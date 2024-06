WRC – Ράλλυ Σαρδηνίας: Ο Sebastien Ogier…

Ακόμα και όσοι δεν τον πίστεψαν ποτέ, χθες βράδυ σχολίασαν ότι ο Βέλγος οδηγεί για το πρωτάθλημα και με τη στήριξη του Tanak που έχει «βρει» το Hyundai σε διαρκή εξέλιξη, θα στριμώξουν τον Ogier.

Στο σύγχρονο WRC, ποτέ μην πεις ποτέ και νωρίς το πρωί ο Neuville βγαίνει και εγκαταλείπει, ο Tanak που ξεκινάει δυνατά εν τέλει υποκλίνεται στον Γάλλο ευγενή και βραβευμένο πλέον σε εθνικό επίπεδο. Με μια ρεζέρβα ή με δύο ακόμα και με πληγωμένο τροχό, ο οκτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο Seb Ogier, πυροβολεί, κερδίζει ειδικές και βαθμούς και χτίζει διαφορά από τον Tanal. Σχεδόν είκοσι δλ., (17.1¨), σημαντικά για αύριο με δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές. Στα ίσια; Πως αλλιώς. Ήθελε τις ειδικές και τους βαθμούς τους ο Tanak, ειδικά μετά την έξοδο του Βέλγου, αλλά όλοι τους με πλήρες πρόγραμμα, πάντα κάποιον από τους δύο της Toyota με ευκαιριακή εμπλοκή θα βρουν μπροστά τους.

Ogier και Tanak στο 1-2 με Toyota και Hyundai και η υποστήριξη έρχεται απο τους Sordo και Evans. Βλέπετε, η εγκατάλειψη Neuville που σημάδεψε τον αγώνα σήμερα, συνδυάστηκε με αυτή του Katsuta. Σήμερα που οι δρόμοι ήταν σε καλύτερη κατάσταση και τα πληρώματα απολαυστικά, για τους λίγους θεατές, σε ένα πανάκριβο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, με γεγονός ότι ο Munster ανέβηκε στην πέμπτη θέση στην τελευταία ε.δ., το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους «μικρούς», στους «τρομοκράτες» με τα Rally2.

Ο Pajari επιβεβαιώνει τη βελτίωση του GR Yaris Rally2 και ο Rossel που καθυστέρησε χθες καλύπτει τη διαφορά και σε συνδυασμό με εγκαταλείψεις και μια ευρύτερη αναρχία στην κατηγορία των εκπλήξεων, πιστοποιεί την ταχύτητα του γαλλικού συνδυασμού με το εξαιρετικό Citroen C3 Rally2. Η διαφορά στο λεπτό και έτσι, αν αύριο ολοκληρωνόσουν ο Γάλλος θα είναι και ο βαθμολογικά κερδισμένος.

Θυμίζουμε, πως ορθά υπολογίζονται οι βαθμοί με τις σημερινές επιδόσεις αλλά για να καταχωρηθούν προϋπόθεση είναι να τερματίσουν όσοι τους διεκδικούν.

Στην JWRC, εκατόμβη με τα φαβορί εκτός και προηγείται ο Ali Turkkan με Fiesta Rally2 και αυτή η σύντονη περιγραφή δεν αντέχει σε πολιτική απόχρωση και συγκρίσεις.

Στην κατηγορία Master Cup, o δικός μας άνθρωπος ο κ. Γιώργος Βασιλάκης απολαμβάνει τη Fiesta του, ενώ ο βετεράνους Kramer συνεχίζει το σερί του. Μακάρι να πάρει το μήνυμα ο Γιάννης Παπαδημητρίου και να επιστρέψει στο ΡΑ, ώστε να βάλει δύσκολα στο Γερμανό.

Μέχρι τότε συντονιστείτε αύριο στη συχνότητα sport7HD της Cosmote TV ώστε να ακούσουμε Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, μακάρι με Ιαβέρη Jr, για την υπεραξία μιας εξαιρετικής μετάδοσης, τόσο στην προτελευταία ε.δ., όσο και στην τελευταία στην PS των 7 χλμ. (κανονικό σπριντ), στις 13.15. _Σ.Χ.

