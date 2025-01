Nέα Audi RS3 Sportback και Sport Sedan – Πόσο κοστίζουν

Με την αναβάθμισή του, το κορυφαίο compact μοντέλο της Αudi, που ενσαρκώνει την απόλυτη απόδοση και τις επιδόσεις, γίνεται ακόμα πιο σπορ.

Οι δυναμικές γραμμές σχεδίασης στο μπροστινό μέρος, οι τροχοί με σχεδίαση εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τα RS καθίσματα bucket ενισχύουν οπτικά τη δυναμική του, ενώ ο χαρακτηριστικός ήχος του πεντακύλινδρου κινητήρα ολοκληρώνει την σπορ οδηγική εμπειρία. Ο κινητήρας 2.5 TFSI, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποιημένη ρύθμιση του πλαισίου και τα νέα ελαστικά, δίνουν στα νέα RS3 περισσότερη δυναμική στις στροφές. Το νέο ρεκόρ γύρου στο Nürburgring-Nordschleife το επιβεβαιώνει. Οι οδηγοί αισθάνονται τη βελτιωμένη δυναμική οδήγησης και την υψηλή ποιότητα των υλικών, που κάνουν τα νέα Audi RS3 μοναδικά στην κατηγορία τους.

Σπορ και επιβλητική σχεδίαση

Το νέο Audi RS3 έχει μια πιο σπορ εμφάνιση. Στο μπροστινό μέρος, κυριαρχεί η χαρακτηριστική μάσκα Singleframe με έντονο περίγραμμα. Πιο χαμηλή και πιο φαρδιά από πριν, ενισχύει τη δυναμική του αυτοκινήτου. Οι δύο πλευρικοί αεραγωγοί, με κάθετες μαύρες λεπίδες και τα τρία ανοίγματα πάνω από τον μπροστινό διαχύτη που καλύπτει όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, ενισχύουν τη χαμηλή του σχεδίαση – θυμίζοντας το Audi Sport quattro S1 Pikes Peak του 1987. Οι προβολείς τεχνολογίας LED Matrix με νέα σχεδίαση τονίζουν τη δυναμική του. Η ψηφιακή υπογραφή περιλαμβάνει 24 φωτιστικά στοιχεία που σχηματίζουν ένα μοτίβο καρό σημαίας. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν τρία επιπλέον μοτίβα μέσω της οθόνης αφής MMΙ. Στο πίσω μέρος, οι κάθετοι πλευρικοί ανακλαστήρες συνεχίζουν το θέμα σχεδίασης των μπροστινών εισαγωγών αέρα. Ο μεγάλος διαχύτης με τα χαρακτηριστικά RS περιλαμβάνει έναν κόκκινο ανακλαστήρα στο κέντρο και δύο μεγάλες οβάλ απολήξεις εξάτμισης με μαύρο πλαίσιο. Όπως και στους προβολείς, έτσι και τα πίσω φωτιστικά σώματα παρουσιάζουν μια νέα γραφική σχεδίαση: Βέλη που φωτίζονται δυναμικά από μέσα προς τα έξω, ενσωματώνοντας τον προοδευτικό σχεδιασμό της λειτουργίας “coming home/leaving home”. Το εξωτερικό συμπληρώνεται από χρώματα RS, όπως το πράσινο Kyalami και το γκρι Kemora, καθώς και νέα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος, όπως το μπλε Ascari και το κόκκινο Progressive. Επίσης, για πρώτη φορά διατίθεται το γκρι Daytona σε ματ υφή.

Η μάσκα Singleframe και ο διαχύτης έχουν μαύρο φινίρισμα, με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε γυαλιστερό ή ματ. Το RS3 διαθέτει στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε ματ μαύρο χρώμα με σχέδιο 5 ακτίνων Υ. Διατίθενται προαιρετικά οι ζάντες αλουμινίου σε σχέδιο motorsport που είναι γνωστές από την έκδοση RS3 Performance, με δέκα εντυπωσιακές εγκάρσιες ακτίνες, είτε σε ματ σκούρο γκρι, είτε σε γυαλιστερό μαύρο μεταλλικό. Περισσότερη εξατομίκευση προσφέρουν τα πακέτα από ανθρακονήματα και σε μαύρο γυαλιστερό, τα οποία διακοσμούν τους μπροστινούς αεραγωγούς και τα πλαϊνά μαρσπιέ. Τη σχεδίαση ολοκληρώνουν τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα αμαξώματος, σε μαύρο ή από ανθρακονήματα.

Μοναδική αίσθηση στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό όλα είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τον σπορ χαρακτήρα. Με το νέο τιμόνι, τα RS σπορ ή bucket καθίσματα, οι επενδύσεις από ανθρακονημάτα καθώς και ο σπορ πίνακας οργάνων. Το τιμόνι με επίπεδη σχεδίαση πάνω και από κάτω, έχει σημαντικά πιο σπορ εμφάνιση. Είτε από διάτρητο δέρμα στο βασικό εξοπλισμό είτε προαιρετικά από δέρμα Dinamica με σήμανση ευθείας πορείας, εφαρμόζει άνετα στα χέρια σας όταν στρίβετε. Τα προαιρετικά διαθέσιμα RS καθίσματα τύπου bucket προσφέρουν ακόμη καλύτερη στήριξη. Η κεντρική επένδυση του καθίσματος με τη ραφή σε σχέδιο RS είναι φτιαγμένη από Dinamica microfiber, που συνδυάζεται με δέρμα Pearl Nappa.

RS οθόνες με έμφαση στις επιδόσεις

Το Audi virtual cockpit plus 12,3 ιντσών με τη λειτουργία Sport, Performance και Runway διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό. Στην λειτουργία Runway, η ταχύτητα απεικονίζεται με αντίστροφη σειρά, με τις υψηλότερες στροφές να εμφανίζονται στο προσκήνιο και τις στροφές ρελαντί στο παρασκήνιο. Σε αυτές τις δυνατότητες προστίθεται ο νέος δείκτης στροφών, ο οποίος εμφανίζει έντονα τις στροφές ανά λεπτό στο κέντρο του πίνακα οργάνων. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για την ισχύ, τη ροπή, τις δυνάμεις g, την επιτάχυνση και τους χρόνους γύρου. Επιπλέον, με το Audi App Store διατίθενται πολλές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην οθόνη του οχήματος. Το επιλεγμένο περιεχόμενο εγκαθίσταται στο σύστημα infotainment χωρίς τη χρήση smartphone.

Μοναδικός ήχος από τον κινητήρα πέντε κυλίνδρων

Το νέο Audi RS3 διαθέτει τον θρυλικό κινητήρα 2.5 TFSI της Audi Sport, που αποδίδει ισχύ 400 hp (294 kW) και μέγιστη ροπή 500 Nm. Με αυτές τις επιδόσεις, το RS3 επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 290 km/h. Ο κινητήρας πέντε κυλίνδρων της Audi έχει κερδίσει πολλές επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας την εμπειρία οδήγησης του RS3 μοναδική. Το πάτημα του κόκκινου κουμπιού start/stop του κινητήρα προκαλεί τον βρυχηθμό του κινητήρα πέντε κυλίνδρων, ο οποίος ακούγεται πιο γεμάτος και πιο ξεχωριστός στις επιλογές Audi drive select modes: Dynamic, RS Performance και RS Torque Rear. Ειδικά σε στροφές μεταξύ 2.200 και 3.500 ανά λεπτό, η ρύθμιση της πόρπης εξάτμισης επιτρέπει στον κινητήρα να παράγει έναν πιο δυναμικό ήχο, ανεξάρτητα από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.

Βελτιωμένη δυναμική οδήγησης και βελτιστοποιημένη πρόσφυση

Το νέο RS3 εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Ο Frank Stippler, οδηγός αγώνων της Audi Sport, σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου στην πίστα του Nürburgring-Nordschleife με χρόνο 7:33.123 λεπτά, κερδίζοντας περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα από το προηγούμενο ρεκόρ στην κατηγορία του. Αυτό καθιστά το RS 3 το γρηγορότερο συμπαγές αυτοκίνητο στην πίστα του Nürburgring. Η βάση για την εντυπωσιακά υψηλή δυναμική οδήγησης είναι η αλληλεπίδραση του torque splitter με την πλήρως μεταβλητή κατανομή ροπής στους πίσω τροχούς, το ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας, τον έλεγχο ροπής στους τροχούς (brake torque vectoring) και τους προσαρμοζόμενους αποσβεστήρες της RS sport ανάρτησης. Ανάλογα με τη λειτουργία Audi drive select που επιλέγει ο οδηγός, μπορεί να κάνει το RS3 πιο ευκίνητο και με πιο ελεγχόμενο τρόπο. Όταν ο συντελεστής τριβής είναι χαμηλός, η αλληλεπίδραση αυτών των συστημάτων εξασφαλίζει αυξημένη σταθερότητα.

Γρήγορη πρόσβαση μέσω κουμπιού στο τιμόνι

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Performance, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για πίστα αγώνων, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το αριστερό κουμπί. Το κουμπί με το εικονίδιο της καρό σημαίας είναι νέο, όπως και το κόκκινο κουμπί RS στον δεξί βραχίονα του τιμονιού, το οποίο προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία RS Individual.

Νέα ελαστικά υψηλής πρόσφυσης

Νέα ελαστικά με βαθμολογία C διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό και παρέχουν βελτιωμένη άνεση καθημερινής χρήσης με υψηλότερη πλευρική υποστήριξη. Προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες επιφάνειες, καθώς και ακριβή χειρισμό σε όλο το φάσμα ταχύτητας.

Μια συνταγή επιτυχίας που διαρκεί πάνω από δέκα χρόνια

Από την αρχή της ιστορίας του, το RS3 εκπροσωπεί την καινοτομία και τη συγκίνηση σε υψηλότερο επίπεδο. Η πρώτη γενιά κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2011, το RS3 με τον ισχυρό κινητήρα των 340 ίππων, δεν είχε ανταγωνιστές. Οι προφυλακτήρες, οι ποδιές και οι ζάντες διαχώριζαν σαφώς το πρώτο RS3, το οποίο τότε ήταν διαθέσιμο μόνο ως πεντάθυρο hatchback. Επίσης, ήταν εντυπωσιακά γρήγορο και προσέφερε δυναμική οδήγηση με μέγιστη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση. Η δεύτερη γενιά κυκλοφόρησε από το 2015 έως το 2020, με την έκδοση Sport Sedan να κάνει το ντεμπούτο της το 2017. Ο κινητήρας 2.5 TFSI εξελίχθηκε σε μια διαρκή αξία για το RS3 – αρχικά με 367 ίππους και στη συνέχεια με 400 ίππους μετά την αναβάθμιση του μοντέλου το 2017. Η ταχύτερη αλλαγή ταχυτήτων με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, σε συνδυασμό με την τετρακίνηση quattro, εξασφάλισε την απόλυτη οδηγική απόλαυση.

Η τρίτη γενιά του RS3 Sportback και η δεύτερη γενιά του RS3 Sport Sedan παρουσιάστηκαν το 2021. Με 400 ίππους και αύξηση ροπής στα 500 Nm, ο κινητήρας των 5 κυλίνδρων ήταν πιο ισχυρός από ποτέ και ξεπέρασε όλους τους ανταγωνιστές στην επιτάχυνση. Αυτό οδήγησε το RS3 σε πολλές διεθνείς βραβεύσεις, περιλαμβανομένου του Car of the Year 2022 από το Top Gear στην Ιταλία, του Best Performance Car 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαδοχικές νίκες το 2022 και το 2023 στα βραβεία αναγνωστών της Sport Auto στη Γερμανία.

Κυκλοφορία στην αγορά και τιμές

Η δημοτικότητα του μοντέλου αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα και στους αριθμούς του. Από την κυκλοφορία του στην αγορά το 2011, παράχθηκαν σχεδόν 80.000 RS3 και η ιστορία της επιτυχίας συνεχίζεται. Τα νέα μοντέλα RS 3 Sportback και SportSedan, που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Audi στο Ingolstadt, θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα στις αρχές Απριλίου. Τα νέα μοντέλα RS 3είναι διαθέσιμα για παραγγελία με τις παρακάτω τιμές:

Νέο RS 3 Sportback

TFSI quattro S tronic 95.980 €

Νέο RS 3 Sport Sedan

TFSI Hybrid S tronic 96.980 €