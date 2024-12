Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα: Αριστούχοι…

Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Οι οργανωτές και εκλέκτορες και οι εκπρόσωποι των εταιρειών, στον τελικό του Champion League της αγοράς, πέρα από το Πρωτάθλημα Ράλλυ των πωλήσεων. Ο Σ.Χ. σχολιάζει ένα θεσμό που καθιερώθηκε.

Χάρη στο έντιμο πείσμα δημοσιογράφων της μεγάλης, του ειδικού Τύπου σχολής και στην ανταπόκριση των στελεχών των εταιρειών, που αισθάνονται ασφαλείς και συμμετέχουν χωρίς φόβο και με πάθος.

Το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα, με φωτισμό την επώνυμη ψήφο των εκλεκτόρων όπως για το COTY. Πλεονέκτημα και ουσίας για την καθιέρωση του θεσμού, η οργάνωση του από την ομάδα-συμβούλιο του μηχανικού Νίκου Λουπάκη, με υπεραξία, την αιγίδα του ΠΑΣΥΔΑΜ. Ο σύνδεσμος με μέλη τους δημοσιογράφους auto-moto και μακάρι αυτή η ιερή σχέση να εξελιχθεί…

Έχετε διαβάσει για την εκδήλωση για το ΑτΧ 2025, που έλαμψε και κρίθηκε ως η «καλυτερότερη», καθρέπτης για το τι μπορεί να δημιουργήσει ο Έλληνας ειδικός συντάκτης για την Αυτοκίνηση που επικοινωνεί, πέρα από δοκιμές, συγκρίσεις και άλλα, όπως περιγραφές γεγονότων και εκδηλώσεων με τροχούς. Απαιτείται κόπος για όλο αυτό και πέρασε καιρός ώστε σήμερα να συγκαταλέγεται ως σημαντικό γεγονός-ιεροτελεστία, με αποτέλεσμα που απευθύνεται απευθείας στον καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος επετεύχθη και ήταν ένα όμορφο βράδυ την περασμένη Δευτέρα με τους οικοδεσπότες να δημιουργούν προϋποθέσεις και ατμόσφαιρα ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι και κάποιοι παλιάς κοπής, περήφανοι. Όπως οι πρωτεργάτες, ο Πάνος Φιλιπακόπουλος, ο Αντώνης Κόλιας και ο Αντώνης Στιβαχτάρης.

Στο φετινό θεσμό, νικητές οι οργανωτές και Πρωταθλητές, η ομάδα της MG του Ομίλου Συγγελίδη.

Τους «πετσόκοψε»…

Ο Καραβάς! Ποιός; Αυτός, ο John, o «μισητός» red man, που αξιοποίησε το περιβάλλον Καβούρη, με την ήρεμη δύναμη και τις σταθερές αξίες. Οπότε, οδήγησε με μαεστρία τον Κινέζο με όνομα βαρύ σαν ιστορία, από το Μέγαρο στην Κηφισίας, στον προσεγμένο χώρο στο Βοτανικό όπου η εκλογή-απονομή, ακολουθώντας την ειδική δοκιμασία, που εξελίχθηκε σε Τέλεια Διαδρομή.

Σεμινάριο και για συναδέλφους του, δίδαξε τον ωραίο τρόπο, χωρίς πίεση και υποσχέσεις και άκομψες παρεμβάσεις, απλά και τεκμηριωμένα, δίνοντας την ευκαιρία της πραγματικής δοκιμής και της έντιμης αξιολόγησης, σε όλους τους εκλέκτορες.

Πληροφορία χωρίς εκπτώσεις και δοκιμή χωρίς περιορισμούς, πέρα από το προϊόν που θα κέρδιζε φορτώνοντας ακόμα και χωρίς συντελεστές, τις προδιαγραφές του στη google. Διεκδίκηση με στρατηγική, απάντηση και στην αστοχία της συναισθηματικής πίεσης, ενώ το αποτέλεσμα σφραγίζει και την εντιμότητα του εγχειρήματος, με ψήφο και από καρδιάς. Σήμερα, που το 2025 όλα φαίνονται ίδια.

Επιβεβαίωση με απόδειξη, ότι ο ειδικός συντάκτης υποστηρίζει με συνέπεια το DNA του, ότι φιγουράρει στο βάθρο, η εξαιρετική BMW σειρά 1, κόσμημα μιας ξεπερασμένης κατηγορίας. Όταν είναι γνωστή η αδιαφορία του Βαυαρού για τον ειδικό Τύπο, πέρα από την άψογη επικοινωνία, έργο κ. Κώστα Διαμαντή.

We are the Champions…

Έχει όνομα και επώνυμο ο Πρωταθλητής, το MG με κωδικό 3 που προδίδει τη φουλ Hybrid τεχνολογία αιχμής. Πλεονέκτημα σήμερα, όσο οι ντίζελ κινητήρες περιορίζονται, ενώ οι επιδοτήσεις των ηλεκτρικών αποδίδονται σε βάθος χρόνου όπως το εφ’ άπαξ του 69άρη με διαδρομή 45 ετών.

Αντίστοιχα, όταν επιλέγεις MG γνωρίζεις πως μόνο ευχάριστα θα εκπλαγείς την επόμενη ημέρα, με after sales ευθύνη του Πατριαρχείου της Αυτοκίνησης, με δίκτυο καθρέπτης της εντιμότητας και της δυναμικής του Gallo στην πρωτεύουσα και του Καρέλη στην επικράτεια. Με τον Χρυσόστομο, πρόεδρος πλέον στο Επιμελητήριο Λαμίας, να επιβεβαιώνει το πάθος του και για την εξέλιξη της πόλης του, Πρωτεύουσα του ΡΑ.

Μας αρέσει

Το MG3 και ειδικά το δικό «μας», το μπορντό που έχει «αποκτηθεί» σε τιμή 20.001 ευρώ με υψηλό πακέτο εξοπλισμού. Μάλιστα ο ακούραστος κ. Γιώργος Δημουλάς της MG στην Ιερά οδό, έχει αξιοποιήσει όλες τις αναβαθμίσεις, οπότε χρησιμοποιούμε πλέον το ράδιο χωρίς χτυποκάρδι.

Σημαντικό, ότι δεν διστάζουμε στο γκάζι και οδηγώντας με στιλ υβριδικό, αξιοποιώντας και την επιβράδυνση, έχουμε διαθέσιμη όλη την ιπποδύναμη του κινητήρα, που παραμένει ισχυρός, αποφεύγοντας την υπερβολή διαρκείας. Σε παρασύρει το πλαίσιο, σε υποστηρίζει το κιβώτιο, είναι εξαιρετικές οι επιδόσεις του, αλλά δεν φτιάχτηκε για να ανεβαίνει από τη Λαμία στην Παύλιανη τέρμα γκάζι σε ρυθμούς Χατζητσοπάνη-Καρέλη, χωρίς επιβράδυνση.

Ακριβώς ότι διαπιστώνεις, απολαμβάνοντας πλέον και το ZS Max με αντίστοιχα μηχανικά μέρη. Το αυτοκίνητο, που ακόμα και με πυρηνικό εξοπλισμό, ακόμα και αν ο Άγγελος Γκάλλο δεν “κόψει” ευρώ, δεν ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ όταν ο ανταγωνισμός είναι σε φλερτ με τα 35.000 ευρώ..

Το πλούσιο, το αξιόπιστο, το ευχάριστο από την MG made in China και εγγύηση Συγγελίδης και όλο αυτό με σημείο αναφοράς το έντιμο value for money, θυμίζει ακριβώς την είσοδο-κυριαρχία της Hyundai made in Korea στην ελληνική αγορά πριν από 35 και πλέον χρόνια.

Με την ευκαιρία, αναρωτιέμαι το πως θα εξελιχθεί η κινέζικη απόβαση στην Ευρώπη, όταν εφαρμοστούν μπαταρίες με αυτονομία Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε συνδυασμό με τη διαχείριση της hybrid και plug in τεχνολογίας σε επίπεδα, για κλάση πρόκειται, BYD και τότε δεν θα χρειάζονται επιδοτήσεις Σταϊκούρα, για τον πρωταθλητισμό.

Ευκαιρίας δοθείσης

Αποχωρώντας από το μπάκετ του κυβερνήτη-4T, όντας πλήρης ημερών, απολαμβάνω την παρουσία πρώην δημοσιογράφων, πλέον στελέχη αντιπροσωπειών, σε ρόλους που αφορούν στην επικοινωνία.

Όπως, οι Γιάννης Κακούρης, Αργύρης Τούντας και Αλέξης Γαλανόπουλος, με γεγονός πως αντίστροφα, ο Γιάννης Καραβάς, θα έκανε εύκολα τη δουλειά μας. Απλά : ειλικρινής, προνόμιο αρσενικού, ακριβώς ότι διαχρονικά υπηρετεί με συνέπεια ο Θανάσης Αγγελής, professor της επικοινωνίας._ Σ.Χ.