanpera and @JonneHalttunen will step in for their team-mates Seb and Vincent and participate in Rally Poland: rising to the challenge and showing the great spirit in our team 👊#ToyotaGAZOORacing #WRC #RallyPoland pic.twitter.com/DoCoGZAbsC

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 25, 2024