Δοκιμάζουμε το Jeep Renegade 1.5 e-Hybrid

Η Jeep με την ενσωμάτωση υβριδικής τεχνολογίας στο Renegade, προσφέρει σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις στον «Βενιαμίν της οικογένειας» δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στο δημοφιλές B-SUV μοντέλο.

Το Jeep Renegade το οποίο παρουσιάστηκε το 2014 καταφέρνει να αποτελεί μία δημοφιλής πρόταση στην κατηγορία των B-SUV. Οι συνεχείς αναβαθμίσεις και οι σχεδιαστικές πινελιές της Jeep όλα αυτά τα χρόνια, έχουν προσφέρει στο εν λόγω μοντέλο έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, χαρίζοντας του το απαραίτητο ελιξίριο της νεότητας.

Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας e-Hybrid στο Renegade, η Jeep ακολουθεί τις επιταγές της εποχής προσφέροντας μία σύγχρονη τεχνολογικά πρόταση, χωρίς ωστόσο να απαρνείται την ταυτότητα της.

H εμφάνιση του Jeep Renegade

Το e-Hybrid εμφανισιακά δεν έχει διαφορές σε σχέση με τα υπόλοιπα Renegade. Η σχεδίαση του δημοφιλούς κόμπακτ SUV ακολουθεί το γνωστό τετραγωνισμένο σχήμα που εδώ και χρόνια είναι το σήμα κατατεθέν του βενιαμίν της οικογένειας της Jeep.

Στο μπροστινό μέρος του Renegade ξεχωρίζει η χαρακτηριστική μάσκα με τις 7 κάθετες μπρονζε γρίλιες, ενώ το στοιχείο που θα προσέξουν οι περισσότεροι είναι το «φουσκωμένο» καπό που στην έκδοση της δοκιμής μας διακοσμείται από ένα αυτοκόλλητο χρώματος γκρι. Ακόμη μία διαφορετική σχεδιαστική πινελιά που έχει η έκδοση Upland είναι το μότο: There is only one earth, το οποίο βρίσκεται χαμηλά στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού και είναι η παράφραση της φράσης της εταιρείας: There is only one Jeep.

Στο οπίσθιο μέρος του Renegade ξεχωρίζουν τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Χ», ενώ στην πίσω πόρτα συναντάμε το λογότυπο «e», το οποίο σηματοδοτεί την στροφή της Jeep προς την ηλεκτροκίνηση. Η μαύρη οροφή με τις μπάρες ίδιου χρώματος, τα φιμέ πίσω τζάμια και οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 17’’ -προσφέρονται στον στάνταρ εξοπλισμό της έκδοσης Upland-, χαρίζουν τη διαφορετικότητα που αναζητά ο υποψήφιος αγοραστής του συγκεκριμένου μοντέλου.

Στο εσωτερικό του Jeep Renegade

Ανοίγοντας τη πόρτα του Renegade, αντικρίζεις ένα καλαίσθητο εσωτερικό το οποίο ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής. Ο χρήστης του οχήματος θα βολευτεί στα μαλακά καθίσματα τα οποία στην έκδοση μας έχουν επένδυση από ύφασμα Seaqual, το οποίο είναι κατασκευασμένο από απόβλητα που συλλέγονται από τη θάλασσα.

Η θέση οδήγησης δεν θα απασχολήσει κανέναν καθώς ο χρήστης του οχήματος κάθεται ψηλά, ενώ το τιμόνι έχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που θα χρειαστεί κάποιος κατά την οδήγηση. Ο πίνακας οργάνων με την έγχρωμη οθόνη TFT 7’’ στο κέντρο του διακρίνεται για τα καλαίσθητα γραφικά και την πληρότητα των ενδείξεων.

Στο ταμπλό το οποίο είναι εν μέρη κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό συναντάμε την οθόνη αφής 8,4’’ του συστήματος πολυμέσων που φροντίζει για την ενημέρωση, την συνδεσιμότητα (με Apple CarPlay και Android Auto), την πλοήγηση και την ψυχαγωγία των επιβατών του Renegade. Ακόμη ένα σημείο που οι περισσότεροι θα εκτιμήσουν στο εσωτερικό της καμπίνας του e-Hybrid είναι η ευρυχωρία.

Οι χώροι είναι ακόμη ένα προσόν του οχήματος της δοκιμής μας. Με άνεση θα βολευτούν τέσσερις ενήλικες, ενώ υπάρχουν πολλές αποθηκευτικές λύσεις για τις καθημερικές μετακινήσεις των επιβατών. Οι χρήστες του Renegade e-Hybrid έχουν στη διάθεση τους 351 λίτρα για να μεταφέρουν τις αποσκευές τους, ενώ με με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο όγκος φόρτωσης αυξάνεται στα 1.297 λίτρα.

Οδηγώντας το Renegade e-Hybrid

Κάτω από το καπό του Renegade e-Hybrid της δοκιμής μας βρίσκεται ο τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.500 κ.εκ. τούρμπο που αποδίδει 130 ίππους και 240 Nm ροπής. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων υγρού τύπου, το οποίο ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα 48V, απόδοσης 15 kW (20 ίππων), κινεί τους εμπρός τροχούς.

Το e-Hybrid, εκκινεί αθόρυβα καθώς το ξεκίνημα γίνεται με την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν εκεί έρχεται να αναλάβει δράση ο βενζινοκινητήρας. Οι 150 ίπποι στο σύνολό τους καταφέρνουν να κινούν χωρίς πρόβλημα το Renegade των 1.420 κιλών.

Το Renegade e-Hybrid κινείται με ευκολία εντός της πόλης, ενώ η χρήση του υβριδικού συστήματος βοηθά στο να υπάρχει χαμηλή κατανάλωση εντός των τειχών. Οι αλλαγές στο αυτόματο κιβώτιο γίνονται ομαλά, ωστόσο όταν ο χρήστης του οχήματος θα χρειαστεί να επιταχύνει άμεσα τότε θα επέλθει μια μικρή καθυστέρηση. Η στιγμιαία υστέρηση οφείλεται πιθανόν στο αυτόματο κιβώτιο καθώς αυτό αργεί να επιλέξει ταχύτητα.

Στον αυτοκινητόδρομο το Renegade ταξιδεύει με άνεση με τους αεροδυναμικούς θορύβους να είναι περιορισμένοι παρά τον τετράγωνο σχεδιασμό του μοντέλου. Οι επιβάτες θα απολαύσουν την ήσυχη καμπίνα καθώς ο βενζινοκινητήρας με τη βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα “δουλεύει” σε χαμηλές στροφές.

Φυσικά το Renegade e-Hybrid δεν θα αρνηθεί και τον πιο σβέλτο ρυθμό. Ο οδηγός έχει στη διάθεση του ένα τιμόνι το οποίο δίνει αρκετές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο δρόμο ενώ οι αναρτήσεις φιλτράρουν τις ανωμαλίες του οδοστρώματος. Οι κλίσεις του Renegade δεν τρομάζουν ενώ οι ζάντες 17″ και τα ελαστικά με υψηλό προφίλ χαρίζουν ακόμη περισσότερη άνεση στους επιβάτες του οχήματος.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση του καυσίμου η Jeep αναφέρει πως το Renegade δεν ξεπερνά τα 5,7 λτ./100 χλμ., ενώ στη δοκιμή μας είδαμε την κατανάλωση να κυμαίνεται στα 7 λτ./100 χλμ.

Τα χωμάτινα γονίδια δεν κρύβονται

Φυσικά το Renegade e-Hybrid μόλις συναντήσει χωματόδρομο θα ζητήσει να δείξει τα γονίδια της οικογένειας Jeep. Είναι βλέπετε και τα 171 χιλιοστά της απόστασης από το έδαφος, που του δίνουν αυτή την ευχέρεια. Το e-Hybrid περνά με ευκολία βατούς χωματόδρομους και είναι η στιβαρότητα του πλαισίου και η άνεση της ανάρτησης που δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό να εξερευνήσει με ασφάλεια νέους προορισμούς, ωστόσο θα πρέπει να έχει κατά νου πως δεν υπάρχει ρεζέρβα, αλλά κιτ επισκευής ελαστικού.

There is only one Jeep

Το Renegade e-Hybrid αποτελεί μία επιλογή για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν, καθώς συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Jeep με τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής. Με καλή οδική συμπεριφορά, μεγάλους χώρους και πλέον υβριδική τεχνολογία είναι μία πρόταση που ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να σκεφτεί σοβαρά.

Με την τιμή του Renegade e-Hybrid να ξεκινά από 26.800 ευρώ (τιμή αυτοκινήτου δοκιμής Upland 32.500 ευρώ) έχοντας 4ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 160.000 km) και 4 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, η επιλογή είναι δική σας._ Γ. Τ.

Jeep Renegade 1.5 e-Hybrid

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: MHEV, έμμεσου ψεκασμού με τούρμπο >ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.469 κ.εκ. >ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι/5.500 σ.α.λ. >ΡΟΠΗ: 240 Nm / 1.500 σ.α.λ. >KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 7 σχέσεων > ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 48 Volt (mild hybrid) >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.236×1.805×1.684χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.570 χλστ. >ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 171 χιλιοστά >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 351 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 1.420 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9.7 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 191 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7 λτ./100 χλμ. >ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 130 γρ./χλμ. >ΤΙΜΗ: Από από 26.800 € > Τέλη Κυκλοφορίας: 83 €

*Στοιχεία κατασκευαστή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ