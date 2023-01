Carlos Sainz, the best!

Γιατί o Carlos Sainz είναι ο καλύτερος όλων, σε αγώνες με πλήρωμα που χαρακτηρίζονται από την ομαδική δουλειά; Ο Σ.Χ., που το υποστηρίζει, έχει την απάντηση.

Μακριά από εμάς οτιδήποτε «τηρουμένων των αναλογιών», όπως τα περί ηλικίας του, ακόμα και στατιστικά που συνδέονται με τίτλους. Ήταν ο Walter Röhrl, είναι ο Carlos Sainz, που φυσιολογικά τον ξεπέρασε ο καλύτερος όλων μέσα στα χρόνια τα πολλά, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις εκτός μπάκετ, οι οποίες συνδέονται και με την προσωπικότητα του αθλητή. Ο «Ιαβέρης», ο καλύτερός μας, με αξία διαχρονική και με σοφές παρεμβάσεις της ιεροτελεστίας…

Σήμερα, από τους ενεργούς ξεχωρίζουν ο Λάμπρος Αθανασούλας και οι δύο πρωταθλητές καρδιάς, άνευ τίτλου. Με ποιοτικά στοιχεία και εκτός μπάκετ σε χρόνο-διάστημα, σε διάρκεια που αναστατώνει τον μ.ό. και σε αυτή την άτυπη μέτρηση.

Τον Carlos Sainz, τον Μαδριλένο δις Παγκόσμιο, πατέρα του πιλότου της Ferrari στην F1, Carlos Sainz Jr, τον παραλίγο πρόεδρο της Ρεάλ και της FIA, τον «ακούσαμε» το ’87 με το R5 Τ, τον είδαμε να «στρίβει» με το Sierra το ’88 και τον ζήσαμε από το ’89 και στη συνέχεια, στο WRC. Μέχρι σήμερα στο Dakar με τη βαριά φανέλα του Πρωταγωνιστή, στα χρώματα της Audi, που όπου δραστηριοποιείται κερδίζει ό,τι θα συμβεί σε δώδεκα μήνες.

Με οδηγό το πείσμα και τη σοφία του Ισπανού, και ψάξε και όμοιό του στην ανάλυση θεσμών, διαδρομής και μηχανών δε θα βρεις. Λάτρης του απόλυτου, εραστής της λεπτομέρειας, διαχρονικά δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, έχοντας συμμετοχή στην εξέλιξη της ομάδας του και του αυτοκινήτου που του εμπιστεύονται, με άποψη και για τη γενικότερη εξέλιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επικοινωνιακός αλλά όχι ιδιαίτερα αρεστός στα media, με σημείο αναφοράς την ειλικρίνειά του. Έμπνευση και για τους νεότερους, ενώ τον ακούν οι ιθύνοντες. Χαρακτηριστικά, το 1997 απόρησε για μια εκτός τόπου ε.δ. στο ΡΑ και, όπως και ο Kankkunen, έμειναν έκπληκτοι που ο οργανωτής, η ΕΛΠΑ, δεν ακούει τους οδηγούς. Ίσως το θυμάται ο Γιώργος PetroRetro911, συζήτηση στη «στάση» πριν από το απερίγραπτο Κλωνί.

Ο Carlos Sainz, με συγκλονιστικό παλμαρέ, με νίκες και στο Σαφάρι και στην Κορσική, όπως στο Ακρόπολις και στο Μόντε Κάρλο. Ο πρώτος Νοτιοδυτικός Ευρωπαίος, νικητής στη Φινλανδία και σε prima vista RAC παλιάς κοπής, με αγωνιστικό θράσος για σεμινάριο, όταν δε μάσησε απέναντι στον Colin McRae. Στη Subaru και στη Ford, ενώ τον συνάντησε και στη Citroen μαζί με τον Loeb. Όχι απλώς επιβίωσε, αλλά αποδείχθηκε ανταγωνιστικός και, όπως παραδέχτηκε τότε ο chief Γκι Φρεκλέν, χρήσιμος. Θα μπορούσε να οδηγήσει στο WEC έχοντας εντυπωσιάσει σε δοκιμές με το πρωτότυπο της Toyota, το GT-One, το ’98.

Αργότερα θεώρησε πιο ενδιαφέρον το Ντακάρ και τέτοιου τύπου αγώνες με στοιχεία περιπέτειας, που τα χαρακτηρίζει η ομαδική προσπάθεια. Πάντα έδινε σημασία στην τεχνική ομάδα υποστήριξης, προτείνοντας το 1990 βαθιές τομές στον Ove Andersson για το ΤΤΕ. Δική του επιλογή ο ειδικός, υψηλού επιπέδου για τα λάστιχα, αλλά και ο κλειστός δρόμος στις αναγνωρίσεις, ενίοτε τέρμα γκάζι με άτυπο πλοηγό.

Στους αγώνες τύπου Ντακάρ, τα κάτω επάνω στη VW με το Touareg-θαύμα που δοκιμάσαμε, ενώ έχουν να λένε για τις παρεμβάσεις του οι μηχανικοί της Peugeot που εξέλιξαν το 3008 Dakar. Κυρίως όμως οι επικεφαλής, για τη φιλοσοφία που απαιτείται ώστε να κερδίσει η ομάδα τέτοιους αγώνες. Μαραθώνιους, με τα απρόβλεπτα που επιφυλάσσει το οδόστρωμα και άλλα στοιχεία, όπως οι καιρικές συνθήκες. Ποτέ δεν κρύφτηκε, και αποδεικνύεται ότι ήθελε τους καλύτερους για team mates, είτε στο WRC είτε στο Ντακάρ, ενώ ποτέ δεν υποτίμησε το ρόλο του συνοδηγού. Σταθερή επιλογή είτε για το τέλειο διάβασμα και άλλες χειρουργικές λεπτομέρειες στο WRC, είτε για την εξαιρετική πλοήγηση και την τεχνική υποστήριξη στο Ντακάρ.

Τον Sainz τον βλέπεις στην Audi με αυτοκίνητο του 2030 να τοποθετείται στις φωτογραφίσεις και στις παρουσιάσεις ένα «κλικ» πίσω από τον Stéphane Peterhansel, αποδίδοντάς του σεβασμό, και δίπλα στον πολυτάλαντο Mattias Ekström, που εκτιμάει, αλλά το ξέρεις. Ο Carlos είναι ο αρχηγός. Το «δεκάρι», ο Δομάζος της τότε εποχής, ένας Χατζηπαναγής με αμυντικά στοιχεία στρατηγού, όπως ο Ζάετς και ο αείμνηστος Κυράστας. Ένας βιρτουόζος του βολάν που «κουμαντάρει» από το μπάκετ, μια περίφημη ομάδα ενός κατασκευαστή-τιτάνα, που του αρέσει να πρωτοπορεί στο motorsport. Πεδίο όπου ο καθένας καταθέτει το τι ξέρει, τι μπορεί και ποιο είναι το πλάνο του ώστε να περάσουν επιλογές από τις ειδικές διαδρομές στην Τέλεια Διαδρομή. Το Audi e-tron GT RS, το κόκκινο που δοκιμάσαμε, έχει ρυθμιστεί από Πραγματικούς Οδηγούς, όπως είναι ο Sainz και ο Ekström, ο Σουηδός team mate του.

Dakar 2023

Ξεκίνησε αεροπορία δίνοντας το ρυθμό και απαντούσε με πείσμα στις αστοχίες. Το έκρυψε, ώστε να μην τσακίσει το ηθικό όσων γύρω του, ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι. Χωρίς περιθώρια ελέγχου του ρυθμού, αφού τα pick-up της Toyota και το πιο συμβατικό πρωτότυπο του Loeb δεν άφηναν περιθώρια για στρατηγική. Τέρμα γκάζι ο Nasser Al-Attiyah, οι βοηθοί του και ο Γάλλος, που θέλει να κερδίσει και εδώ, στο τρελό παιχνίδι πλοήγησης και επιβίωσης στην άμμο. Ένα χορευτικό όπου το μυαλό αξιοποιεί ταλέντο και εμπειρία, με την τύχη πρωταγωνιστή, όπως ποτέ στο motorsport.

Ο ρυθμός ενίοτε θυμίζει WRC και τα εξωπραγματικά Audi στην όψη και στην τέχνη, όπου λειτουργούν πετούν, αξιοποιώντας τη σχεδίαση, το σασί και το ρεύμα που τα κινεί, αλλά όπου παραδίδουν το πνεύμα ή το πλήρωμα κάνει λάθος, χάνουν πολύ χρόνο. Προσπαθούν να καλύψουν και τα πληγώνουν, και πρώτος παραδίδει καρνέ ο Peterhansel, πολυνίκης στο Dakar με auto-moto, και ακολουθεί ο «Ματαντόρ».

Έχει «γυρίσει» το e-tron σε μία ακόμα ύπουλη υψομετρική διαφορά, στην πιρουέτα κάπου βρήκε το πόδι του στο σασί και ο πόνος στο ισχίο είναι αφόρητος. Επιβιβάζεται στο ελικόπτερο με κατεύθυνση το νοσοκομείο, αλλά βλέποντας από ψηλά το εγκαταλελειμμένο Audi, στραπατσαρισμένο και σε κοντράστ με τους αμμόλοφους, δίνει στον πιλότο την οδηγία-εντολή της επιστροφής. Εκεί έμεινε, δίπλα στην πολεμική μηχανή του, μέχρι να έρθουν οι τεχνικοί, να το επισκευάσουν και το πλήρωμα το οδηγήσει στο service park.

Είναι ο τρόπος του αυτός και, όπως δεν κατέθετε τα όπλα 35 χρόνια πίσω οδηγώντας τη Celica στον πρώτο τους τίτλο, έτσι και σήμερα. Οι γεννημένοι νικητές δεν τα παρατάνε αλλά επιμένουν, και στο τέλος δικαιώνονται – πρόκειται για μάθημα ζωής σε πραγματικό χρόνο από έναν σημαντικό.

Carlos Sainz, simply the best! See you in Greece, Boss._ Σ. Χ.