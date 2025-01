Εντυπωσιακό ρεκόρ πωλήσεων σημείωσε η Toyota

Η Toyota κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που της χαρίζει για μια ακόμα χρονιά την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης.

Μια χρονιά σημαντική ήταν το 2024 για την Toyota όσον αφορά τις πωλήσεις της. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο μεριδίου αγοράς, με 17,4% και πάνω από 25.500 πωλήσεις. Σε σύγκριση με το 2023 είχε αύξηση της τάξης του 39%.

Αναλυτικότερα, η Toyota ταξινόμησε στην ελληνική αγορά 25.626 αυτοκίνητα μέσα στο 2024, με το μερίδιο αγοράς (17,4%) να είναι το υψηλότερο στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας στη χώρα μας.

Στην κατηγορία των επιβατικών οχημάτων είχε την πρώτη θέση με 23.521 ταξινομήσεις, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση +43% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κατέκτησε την πρώτη θέση, τόσο στο κανάλι της λιανικής, όσο και στο κανάλι των μαζικών πωλήσεων, με μερίδιο αγοράς 23,3% και 12,3% αντίστοιχα.

Η Toyota διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της στην ελληνική αγορά, κυριαρχώντας στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες. Αναλυτικότερα, το Yaris Cross, το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία των B-SUV, αλλά και συνολικά σε όλες τις κατηγορίες της αγοράς.

Το Yaris ήταν επίσης το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία B, ενώ στην κορυφή βρέθηκε και στην κατηγορία C-SUV, το C-HR. Επίσης πρώτο στην κατηγορία των pick-up ήταν το Hilux.

Η Toyota, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες, ακολουθεί την Multi-Pathway στρατηγική πολλαπλών τεχνολογιών, που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει την τεχνολογία χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, στην κατηγορία που ταιριάζει στον ίδιο, έχοντας ως δεδομένο την καλή σχέση αξίας τιμής.

Επιπλέον, με στόχο την διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, η Toyota εγκαινίασε το New Retail Concept, ένα σύγχρονο μοντέλο εκθέσεων που εστιάζει στην προσωποποιημένη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Το New Retail Concept έχει ήδη εφαρμοστεί σε 19 εκθέσεις ανά την Ελλάδα, ενώ το σύνολο του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου θα έχει αναβαθμιστεί έως το τέλος του 2025.

Toyota: Ένας χρόνος γεμάτος επιτυχίες

Το 2024 ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και αξέχαστες στιγμές για την εταιρεία. Η Toyota, ως υπερήφανος εταίρος μετακίνησης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», συμμετείχε στην εμβληματική λαμπαδηδρομία και υποστήριξε το σύνολο των αγώνων με λύσεις βιώσιμης μετακίνησης. Παράλληλα, η Toyota Ελλάς συμμετείχε για 4η συνεχή χρονιά ως mobility partner του EKO Ράλλυ Ακρόπολις, αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξή της στον εθνικό μας αγώνα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Ελλάς, κ. Hermann Riedl, δήλωσε για την επιτυχία του 2024: «Η Toyota Ελλάς σημείωσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων, πετυχαίνοντας ρεκόρ μεριδίου αγοράς 17,4% και με πάνω από 25.500 νέα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους. Με τον πελάτη στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας, παρουσιάσαμε μία σειρά από διαφορετικές τεχνολογίες, καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, προσφέραμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο των Εμπόρων μας. Το 2025, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή, αναβαθμίζοντας συνεχώς το μείγμα των διαθέσιμων κινητήρων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, ενώ ειδικότερα στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών, πρόκειται να παρουσιάσουμε 3 νέα μοντέλα».