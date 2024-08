«Έφυγε» ο Γιώργος Βαρίνος

Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Βαρίνο, που «έφυγε» την Τρίτη 27 Αυγούστου για το μεγάλο ταξίδι.

Ο Γιώργος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας και διετέλεσε ταμίας κατά τη θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΔΑΜ. Ο Γιώργος Βαρίνος γεννήθηκε στον Πειραιά και θα γινόταν αύριο, 29 Αυγούστου 2024, εξήντα ετών, ενώ υπηρέτησε επί δεκαετίες τον Ειδικό Τύπο ως φωτογράφος και δημοσιογράφος των περιοδικών 4ΤΡΟΧΟΙ, AutoTρίτη, Car and Driver κτλ. Επίσης δημιούργησε το ψηφιακό περιοδικό «inMotion by gazzetta» και υπήρξε εκδότης πρωτοποριακών εντύπων, μεταξύ των οποίων του «Bestever» και του «Luxury Boats and SUVs», αλλά και του ψηφιακού καταλόγου «Greek Export Almanac».

Ο αλησμόνητος συνάδελφος λάτρευε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και συμμετείχε έως πρόσφατα και ο ίδιος με επιτυχία σε αγώνες καρτ, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο της Αυτοκίνησης, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του, του χιούμορ, της ευστροφίας του και της ειλικρίνειάς του. Η απώλειά του είναι δυσβάσταχτη για όσους είχαμε το προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να μας τιμήσει με τη φιλία του. Ο χώρος μας φτώχυνε, όμως θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και θα τον έχουμε στην καρδιά και στο μυαλό μας!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΔΑΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο, Μαρία, στις δύο λατρεμένες κόρες του, Ιωάννα και Αθηνά, και στον πατέρα του, καπετάν-Γιάννη. Η σορός του αξέχαστου Γιώργου Βαρίνου θα μεταφερθεί στη Ριτσώνα, όπου θα γίνει η αποτέφρωσή του σε στενό οικογενειακό κύκλο.