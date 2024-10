Η VW ανακοίνωσε νέες τιμές για τα ID.3, ID.4 και ID.5

Με νέες τιμές είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά κάποιες επιλεγμένες εκδόσεις τριών από τα ηλεκτρικά μοντέλα της VW.

Η εισαγωγική εταιρεία της VW ανακοίνωσε νέες τιμές για κάποιες επιλεγμένες εκδόσεις των ID.3, ID.4 και ID.5.

Πιο συγκεκριμένα αφορά την έκδοση VW ID.3 Pure More με μπαταρία 52 kWh και απόδοση 170 ίππων, που τώρα στοιχίζει 37.400 ευρώ.

Επίσης η έκδοση επιδόσεων VW ID.3 GTX Performance με μπαταρία 79 kWh και απόδοση που φτάνει τους 326 ίππων στοιχίζει 49.900 ευρώ.

Με περισσότερη δύναμη που φτάνει τους 340 ίππους, μπαταρία 77 kWh και τιμή που ορίζεται στα 55.600 ευρώ είναι διαθέσιμη η έκδοση VW ID.4 GTX More.

Όσον αφορά το VW ID.5 είναι διαθέσιμο στην έκδοση GTX More των 340 ίππων με μπαταρία 79 kWh και τιμή που ανέρχεται στα 58.500 ευρώ.

Όλες οι πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το όφελος της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

