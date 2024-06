Aυτό είναι το ηλεκτρικό Hyundai Inster

To Hyundai Inster είναι ένα μικρό ηλεκτρικό SUV με μήκος 3,8 μ. και τιμή στην Ευρώπη που υπολογίζεται ότι θα ξεκινά κάτω από 25.000 ευρώ.

Με το νέο Inster η Hyundai βουτά στα βαθιά στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκαλύπτοντας την μικρότερη και πιο προσιτή από πλευράς κόστους πρότασή της που αρχικά θα είναι διαθέσιμη στην εγχώρια για την ίδια αγορά και εν συνεχεία, μέσα στο 2025, στην Ευρώπη.

Το μικρό EV των Κορεατών βασίζεται στο Casper, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης που μέχρι στιγμής πωλείται αποκλειστικά με κινητήρα βενζίνης στην αγορά της Κορέας. Η πλατφόρμα στην περίπτωση του Inster έχει μεγαλώσει κατά 230 χλστ., εκ των οποίων τα 180 χλστ. «πηγαίνουν» στην αύξηση του μεταξονίου, βελτιώνοντας τόσο την πρακτικότητα όσο και τον διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση των μπαταριών χαμηλά στο δάπεδο.

Το ηλεκτρικό Inster έχει μήκος 3,825 μέτρα, πλάτος 1,615 μέτρα και ύψος 1,575 μέτρα. Το μεταξόνιό του δε (βλ. 2,58 μ.) σχεδόν «ακουμπά» εκείνο του μεγαλύτερου Hyundai i20, προσφέροντας επαρκείς χώρους σε τέσσερις επιβάτες – όσα και τα σχετικά καθίσματα, εκ των οποίων τα πίσω έχουν την δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης καθώς και μετακίνησης κατά τον διαμήκη άξονα για περισσότερο χώρο για τα πόδια ή μεγαλύτερο χώρο αποσκευών (280 έως 351 λίτρα).

Ήδη από το λανσάρισμα το νέο Inster θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις όσον αφορά την μπαταρία και την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα. Η βασική έκδοση θα τροφοδοτείται ένα ηλεκτρικό μοτέρ με απόδοση 71,1 kW, δηλαδή 97 ίππους, που τοποθετείται μπροστά εξασφαλίζοντας επιτάχυνση από στάση έως τα πρώρα 100 χλμ./ώρα σε 11,7 δλ.. και τελική ταχύτητα 140 χλμ./ώρα. Αυτή η μονάδα συνδυάζεται με μια μπαταρία με χωρητικότητα 42 kWh, η οποία φέρεται να προσφέρει αυτονομία 300 χλμ.

Το έκδοση «μεγάλης εμβέλειας» του νέου Inster ενισχύεται σε απόδοση φτάνοντας τα 84,5 kW, δηλαδή τους 115 ίππους. Η μπαταρία στην περίπτωση αυτή έχει χωρητικότητα 49 kWh, αυξάνοντας την αυτονομία του στα 355 χλμ. και την τελική του ταχύτητα στα 150 χλμ./ώρα, ενώ το «0-100» ολοκληρώνεται σε 10,6 δλ.

Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν χημεία νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου (NCM) όσον αφορά τους συσσωρευτές ενέργειας που τροφοδοτούν τους ηλεκτροκινητήρες. Όλες οι παραλλαγές του νέου Inster διαθέτουν αντλία θερμότητας και δυνατότητες ταχείας φόρτισης DC με μέγιστη ισχύ 120 kW – έτσι κάτω από ιδανικές συνθήκες η φόρτιση 10-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά της ώρας. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC των 11 kW είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, όπως και η δυνατότητα V2L.

Στο εσωτερικό, όλες οι εκδόσεις του Inster διαθέτουν δύο οθόνες, με κάθε μια να έχει διαγώνιο 10,25 ίντσες, ενώ την ίδια στιγμή θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του smartphone ως «κλειδί». Το Inster θα εξοπλίζεται επίσης με την πλήρη σουίτα τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού της Hyundai, συμπεριλαμβανομένης της κάμερας στάθμευσης 360 μοιρών καθώς και των adaptive cruise control, Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Blind-spot View Monitor (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).

Διαθέσιμα θα είναι επίσης και τα συστήματα Lane Keeping Assist (LKA) και Lane Following Assist (LFA), καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και Rear Occupant Alert (ROA).

Το ντεμπούτο το νέου Hyundai Inster στην Ευρώπη αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου μέσα στην άνοιξη του 2025 σε τιμές που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ. Αργότερα, η γκάμα του μοντέλου θα ενισχυθεί με μια πιο… περιπετειώδη παραλλαγή με την ονομασία Cross.