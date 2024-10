Αυτή είναι η νέα McLaren W1

Η W1 είναι το νέο τέκνο της McLaren. Και συγχρόνως ο διάδοχος της P1, ο οποίος παίρνει κίνηση από ένα υβριδικό σύνολο, με 4λιτρο V8 κινητήρα, συνολικής απόδοσης σχεδόν 1.300 ίππων.

Η νέα McLaren W1 που αποκαλύφθηκε σήμερα είναι ο διάδοχος της εμβληματικής P1, παρά την… ενδιάμεση παρουσία των Senna και Speedtail που μεσολάβησαν. Τι εστί «McLaren W1»;

Κατ’ αρχήν, πρόκειται για ένα υβριδικό supercar που σπάει όλα τα ρεκόρ για την βρετανική εταιρεία όσον αφορά την ισχύ και τις επιδόσεις. Γυρίζει πιο γρήγορα σε πίστες από την Senna και επιταχύνει ταχύτερα από την Speedtail διαθέτοντας ένα υψηλής τεχνολογίας πακέτο που ζυγίζει μόλις 1.399 κιλά.

Στην καρδιά της W1 βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας με χωρητικότητα 4,0 λίτρων με δύο turbo που φέρει την υπογραφή της Ricardo – όπως και κάθε «πολιτικό» μοτέρ της McLaren τα τελευταία χρόνια. Ο κινητήρας αυτός, ο οποίος χρησιμοποιεί έμμεσο και άμεσο ψεκασμό, παράγει 928 ίππους από μόνος του εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ισχύ ανά λίτρο από οποιονδήποτε κινητήρα της McLaren.

Διαθέτοντας την κωδική ονομασία MHP-8, ο κινητήρας λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα e-module, που περιλαμβάνει μια μονάδα ελέγχου και έναν ηλεκτροκινητήρα ακτινικής ροής με απόδοση 347 ίππων. Συνεργάζεται δε μια αυτοφορτιζόμενη μπαταρία με χωρητικότητα 1,4 kWh που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία σχεδόν… 3 χλμ. – ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα, επιτρέπουν την κίνηση του οχήματος προς τα πίσω.

Η McLaren δηλώνει ότι τα υβριδικά εξαρτήματα της W1 ζυγίζουν 40% λιγότερο από εκείνα της P1, αλλά προσφέρουν 40% περισσότερη ισχύ. Η συνδυασμένη μέγιστη ροπή που προσφέρει το υβριδικό σύστημα είναι 1.340 Nm (900+440 Nm από το θερμικό και ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος κίνησης, αντίστοιχα), με τη συνδυαστική ισχύ να ανέρχεται στους 1.275 ίππους.

Σύμφωνα με την McLaren, η πισωκίνητη W1 μπορεί να ολοκληρώσει το «0-100» σε 2,7 δλ., το «0-200» σε 5,8 δλ. και το «0-300» σε λιγότερο από 12,7 δλ. Με ρυθμό περιστροφής του V8 τις 9.200 σ.α.λ., η τελική ταχύτητα της W1 περιορίζεται ηλεκτρονικά στα διόλου ευκαταφρόνητα 350 χλμ./ώρα.

Υπάρχουν τρία drive mode: στη λειτουργία Sprint προσφέρεται η μέγιστη ηλεκτρονική ισχύς στον έναν γύρο για οδήγηση σε πίστα, ενώ στην GP η απόδοσή του ηλεκτροκινητήρα ρυθμίζεται για μεγαλύτερη διάρκεια. Η λειτουργία Boost παρέχει άμεση πλήρη ισχύ, ακριβώς όπως το σύστημα push-to-pass τύπου στα αγωνιστικά μονοθέσια, συνδυαζόμενη με το σύστημα μείωσης της οπισθέλκουσας (DRS) στην πίσω πτέρυγα.

Το «παρών» δίνουν ενεργά πτερύγια, συμπεριλαμβανομένου του Active Long Tail, το οποίο εκτείνεται κατά 300 χλστ. προς τα πίσω, και όχι προς τα πάνω, συνεργαζόμενο με το επίπεδο δάπεδο της W1 και τον εντυπωσιακό διαχύτη ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον κάθετη δύναμη – στο πρόγραμμα Race, η W1 παράγει 350 κιλά κάθετης δύναμης μπροστά και 650 κιλά πίσω.

Το μονοκόκ πλαίσιο του αυτοκινήτου συνδυάζεται με αυτό που η McLaren αποκαλεί Race Active Chassis Control III, το οποίο προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων που μεταβάλλουν ένα πλήθος χαρακτηριστικών – αίσθηση τιμονιού, ρύθμιση της τύπου push-rod ανάρτησης κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τιτάνιο είναι μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της ανάρτησης, ενώ η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία από τις μεθόδους παραγωγής που υιοθετούνται για πολλά από τα εξαρτήματα της.

Η W1 διαθέτει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης και στάνταρ κεραμικά φρένα. Τα δε ελαστικά είναι ειδικής σχεδίασης, συμπεριλαμβανομένου του P Zero Trofeo RS της Prirelli που είναι εστιασμένο για οδήγηση σε πίστα και των P Zero R και P Zero Winter 2 που επικεντρώνονται στην καθημερινή χρήση της W1.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και τα 399 αντίτυπα της νέας W1 που θα κατασκευαστούν W1 έχουν ήδη πουληθεί πολύ πριν την έναρξης της στο Woking το 2026.