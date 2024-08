ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Rally3: Η παρέα του Καρανικόλα…

Car Center, η καλύτερη υποδοχή Ford στην Ελλάδα και με απόδειξη. Πως σχετίζονται όμως οι Καρανικολαίοι με το ΡΑ; Ο Στρατισίνο, με εμπειρία γκρουπ Ν και αγωνία S2000, προσθέτει την εμπειρία του με τη δοκιμή των Rally3 και σχολιάζει..

Από τις 72 συμμετοχές, τα 23 αυτοκίνητα είναι Rally3 και από αυτά, μόλις τα τέσσερα είναι Renault Clio. Σύγχρονη φτερούγα, το Ford Fiesta Rally3, «ενιαίο» στο JWRC.

Ο θεσμός, όπως και η κατηγορία άλλωστε, έργο της Ford με σφραγίδα Malcolm Wilson και όσο ζεις ελπίζεις να απολαύσεις ελληνικό πλήρωμα με πλήρες πρόγραμμα.

Ότι στο παρελθόν προσπάθησε για τον Παναγιώτη, ο Αλέξανδρος Ρουστέμης, ενώ η κατηγορία καθιερώθηκε στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το ΡΑ και φτάνοντας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από τον Νώντα Γ. Καρανικόλα.

Διαβάστε επίσης: Από το μπάκετ του Car Center Ford Fiesta Rally3

Ελαφριά ταξιαρχία σε μπλε oβάλ…

Στο WRC και του «GRRC», κατηγορία που δίνει υπεραξία στη βάση του θεσμού, ότι εξασφαλίζει την προοπτική του.

Ο Νώντας στο μπάκετ με τον κ. Κακαβά δίπλα του άνοιξε το δρόμο και βρήκε εξαιρετικούς μιμητές, συμμετοχές με όραμα. Χαρακτηριστικά πολλοί δικοί μας με Rally3 θα μπορούσαν να συμμετέχουν με Rally2, αλλά αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Fiesta και της Clio, επέλεξαν το «μικρό», που αποδείχθηκε ικανό και σε επίπεδο γενικής, ότι δεν προκύπτει στο Παγκόσμιο, μεταξύ επαγγελματιών, που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους.

Γεγονός όμως, πως στο ελληνικό περιβάλλον, μόνο έτσι θα εξελιχθείς, όπως το έκανε ο Αμούτζας και το κάνουν οι Καρανικόλας, Χατζημάρκος, με FF και RC αντίστοιχα. Ο ΝΚ ήρεμη δύναμη που διδάσκει και ήθος motorsport για το πως συνολικά συνεργάζεται με τον εμβληματικό μπαμπά του Γιώργο. Ο ΠΧ, ο ιπτάμενος με το ακριβό χαμόγελο που αξιοποιεί την εμπειρία του συνοδηγού του Μάριου Τσαούσογλου και την ποοιότητα του EMC-Kώστα Σπύρου, professor και σε εντιμότητα, σε χώρο που δεν είναι αυτονόητη ως δράση, ούτε και ως αντίδραση.

Γεγονός πως με Rally3 θα διακριθείς, επικοινωνώντας και υποδειγματικά τους χορηγούς σου, όπως οι Μάνος και Κωστής Στεφανής, ο θρύλος, με τη Chell–FF και οι Renault guys. Οι Petros Παντελή και Θέμης Χαλκιάς (Eldon’s).

Ακριβώς έτσι, συμμετέχουν και σοβαροί με άποψη που υποστηρίζουν τη διαδρομή τους με στιλ, ακριβώς όπως ο Γιώργος Δελλαπόρτας, που αξιοποιεί και την ποιότητα-δυναμική των Βαγγέλη Παναρίτη και Σπύρου Βασιλείου, εντός και εκτός μπ;aκετ, σε ρόλους ευθύνης.

Το εγχείρημα μπήκε στη σωστή του διάσταση με την προσμέτρηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο JWRC με ενισχυμένο συντελεστή έργο της Motorsport Greece με τον Παύλο Αθανασούλα να έχει τον τρόπο για τη συνέχεια, παρά τη νέα ημερομηνία αγκαλιά με το Ράλλυ Σαρδηνίας που επίσης προσμετράει στο θεσμό για τα «πίτσι».

Τα Rally 3 με δικό τους πρωτάθλημα και στα καθ’ ημάς έργο της ΟΜΑΕ, που έβαλε το νερό στο αυλάκι -πνίγοντας τα Ν4, ότι όμως δεν αρκεί, με γεγονός πως το όραμα αναζητείται.

Οι Junior και άλλοι με R3 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις…

Φιλοξενούμενοι που δεν θα τους χαριστεί η ελληνική ταξιαρχία, ο 24 χρόνος Εσθονός Romet Jürgenson επικεφαλής στο WRC3 και στο JWRC με 61 βαθμούς. Ο θεσμός, που σε σχέση με την επόμενη ημέρα, έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στο JWRC, ακολουθεί ο 20χρονος Αυστραλός Taylor με 61 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση με 41 βαθμούς μοιράζονται ο 24χρονος Diego Domingues Jr με τον 25χρονο Τουρκάν, από την Τουρκία. Οι δυό τους παρόντες στο ΡΑ και το 2023.

Ο αγώνας μας έχει κάποιες σημαντικές διαφορές στη σχεδίαση του, όπου όμως δυστυχώς άγνωστες είναι και για τα ελληνικά πληρώματα, αποτέλεσμα ενός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος για την ψήφο των Σωματείων στις εκλογές της ΟΜΑΕ, χωρίς ευαισθησία για την εξέλιξη του Έλληνα αγωνιζόμενου-χορηγού τους.

Χωρίς αμφιβολία, σε γνωστά μονοπάτια, τόσο ο Καρανικόλας, όσο και ο Χατζημάρκος μπορούν την υπέρβαση, πιο απλά, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε επίπεδα κορυφής R3.

Δεν υποτιμούμε κανέναν και με σεβασμό σε όλους, είναι γνωστό ότι ο Νώντας οδηγεί αλλιώς, εμπνέεται στο ΡΑ απέναντι τα ξένα πληρώματα, ενώ όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητες του Πασχάλη με ατού την Clio. Με τον τετρακύλινδρο που φαίνεται πλεονέκτημα, αλλά δεν αποδεικνύεται, αφού σε αυτή την κατηγορία σε Παγκόσμιο και σε Εθνικό επίπεδο, η διαφορά προκύπτει από τους ανθρώπους στα μπάκετ και στην τέντα-χειρουργείο. Καλό αγώνα και εδώ δένει εξαιρετικά το «nothing is impossible» του On Sales._ Σ.Χ.