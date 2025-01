Έκρηξη σε σταθμευμένο Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο του Donald Trump (video)

Ένα Tesla Cybertruck εξερράγη χθες με τις φλόγες να «ξεπηδούν» από το εσωτερικό του ενώ βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ.

Εξαιτίας του περιστατικού ο οδηγός του οχήματος έχασε τη ζωή του ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν επτά άτομα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές και το FBI που συμμετείχε στις έρευνες για το εν λόγω συμβάν.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από μάρτυρες μέσα και έξω από το ξενοδοχείο δείχνουν το ηλεκτρικό όχημα της Tesla να εκρήγνυται και φλόγες να ξεχύνονται από αυτό.

Το FBI δήλωσε λίγες ώρες μετά ότι γνωρίζει την ταυτότητα του ατόμου που οδηγούσε το όχημα, το οποίο είχε νοικιαστεί στο Κολοράντο μέσω της πλατφόρμας Turo.

Ο Elon Musk, με τη σειρά του, είπε ότι η έκρηξη δεν είχε σχέση με το κατεστραμμένο -πλέον- Cybertruck.

«Έχουμε πλέον επιβεβαιώσει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πολύ μεγάλα πυροτεχνήματα και/ή μια βόμβα που μεταφέρθηκε στην καρότσα του νοικιασμένου Cybertruck και δεν σχετίζεται με το ίδιο το όχημα», ανέφερε σε ανάρτηση του στο X ο ισχυρός άνδρας της Tesla, προσθέτοντας ότι με βάση τα στοιχεία από την τηλεμετρία του οχήματος τα πάντα λειτουργούσαν κανονικά σε αυτό την στιγμή της έκρηξης.

«Το γεγονός ότι επρόκειτο για το Cybertruck περιόρισε πραγματικά τις ζημιές που σημειώθηκαν», δήλωσε ο Κέβιν Μακ Μάχιλ, σερίφης του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος του Λας Βέγκας.

Police are investigating a possible terror attack involving a Tesla Cybertruck that exploded outside the Trump International Hotel in Las Vegas, killing at least one person. Authorities tell CBS News that investigators are working to determine whether fireworks were responsible. pic.twitter.com/K61qrWFFEM

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 1, 2025