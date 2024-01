Subaru Solterra: Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Το Subaru Solterra, έρχεται να αλλάξει σελίδα στην ιστορία της εταιρείας, καθώς είναι το πρώτο της το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της ιαπωνικής φίρμας και είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Το νέο Subaru Solterra είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ιαπωνικής φίρμας, με το οποίο η ιαπωνική εταιρεία φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της στην αγορά της Ευρώπης. Το ηλεκτροκίνητο SUV είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινάει από τα 57.895 ευρώ.

Όλες οι εκδόσεις είναι τετρακίνητες με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Η ισχύς του Solterra ανέρχεται στα 160 kW (218 ίππους), με την τυπική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,9 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.

Για την κατασκευή του Subaru Solterra χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-SGP (e-Subaru Global Platform) κοινή με της Toyota και γνωστή ως e-TNGA, στην οποία πατά για τη δημιουργία του bZ4X, με το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία.

Όσον αφορά τις διαστάσεις του Solterra, έχει μήκος 4,69 μ., πλάτος 1,86 μ. και μεταξόνιο 2,85 μ. με το βάρος του να είναι από 1.920 έως και 2.020 κιλά, ανάλογα με την έκδοση. Εφοδιάζεται με μπαταρία 71,4 kWh, έχοντας δυνατότητα ταχείας φόρτισης 150 kW με σταθερό ρεύμα. Η αυτονομία του αγγίζει, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία τα 465 χιλιόμετρα.

Η εισαγωγική έκδοση 4eXperience διαθέτει στον εξοπλισμό της μεταξύ άλλων: ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, φώτα LED, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 7 ιντσών, οθόνη 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, έξι ηχεία, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, αλλά και πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η ανώτερη έκδοση 4eXperience Plus έχει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, επενδύσεις καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, 10 ηχεία της Harman/Kardon, επαγωγική φόρτιση για το smartphone, πανοραμική οροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού και πίσω θερμαινόμενα καθίσματα.

Ακολουθούν οι εκδόσεις και οι τιμές του νέου Subaru Solterra, όπως ανακοινώνονται από την εισαγωγική εταιρεία και χωρίς να υπολογιστεί το όφελος της κρατικής επιδότησης.

Solterra 4eXPERIENCE AWD MY23 57.895 €

Solterra 4eXPERIENCE Plus AWD MY23 61.650 €

Solterra 4eXPERIENCE Plus BT AWD MY23 61.990 €

Solterra 4eXPERIENCE AWD MY23A 58.500 €

Solterra 4eXPERIENCE Plus AWD MY23A 62.500 €

Solterra 4eXPERIENCE Plus BT AWD MY23A 62.990 €