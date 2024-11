Τα πιο φθηνά αυτοκίνητα στην Ελλάδα με τιμή και κάτω από τα 20.000 ευρώ

Αν και οι τιμές των αυτοκινήτων ανεβαίνουν συνεχώς, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που προσφέρουν ελκυστικές προτάσεις, σε ρεαλιστικές τιμές για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάποιο άτομο ή οικογένεια, καθώς απαιτεί προσεκτική αναζήτηση, σοβαρή σκέψη και ανάλυση.

Τα δεδομένα που πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο είναι πολλά και αναμφίβολα ένα από αυτά αφορά την τιμή. Μάλιστα, το κόστος κτήσης είναι αυτό που βρίσκεται πρώτο στη δύσκολη εξίσωση που καλείται κάποιος να λύσει προκειμένου να προχωρήσει στους επόμενους τομείς.

Αυτούς που αφορούν την πρακτικότητα, την ασφάλεια, την άνεση και γιατί όχι τη σχεδίαση, η οποία είναι υποκειμενική και ξεχωριστή για τον καθένα.

Εμείς θα σταθούμε σε πιο απτούς τομείς, με την τιμή να είναι ο καθοριστικός παράγοντας, παραθέτοντας πιο κάτω τις πιο φθηνές προτάσεις που είναι διαθέσιμες τώρα στην αγορά από τις εισαγωγικές εταιρείες.

BYD Dolphin Από 19.998 €

Το αμιγώς ηλεκτρικό Dolphin της BYD αποτελεί μια πρόταση άκρως ελκυστική. Αυτό καθώς συνδυάζει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», αλλά και επιπλέον 3 χρόνια δωρεάν service. Αποδίδει 204 ίππους, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 7 δλ. και έχει αυτονομία 427 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Με μήκος 4,290 μ. και μεταξόνιο 2,7 μ., το ηλεκτρικό BYD προσφέρει αξιόλογους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές, με όγκο από 345-1.310 λίτρα. Είναι διαθέσιμο σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις και διακρίνεται για τον πλούσιο εξοπλισμό του από τη βασική κιόλας έκδοση.

Citroen C3 YOU Από 17.900 € (με προσφορά 16.900 €)

Το νέο Citroen C3 αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υιοθετεί έναν πιο crossover χαρακτήρα και παράλληλα γίνεται πιο προσιτό οικονομικά, με την εισαγωγική τιμή του να ξεκινάει από τα 16.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μιας προσφοράς που τρέχει αυτό το διάστημα από την ελληνική Citroen. Αυτή εφοδιάζεται με τον κινητήρα βενζίνης turbo 1,2 λίτρων με απόδοση 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων.

Διαθέσιμο σε συμβατικές εκδόσεις, με κινητήρα βενζίνης, σε απλή και υβριδική έκδοση, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική, το νέο C3 της Citroen προσφέρεται σε πολλές εκδόσεις, που ξεκινούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η αμιγώς ηλεκτρική e-C3 You που στοιχίζει 19.710 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Citroen C3 Aircross Από 19.500 € (με προσφορά 18.900 €)

Το μεγάλο και πιο περιπετειώδες Citroen C3 Aircross, με τους γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό του είναι διαθέσιμο στην εισαγωγική του έκδοση με τιμή που ορίζεται στα 18.900 ευρώ. Αυτή περιλαμβάνει μια έκπτωση από την εισαγωγική εταιρεία της τάξης των 600 ευρώ.

Όσον αφορά τον κινητήρα του μεγαλύτερου C3 της Citroen είναι ο 1.2Τ με απόδοση 100 ίππων. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 11,4 δλ., έχοντας μέση κατανάλωση 6,2 λτ./100 χλμ. που το καθιστά εκτός από ευρύχωρο και πρακτικό και ιδιαίτερα οικονομικό.

Dacia Duster 1.0 ECO-G 100 PS Από 19.950 €

Το Duster της Dacia έχει καθιερωθεί στην αγορά για τον προσιτό χαρακτήρα του. Κάτι που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό και στη νέα γενιά. Η εισαγωγική έκδοση του μοντέλου έχει τιμή που σπάει το φράγμα των 20.000 ευρώ (19.950 ευρώ). Αφορά την έκδοση διπλού καυσίμου, 1.0 ECO-G 100 PS με βενζίνη και LPG, που προσφέρει μεγάλη αυτονομία, χάρη στα δύο δοχεία καυσίμου, αλλά και εξαιρετική οικονομία, αφού το LPG είναι πιο φθηνό σε κόστος.

Παράλληλα το SUV της Dacia διαθέσιμο είναι σε ήπια υβριδική έκδοση βενζίνης 1.2 TCe με 130 ίππους, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς, αλλά και πλήρως υβριδική Hybrid 140 που έχει ως βάση έναν κινητήρα βενζίνης 1,6 λίτρων και συνδυάζεται με ηλεκτρικά μοτέρ για οικονομία και ήσυχη λειτουργία.

Dacia Sandero Από 15.900 €

Το Sandero, το προσιτό μοντέλο της Dacia, υποστηρίζει τον άτυπο τίτλο του με τον καλύτερο τρόπο. Είναι διαθέσιμο με τιμή που ξεκινάει από τα 15.900 ευρώ, στην κινητήρια έκδοση 1.0 TCe, με τον turbo 1.000άρη κινητήρα που αποδίδει για την περίσταση 90 ίππους. Όπως τονίζει η εισαγωγική εταιρεία, η τιμή είναι με το κλειδί στο χέρι, χωρίς να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση και λοιπές χρεώσεις, με το όφελος να υπολογίζεται στα 1.325 ευρώ.

Το μικρό Dacia είναι επίσης διαθέσιμο και σε αυτόματη έκδοση 1.0 TCe 90 PS CVT, με κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης, που εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα άνεσης στην καθημερινότητα της πόλης. Η συγκεκριμένη έκδοση στοιχίζει 19.850 ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει μια ακόμα έκδοση διπλού καυσίμου, βενζίνης και LPG, με τον 1.0 TCe LPG απόδοσης 100 ίππων και τιμή 18.220 ευρώ.

Dacia Sandero Stepway Από 17.740 €

Η έκδοση Stepway έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα του Sandero. Διακρίνεται για την πιο περιπετειώδη αισθητική του, με τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, που του χαρίζουν μια πιο crossover προσέγγιση. Το supermini της Dacia εστιάζει όπως και η αδελφή έκδοση, στον προσιτό χαρακτήρα, με τιμές που ξεκινούν από τα 17.740 ευρώ.

Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις, Essential, Expression και Extreme, με την ίδια γκάμα κινητήρων, που έχει στη βάση τον 1.0 TCe 90 PS, αλλά και την έκδοση διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG, 1.0 TCe 100 PS LPG με 100 ίππους και τιμή από 18.470 ευρώ.

Dacia Spring Από 17.950 €

Το αμιγώς ηλεκτρικό Spring είναι το πρώτο μοντέλο του «είδους» που διαθέτει στη γκάμα της η Dacia. Με ευχάριστη σχεδίαση, που παραπέμπει σε crossover, το μικρό ηλεκτρικό καταφέρνει να ξεχωρίζει στην πόλη, όπου και είναι το περιβάλλον που θα κινηθεί. Αρκετά ευρύχωρο για το μέγεθός του, (μήκος 3,734 μ.), διακρίνεται για τη λιτή σχεδίαση στο εσωτερικό του, με μια ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών να κυριαρχεί στο ταμπλό.

Αποδίδει 65 ίππους, που έχουν να κινήσουν το βάρους 970 κιλών αυτοκίνητο. Το καταφέρνει αξιοπρεπώς, έχοντας νεύρο στις χαμηλές ταχύτητες που θα κινηθεί κυρίως μέσα στην πόλη. Φορτίζει σε 13 ώρες σε οικιακή πρίζα, ενώ σε wallbox 7,4 kW ο χρόνος μειώνεται στις 3,7 ώρες, ενώ η δυνατότητα DC φόρτισης περιορίζει το χρόνο φόρτισης σε λιγότερο από μία ώρα (έως το 80% της χωρητικότητας).

Fiat 500 Hybrid Από 16.300 € (με προσφορά 15.700 €)

Το μικρό 500αράκι της Fiat έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία, έχοντας την κομψή αισθητική του και την κορυφαία ευελιξία του ως κύρια όπλα. Σήμερα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρική έκδοση, αλλά και σε υβριδική. Αυτή η τελευταία είναι διαθέσιμη σε τιμή που ξεκινάει από τα 15.700 ευρώ, μαζί με την προσφορά που συνοδεύει από την εισαγωγική εταιρεία το αυτοκίνητο.

Το Fiat 500 Hybrid εφοδιάζεται με έναν 1.000άρη κινητήρα απόδοσης 70 ίππων, που δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, που περιορίζεται στα 4,6 λτ./100 χλμ., χάρη και στο ήπια υβριδικό του σύστημα. Μπορεί να μην ενθουσιάζει με τις επιδόσεις του, έχοντας 0-100 χλμ./ώρα σε 13,8 δλ., αλλά σε κερδίζει με την ευελιξία του και την άνεση που προσφέρει στην καθημερινότητα, έχοντας παράλληλα αρκετά χαμηλή τιμή.

Fiat Panda Hybrid Από 18.200 € (με προσφορά 16.700 €)

Το αειθαλές Panda της Fiat είναι ένα μοντέλο που έχει αγαπηθεί όσο λίγα. Προσφέρει κορυφαία ευελιξία, που συνοδεύεται από άνεση, ενώ χάρη στις μικρές διαστάσεις του χωράει εκεί που πολλά άλλα θα προσπεράσουν χωρίς να σταθούν.

Διαθέσιμο σε υβριδική έκδοση με κινητήρα 1,0 λίτρου και απόδοση 70 ίππων, σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, με την ονομασία Urban και Cross και τιμές που δεν υπερβαίνουν και στις δύο περιπτώσεις τα 20.000 ευρώ, που πέφτει αρκετά πιο χαμηλά χάρη στην προωθητική ενέργεια που το συνοδεύει, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 16.700 € και 17.900 € αντίστοιχα.

Hyundai i10 Από 16.690 €

Το i10 της Hyundai είναι ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, που όμως προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, ανάλογο μοντέλων ανώτερης κατηγορίας. Παράλληλα, διαθέτει αξιόλογους τηρουμένων των αναλογιών και για το μέγεθός του χώρους, ικανούς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τεσσάρων ατόμων.

Είναι διαθέσιμο σε τρεις κινητήριες εκδόσεις, 1,0 και 1,2 λτ. με απόδοση με 63 και 79 ατμοσφαιρικούς ίππους, αλλά και 90 υπερτροφοδοτούμενους ίππους. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του διατηρείται κάτω από τα 20.000 ευρώ. Η εισαγωγική έκδοση i10 1.0 63 PS στοιχίζει 16.690 €, ενώ η βασική 1.2 79 PS έχει τιμή 17.290 ευρώ. Η turbo έκδοση του Hyundai i10 με τους 90 ίππους που δίνει έμφαση στις επιδόσεις και συνοδεύεται από το N Line σπορ πακέτο, στοιχίζει 19.990 ευρώ.

Hyundai i20 Από 18.590 €

Στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, το ανανεωμένο i20 MY25 της Hyundai είναι διαθέσιμο σε δυο κινητήριες εκδόσεις. Με ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,2 79 ίππων, με τιμή εκκίνησης τα 18.590 ευρώ, στην εξοπλιστική έκδοση Exclusive και στα 19.790 ευρώ στην πιο πλούσια Premium.

Παράλληλα διατίθεται με 1.000άρη turbo κινητήρα 100 ίππων και 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, που στοιχίζει 19.590 €, προσφέροντας, πλέον της χρηστικότητας που χαρακτηρίζει το supermini της Hyundai και καλύτερες επιδόσεις, που αναδεικνύουν και την σπορτίφ πλευρά του μοντέλου.

Kia Picanto Από 16.790 €

Το Picanto της Kia είναι το μικρό αυτοκίνητο πόλης που, στην πιο πρόσφατη γενιά του διακρίνεται για τη σχεδίασή του. Δανείζεται στοιχεία από τα μεγαλύτερα μοντέλα της κορεατικής φίρμας και προσφέρει αξιοσημείωτη για την κατηγορία του ποιότητα. Διαθέσιμο σε δύο κινητήριες εκδόσεις, αμφότερες ατμοσφαιρικές, 1,0 και 1,2 λίτρων, με απόδοση 63 και 79 ίππων αντίστοιχα.

Με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτοματοποιημένο χειροκίνητο, που προσφέρει περισσότερη άνεση εντός πόλης και όχι μόνο, δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αλλά και ενδιαφέρουσα για την κατηγορία οδική συμπεριφορά, που προάγει την άνεση. Όλες οι εκδόσεις του Kia Picanto έχουν τιμή κάτω από 20.000 ευρώ, πλην της κορυφαίας έκδοσης 1.2 GT Line auto, με το σπορ πακέτο και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που στοιχίζει 20.290 ευρώ.

Kia Stonic Από 19.590 €

Το Stonic είναι το μικρό crossover της Kia. Διακρίνεται για τον περιπετειώδη χαρακτήρα του, όπως αυτός υποστηρίζεται από την αισθητική του, με το αυξημένο ύψος και τα προστατευτικά του αμαξώματος. Στην εισαγωγική του έκδοση 1.2 79 PS στοιχίζει 19.590 ευρώ.

Πέρα από την ατμοσφαιρική έκδοση, έχει και 1.0 turbo με 100 ίππους, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη. Επιπλέον, διαθέτει και εκδόσεις mild hybrid 48V που προσφέρουν καλύτερη αποδοτικότητα, με τιμές που ξεκινούν από τα 21.190 €. Εν γένει το Kia Stonic έχει νεανικό χαρακτήρα, τόσο εξωτερικά, όσο και στο εσωτερικό του, με καλό επίπεδο εξοπλισμού που αναβαθμίζει τη χρηστικότητα του μοντέλου και το καθιστά πιο ευχάριστο στη συμβίωση.

Leapmotor T03 15.844 €

Το T03 είναι το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της νέας στην αγορά μας Leapmotor. Με τις μικρές διαστάσεις του (3,62 μ. μήκος) καθιστά ξεκάθαρο τον προορισμό του, που είναι η πόλη. Λιτό σε σχεδίαση, χωρίς περιττά φτιασίδια, θα σε κερδίσει με την άνεση που προσφέρει, αλλά καλό επίπεδο εξοπλισμού που διαθέτει.

Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα σου εκπληρώσει τις όποιες φιλοδοξίες έχεις για σπορ οδήγηση, αλλά θα σε συντροφεύσει ιδανικά σχεδόν στις περιπλανήσεις στου μέσα στην πόλη, με αξιοσημείωτη οικονομία ενέργειας. Η τιμή του Leapmotor T03 που περιορίζεται στα 15.844 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και της προωθητικής ενέργειας της εισαγωγικής εταιρείας, είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα ατού του, αν αναζητάς ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Mazda2 Hybrid 20.924 € (με προσφορά 19.924 €)

Το Mazda2 Hybrid είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά άμεσα και μάλιστα με προωθητική ενέργεια 1.000 ευρώ, που το φέρνει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ (19.924 €). Είναι ένα full hybrid μοντέλο, αυτοοφρτιζόμενο, που δεν απαιτεί πρίζα, αλλά παρέχει τη δυνατότητα να κινηθεί ακόμα και αμιγώς ηλεκτρικά, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, με την εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικής και βενζινοκίνητης λειτουργίας να γίνεται απρόσκοπτα.

Το μικρό υβριδικό Mazda διακρίνεται για την αποδοτικότητά του, καθώς έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αλλά και μικρές εκπομπές CO2, που το καθιστούν φιλικό προς το περιβάλλον και παράλληλα το απαλλάσσουν από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδο καθημερινά στο δακτύλιο της Αθήνας.

MG3 Hybrid Από 20.450 €

Το νέο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό MG3 Hybrid είναι ένα μοντέλο που ήρθε και κέρδισε τις εντυπώσεις με το καλημέρα. Βλέπετε η απόδοσή του, που φτάνει τους 194 ίππους δεν περνάει απαρατήρητη, όπως και η αποδοτικότητα του, με κατανάλωση που περιορίζεται κοντά στα 5 λτ./100 χλμ. Η τιμή του μέχρι πρότινος ήταν κάτω από τα 20.000 ευρώ, ενώ μόλις πρόσφατα τα ξεπέρασε ελαφρώς, ανεβαίνοντας τα 20.450 ευρώ.

Αυτό φυσικά δεν μπορεί να του στερήσει τη θέση από αυτή τη λίστα. Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Excite, Exclusive και Luxury, προσφέρει καλό εξοπλισμό από τη βάση του, περιλαμβάνοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία. Το υβριδικό μοντέλο της MG έχει μήκος 4,113 μ. και μεταξόνιο 2,570 μ. προσφέροντας αξιόλογους χώρους για τους επιβαίνοντες. Οι επιδόσεις του εντυπωσιάζουν, έχοντας 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ./ώρα, με μέση εργοστασιακή κατανάλωση 4,4 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 100 γρ./χλμ.

MG ZS Από 18.950 €

Το ZS είναι μια από τις πρώτες δημιουργίες της MG. Σε συσκευασία SUV, προσφέρει απλόχερα χώρους και άνεση, αλλά και αξιοπιστία, όπως αυτή ορίζεται από τα 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης που συνοδεύει το μοντέλο. Έχει μήκος 4,3 μ. και θα βολέψει έως και πέντε άτομα, με αποσκευές 448 λίτρων ή 1.166 λίτρων με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Το SUV της MG εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων που αποδίδει 106 ίππους και 141 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 10,9 δλ. έχοντας μέγιστη ταχύτητα 175 χλμ./ώρα, με το εν γένει προφίλ του να είναι ήπιο, προάγοντας την άνεση. Το MG ZS είναι διαθέσιμο και με 1.000άρη turbo κινητήρα 111 ίππων και 160 Nm, που προσφέρει πιο σβέλτες επιδόσεις, με τιμή εκκίνησης όμως τα 23.950 €.

Mitsubishi Colt Από 17.450 €

Το νέο Colt της Mitsubishi είναι το alter ego του Renault Clio. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό δείγμα rebadging, με την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία να αξιοποιεί στο έπακρο τη συνεργασία της με τη γαλλική εταιρεία και να δημιουργεί πάνω στο Clio, το δικό της supermini, με τα σήματα της εταιρείας και το γνωστό όνομα Colt.

Το νέο Colt δανείζεται από το γαλλικό μοντέλο, πέρα από τη σχεδίαση, -με τις απαραίτητες αλλαγές να το διακρίνουν- και τη γκάμα των κινητήρων του. Εισαγωγική έκδοση είναι η ατμοσφαιρική βενζίνης 1,0 λίτρου με πολλαπλό ψεκασμό και 67 ίππους απόδοσης. Αυτή είναι και η «ευκαιρία» που ταιριάζει στο θέμα μας με τιμή κάτω από τα 20.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάει από τα 17.450 ευρώ στην εξοπλιστική έκδοση Inform, ενώ στην Inform Plus ανεβαίνει στα 18.500 €. Η κορυφαία Invite Plus με αυτόν τον κινητήρα στοιχίζει 19.550 €. Η πρώτη turbo έκδοση του Mitsubishi Colt 1.0T με απόδοση 91 ίππων, στοιχίζει λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ (20.550 €) με επίπεδο εξοπλισμού Invite Plus.

Opel Corsa Από 20.450 € (με προσφορά 17.900 €)

Το Corsa είναι το best seller μοντέλο της Opel, που έχει μεγαλώσει πολλές γενιές. Αγαπητό από μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού, που εκτιμά τη γερμανική του ποιότητα και την τεχνολογία που το συνοδεύει, επίκαιρη κάθε φορά. Στη νέα γενιά του είναι μεγαλύτερο πιο ευρύχωρο, με υψηλά επίπεδα άνεσης και πλούσια τεχνολογία.

Διαθέσιμο σε εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, ατμοσφαιρικό, turbo και hybrid, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η εισαγωγική έκδοση εφοδιάζεται με τον ατμοσφαιρικό βενζίνης 1,2 λίτρων, που αποδίδει 75 ίππους και στοιχίζει 20.450 €, αλλά η τιμή του διαμορφώνεται με την προσφορά που τρέχει από την εισαγωγική εταιρεία, στα 17.900 €. Ενδεικτικά η εισαγωγική έκδοση Opel Corsa 1.2Τ με τους 100 ίππους στοιχίζει λίγο πάνω από τα 20.000 € (21.600 €).

Opel Mokka Από 20.900 €

Το Mokka, το μικρό SUV της Opel συνοδεύεται από το διάστημα με μια προωθητική ενέργεια της εισαγωγικής εταιρείας που χαμηλώνει αρκετά την τιμή του και το καθιστά πιο ελκυστικό. Ξεπερνάει για λίγο το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ, για μόλις 900 ευρώ (20.900 €), αλλά έχει ενδιαφέρον, ειδικά σε αυτή την έκδοση με τον turbo κινητήρα των 1,2 λίτρων, που αποδίδει 100 ίππους.

Πέρα από την κομψή του σχεδίαση, που είναι οφθαλμοφανές, το Opel Mokka διαθέτει σβέλτες επιδόσεις, με 10,6 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ διατηρεί χαμηλά την κατανάλωση, με 5,5 λτ./100 χλμ., σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Στο εσωτερικό το Pure Panel με την ψηφιακή οθόνη 10 ιντσών δημιουργεί ένα αρμονικό περιβάλλον και εξασφαλίζει άριστη συνδεσιμότητα, ενώ τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα υποστήριξης οδηγού κάνουν κάθε ταξίδι πιο ασφαλές και άνετο.

Peugeot 208 Από 19.900 €

Το 208 της Peugeot είναι από τα πιο καλοσχεδιασμένα supermini της αγοράς, παραμένοντας πάντα φρέσκο και ελκυστικό. Διακρίνεται για εντυπωσιακό και μοναδικό αναμφίβολα εσωτερικό του, με τη φιλοσοφία i-Cockpit, με τα όργανα να ξεπροβάλουν πάνω από τη στεφάνη του τιμονιού.

Το Peugeot 208 προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, στα γνωστά γαλλικά πρότυπα, αλλά είναι διαθέσιμο και με πλούσια γκάμα κινητήρων βενζίνης, που δίνουν έμφαση στην αποδοτικότητα. Από ατμοσφαιρικούς, όπως αυτός που αφορά το θέμα μας, 1.2 PureTech 75 ίππων, που στοιχίζει 19.900 ευρώ, turbo με 100 ίππους, με τιμή που ενδεικτικά ανέρχεται στα 21.300 €, αλλά και hybrid με ίδια ισχύ, όπως και μεγαλύτερη που φτάνει τους 136 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και το σπορ πακέτο GT.

Renault Clio Από 15.980 €

Το Clio της Renault είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα της γαλλικής φίρμας και όχι μόνο. Διακρίνεται για το συνδυασμό άνεσης και οδικής συμπεριφοράς που προσφέρει, ενώ στη νέα γενιά του έγινε πιο «αιχμηρό» σχεδιαστικά, αποκτώντας περισσότερο ενδιαφέρον στο αισθητικό κομμάτι.

Προσφέρεται από την ελληνική εισαγωγική σε μια έκδοση με άκρως ελκυστικά τιμή, στα 15.980 ευρώ, που περιλαμβάνει έκπτωση 1.000 ευρώ. Αφορά την εισαγωγική κινητήρια ατμοσφαιρική έκδοση SCe με τους 65 ίππους, που εστιάζει στην αποδοτικότητα.

Επιπλέον, διατίθεται σε εκδόσεις turbo βενζίνης με 90 ίππους, αλλά και διπλού καυσίμου, βενζίνης και LPG, με 100 ίππους. Το Renault Clio είναι από τα λίγα μοντέλα που διαθέτει στη γκάμα του έκδοση diesel με 100 ίππους. Τέλος στην κορυφή της γκάμας του υπάρχει μια full hybrid έκδοση 145 ίππων.

Seat Ibiza Από 16.990 €

Το Ibiza είναι το supermini της Seat, που έχει γράψει τη δική του ιστορία, με πολλά χρόνια και αρκετές γενιές στην αγορά. Σήμερα έρχεται πιο επίκαιρο να προσφέρει αξιόλογους χώρους και άνεση με σπορίφ στοιχεία. Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία, το προσφέρει σε μια δελεαστική τιμή των 16.990 ευρώ, που αφορά την έκδοση 1.0 80 PS, με επίπεδο εξοπλισμού Reference.

Με 17.990 € είναι διαθέσιμη η turbo έκδοση 1.0 ECO TSI με απόδοση 95 ίππους και στο ίδιο με το προαναφερθέν επίπεδο εξοπλισμού. Στα 18.790 ευρώ είναι διαθέσιμη η ίδια κινητήρια έκδοση του Seat Ibiza, αλλά σε ανώτερο επίπεδο εξοπλισμού Business.

Seat Arona Από 19.490 €

Το Arona είναι το μικρό crossover της Seat. Με compact διαστάσεις, νεανική σχεδίαση και ευελιξία στην κίνηση, το ισπανικό μοντέλο συνδυάζει αρμονικά την πρακτικότητα με το lifestyle. Τώρα είναι διαθέσιμο με τιμή που ξεκινάει από τα 19.490 ευρώ.

Η συγκεκριμένη έκδοση του Seat Arona εφοδιάζεται με τον 1.0 TSI κινητήρα που αποδίδει 95 ίππους, με την εξοπλιστική έκδοση να είναι η Style, από την οποία δεν υπάρχουν βασικές ελλείψεις.

Skoda Fabia Από 18.750 €

Η Fabia είναι το supermini της Skoda. Ανανεωμένο, φρέσκο σε σχεδίαση και ευρύχωρο, θυμίζει μοντέλο ανώτερης κατηγορίας. Είναι διαθέσιμη σε τιμή που ξεκινάει από τα 18.750 ευρώ και αφορά την εξοπλιστική έκδοση Essence που διαθέτει μεταξύ άλλων: προβολείς LED, έξι αερόσακους, Lane Assist – Driver activity assist, ηχοσύστημα με οθόνη αφής 8,25 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, αλλά και ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Η συγκεκριμένη έκδοση του Skoda Fabia εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό 1.000άρη κινητήρα πολλαπλού ψεκασμού βενζίνης, με απόδοση 80 ίππων. Λίγο πιο πάνω υπάρχει η έκδοση με το 3κύλινδρο turbo 1.000άρη κινητήρα απόδοσης 116 ίππων και 200 Nm ροπήςπου συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 10,3 δλ., έχοντας μέγιστη ταχύτητα 202 χλμ./ώρα και στοιχίζει 19.950 €.

Suzuki Ignis Από 16.630 €

Το Ignis είναι το μικρό crossover της Suzuki που εντάσσεται στην κατηγορία A. Αυτοκίνητο πόλης με πολυσχιδή χαρακτήρα, ψηλό αμάξωμα, αλλά μικρό σε διαστάσεις, προσφέρει κορυφαία ευελιξία εντός πόλης, ενώ θα πάει και εκεί που τα κλασικά αυτοκίνητα της κατηγορίας ίσως να σταματήσουν.

Το Suzuki Ignis διατίθεται αποκλειστικά σε υβριδικές εκδόσεις, με mild hybrid σύστημα που αποδίδει ατμοσφαιρικούς 83 ίππους. Με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς, είναι το πιο φθηνό τετρακίνητο μοντέλο, με τιμή που ξεκινάει από τα 16.630 € για τις δικίνητες εκδόσεις και τα 18.230 € για τις τετρακίνητες.

Suzuki Swift Από 17.450 €

Το Swift είναι το supermini της Suzuki που επιμένει να διατηρεί τις compact διαστάσεις, αρνούμενο να ακολουθήσει το ρεύμα των ανταγωνιστών του. Στη νέα γενιά του έχει αναθεωρήσει την αισθητική του, με εντελώς νέο εμπρός μέρος, αλλά και το επίπεδο εξοπλισμού του, το οποίο τώρα είναι πιο πλούσιο, τόσο όσον αφορά την άνεση, όσο και την ασφάλεια.

Το Suzuki Swift είναι διαθέσιμο με έναν μόνο υβριδικό ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης, με απόδοση 82 ίππων. Η εισαγωγική έκδοση GL έχει τιμή 17.450 ευρώ, ενώ και η αμέσως επόμενη GL+ στοιχίζει 18.530 €. Κάτω από τα 20.000 ευρώ (19.600 €) μένει και η τετρακίνητη έκδοση με την οποία διατίθεται το νέο Swift. Ωστόσο, η αυτόματη με το CVT κιβώτιο ταχυτήτων (συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης) έχει τιμή εκκίνησης 20.300 €.

Toyota Aygo X Από 16.670 €

Το Aygo X είναι το μικρό αυτοκίνητο πόλης της Toyota. Με μοντέρνα σχεδίαση, ψηλό αμάξωμα και προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, επιθυμεί να δώσει ένα crossover τόνο στην κατασκευή και να ξεφύγει από την πεπατημένη των κλασικών αυτοκινήτων πόλης.

Το Toyota Aygo X είναι διαθέσιμο με έναν ατμοσφαιρικό 3κύλινδρο κινητήρα 72 ίππων, που προσφέρει χαμηλή κατανάλωση που περιορίζεται στα 4,8 λτ./100 χλμ., σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Έχει πολλές εξοπλιστικές εκδόσεις για να «κουμπώσουν» στις ανάγκες σας, με ελκυστική τιμή που περιορίζεται αρκετά κάτω από τις 20.000 €, έχοντας ως τιμή εκκίνησης τα 16.670 €.

Toyota Yaris Από 19.290 €

Το Yaris, το supermini της Toyota, είναι ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αγαπητό από το κοινό όσο λίγα μοντέλα, πουλάει στα φρέσκο ψωμί, με την αξία του, αλλά και την προσιτή τιμή του, η οποία ξεκινάει από 19.290 ευρώ.

Το Toyota Yaris εφοδιάζεται με ένα full hybrid αυτοφορτιζόμενο σύστημα, το οποίο αποδίδει 121 ίππους και επιτρέπει στο μικρό ιαπωνικό μοντέλο να κινηθεί με αξιοσημείωτη οικονομία, ακόμα και πλήρως ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

VW Taigo Από 19.500 €

Το Taigo είναι το μικρό SUV της VW, με την κουπέ αισθητική. Είναι το πρώτο μοντέλο στη χαμηλή κατηγορία τιμής που προσφέρει ανάλογη σχεδίαση και σίγουρα ξεχωριστό από τον ανταγωνισμό.

Το VW Taigo προσφέρεται σε τιμή που σπάει το ψυχολογικό φράγμα των 20.000 ευρώ (19.500 €), στην εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση Essential. Εφοδιάζεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα των 999 κ.εκ. που αποδίδει 95 ίππους και κινεί αξιοπρεπώς το αυτοκίνητο σε όλες τις συνθήκες.

VW T-Cross Από 19.950 €

Το T-Cross είναι το μικρό SUV της VW, με τετραγωνισμένη αισθητική, που δίνει προτεραιότητα στην πρακτικότητα. Προσφέρει αξιόλογους για το μέγεθός του χώρους, αλλά και πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού.

Το VW T-Cross είναι διαθέσιμο με τιμή που εκκινεί από τα 19.950 € και αφορά την εξοπλιστική έκδοση Essential. Όπως και το αδελφό μοντέλο πιο πάνω, εφοδιάζεται με τον turbo 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 95 ίππους και εστιάζει στην αποδοτικότητα.