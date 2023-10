4th Electric Vehicles Conference – Στις 10 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της ΟΤΕAcademy

Οι κορυφαίες προσωπικότητες του κλάδου της ηλεκτροκίνησης συμμετέχουν με την παρουσία τους στο 4ο Electric Vehicles Conference, που διοργανώνεται την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο της ΟΤΕAcademy από την BOUSSIAS Events και το περιοδικό Manufacturing.

Στο κορυφαίο συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση με ομιλίες και δύο πάνελ συζήτησης, θα παρουσιαστούν η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα αναφορικά με τις αναγκαίες υποδομές της ηλεκτροκίνησης, καθώς και τα παραδείγματα καλών πρακτικών που ήδη υπάρχουν στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό από την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο κ. Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ευρωβουλευτής κα Έλενα Κουντουρά. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι οι εξής: De-centralizing the EU Strategy for Electric Mobility, The U-turn of the Corporations: Adapting to Electric Mobility for Various Business Sectors, The Infrastructure Issue: Developing Charging Networks, Electric Mobility in 2030: Shaping the Mobility of the Next Decade.

Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν οι παρακάτω διεθνείς ομιλητές:

O GiuseppeAmari, Head of Sales & Operation eMobility, Smart Infrastructure Siemens, ο οποίος αποκαλύπτει την επόμενη ημέρα στην φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, η Céline Domecq, Director of Public Affairs, Head of Volvo Cars EU Office, Volvo Car Corporation, η οποία παραθέτει τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ΕΕ. O Rolf Ganther, Head CIO European Equities & Automotive Sector Analyst, UBS, ο οποίος εξηγεί τους λόγους που η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μία από τις κορυφαίες επενδύσεις αυτήν την περίοδο. Ο Αndrew Rutgers, CEO, Charge Sim BV, ο οποίος δίνει το στίγμα των πεπραγμένων της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης εταιρικών στόλων. Ο Petr Dolejsi, Mobility & Sustainable Transport Director, European Automobile Manufacturers Association, ο οποίος παρουσιάζει το νέο τοπίο που διαμορφώνουν οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η BMW, η Volkswagen, η Mercedes, η Volvo κ.α. Ο EckehardTröster, CEO, Energy nautics GmbH, ο οποίος αναλύει τους παράγοντες που θα καθορίσουν την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, μέχρι το 2030.

Στο συνέδριο συμμετέχουν με ομιλίες και παρουσιάσεις στελέχη του κλάδου της βιομηχανίας και της ηλεκτροκίνησης με υψηλή κατάρτιση και τεχνογωνσία, όπως Elcin Trakadas, Countrymanager, Zorlu Energy &ElectripGlobal, Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΣΥ ΑΕ, Δρ. Ζωή Αικατερινίδη, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος, Software Competitiveness International A.E., Κώστας Αλεξίου, New Energy Services OperationsManager, Energy Customer Solutions, Protergia, Δημήτρης Καββούρης, Deputy CEO, Chief Strategy Officer & Member of the Board, SyngelidisAutomotive Companies, Σπύρος Κιαρτζής, Αντιπρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛΙΝΗΟ) & Διευθύνων Σύμβουλος, ElpeFuture, Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ, Ηρακλής Μπουραντάς, Co-Founder& COO, Novoville, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος Λειτουργιών, Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL), ManagingDirector& Co-owner – PTL Ltd, Ηλίας Πετρής, Business Operations Manager, nrg, Κωνσταντίνος Τσακογιάννης, Managing Director, Armet Mobility, Αντώνης Τσιλιγιάννης, Sustainable Urban Mobility Project Manager, POLIS Network, Γιώργος Χατζηγιαννάκης, Large Accounts & B2B Sales Manager, Cardlink.

Σε όλη την διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί παράλληλα και εκθεσιακός χώρος ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, επισκέψιμος για όλους τους συμμετέχοντες. Το συνέδριο τελεί Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίες Logistics (EEL) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων(ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) με Χρυσό Χορηγό την ΔΕΗ, Μεγάλο Χορηγό την NRG , χορηγούς τις εταιρίες Armet Mobility, Cardlink, Electripglobal, Ο.ΣΥ., SoftCom International και υποστηρικτές τις PlugQ, Novoville