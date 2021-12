Ανανέωση για το Mazda MX-5

Το Mazda MX-5 ανανεώνεται εν όψει 2022 προσθέτοντας μικρές πινελιές σε σχεδίαση και εξοπλισμό χωρίς όμως να λείπουν επεμβάσεις σε μηχανικά μέρη που ενισχύουν το «fun factor» σε επίπεδο οδικών χαρακτηριστικών.

Το Mazda MX-5 είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις έχοντας κατακτήσει τόσο την καρδιά όσο και το νου περισσότερων από 1,1 εκατομμύριων αγοραστών ανά τον κόσμο.

Σήμερα, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του Jinba Ittai της Mazda που φέρνει τον οδηγό και το αυτοκίνητο σε απόλυτη αρμονία, το MX-5 ανανεώνεαι στα σημεία ενισχύοντας έτι περαιτέρω το στιλ αλλά και το οδηγοκεντρικό προφίλ του μοντέλου που όρισε τους κανόνες στην κατηγορία των roadster οχημάτων.

Οπτικά, το Mazda MX-5 του 2022 παραμένει πιστό στη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo Design, χάρη στην οποία κατέκτησε τον τίτλο του «World Car Design of the Year» καθώς και του «World Car of the Year» το 2016. Το μοντέλο διατηρεί το εμβληματικό του στυλ με τον Platinum Quartz Mettalic χρωματισμό να αποτελεί τη νέα εξωτερική επιλογή, η οποία συνδυάζει ένα μεταξένιο λευκό ημιδιαφανές φινίρισμα αμαξώματος που μοιάζει με χαλαζία. Αυτός ο χρωματισμός τονίζει τον φινετσάτο χαρακτήρα του μοντέλου, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το νέο εσωτερικό Terracotta, το οποίο διαθέτει δέρμα Nappa.

Την ίδια στιγμή, η μαλακή οροφή του Mazda MX-5 Roadster είναι πλέον διαθέσιμη σε σκούρο μπλε χρώμα. Ενώ η τελευταία ανοίγει και κλείνει με μία απλή κίνηση του καρπού, η ηλεκτροκίνητη σκληρή οροφή της έκδοσης RF είναι πλήρως αυτόματη, τριών τμημάτων, συνδυάζοντας το στιλ ενός roadster και ενός κουπέ οχήματος. Η τελευταία ανοίγει και κλείνει την οροφή σε μόλις 13 δευτερόλεπτα, ακόμα και εν κινήσει μέχρι τα 10 χλμ./ώρα.

Στο εσωτερικό, οδηγός και συνοδηγός κάθονται χαμηλότερα από ότι στις προηγούμενες γενιές MX-5, και απολαμβάνουν καλύτερη ορατότητα καθώς και ευκολότερη ρύθμιση των καθισμάτων και χειρισμό των θυρών. Η κολόνα του τιμονιού ρυθμίζεται τηλεσκοπικά, με το τιμόνι, τα όργανα και τα χειριστήρια όλα τοποθετημένα συμμετρικά κατά μήκος ενός μόνο άξονα για εύκολη ανάγνωση.

Στα μηχανικά μέρη του ανανεωμένου Mazda MX-5 το νέο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το σύστημα Kinematic Posture Control, το οποίο είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία «το KPC μεγεθύνει τις εγγενείς δυνατότητες της πίσω ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων του MX-5, της οποίας η δομή σχεδιάστηκε για να αποτρέπει την ανύψωση του αμαξώματος του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισμα». Σε αντίθεση με παλιότερα μοντέλα, όταν το MX-5 στρίβει, το νέο σύστημα εφαρμόζει ελαφρά πέδηση στον εσωτερικό πίσω τροχό για να αυξήσει το «αντι-ανυψωτικό» αυτό αποτέλεσμα, με το KPC να αναγνωρίζει αμέσως τη διαφορά στις ταχύτητες μεταξύ των πίσω τροχών και να αντιδρά, αυξάνοντας το επίπεδο παρέμβασης, όπως αυτό απαιτείται για να οξυνθεί η απόκριση του πίσω μέρους.

Από εκεί και πέρα, οι κινητήρες του ανανεωμένου Mazda MX-5 συμμορφώνονται στο πρότυπο εκπομπών Euro 6d που τέθηκε σε ισχύ το 2021 χωρίς να χρειάζεται η προσθήκη φίλτρου μικροσωματιδίων σε κανέναν από τους βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού Skyactiv-G που προσφέρονται στο ιαπωνικό μοντέλο. Ο 2λιτρος Skyavtiv-G ανταποκρίνεται τώρα πιο γρήγορα στις εντολές του γκαζιού έχοντας ως όριο περιστροφής τις 7.500 σ.α.λ.. Η δε απόδοσή του ορίζεται στους 184 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. ενώ η μέγιστη ροπή των 205 Nm είναι ήδη διαθέσιμη στις 4.000 σ.α.λ. Η επιτάχυνση 0 -100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,5 δλ. και η τελική του ταχύτητα είναι 219 χλμ./ώρα. Θυμίζουμε ότι ο 2λιτρος Skyactiv-G εφοδιάζεται με το σύστημα i-Eloop, ένα σύστημα ανάκτησης ενεργείας κατά το φρενάρισμα, καθώς και start-stop που ονομάζεται Mazda i-stop.

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει επίσης τον 1.5 Skyactiv-G, που αποδίδει 132 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 152 Nm στις 4.000 σ.α.λ.. Και οι δύο κινητήρες συνοδεύονται από χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων Skyactiv-MT.

Τa Mazda MX-5 του 2022 διαθέτουν φωτιστικά σώματα LED με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες και σύστημα αυτόματου κλιματισμού στο βασικό τους εξοπλισμό. Το «παρών» δίνει και το MZD Connect, το σύστημα infotainment της Mazda, με έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών και περιστροφικό χειριστήριο, ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB) και έξι ηχεία. Στο βασικό επίσης εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση του smartphone μέσω λογισμικού Apple CarPlay – τώρα με ασύρματη σύνδεση – καθώς και Android Auto, που δίνει τη δυνατότητα των εγκατεστημένων εφαρμογών ενός smartphone να εμφανίζονται στην οθόνη του MZD Connect του αυτοκινήτου.

Το MX-5 του 2022 μπορεί επίσης να εφοδιαστεί και με το ηχοσύστημα της Bose των 9 ηχείων καθώς και με το σύστημα πλοήγησης Mazda SD με τρισδιάστατη απεικόνιση. Σε ότι αφορά τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, το Mazda MX-5 εφοδιάζεται με Lane Departure Warning System- LDWS και τα full-LED φωτιστικά σώματα με αυτόματη ρύθμιση εμβέλειας, που εξασφαλίζει μόνιμα τον ιδανικό φωτισμό του δρόμου. Στα συστήματα ενεργητικής ασφαλείας περιλαμβάνεται επίσης και η υποβοήθηση στάθμευσης (RCTA), που προειδοποιεί τον οδηγό για την πίσω διασταυρούμενη κυκλοφορία όταν εκείνος κινείται με όπισθεν, το σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας Lane Change Assistant Plus-BSM, που ελέγχει τα τυφλά σημεία, και το σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού Matrix LED με μεταβαλλόμενα προγράμματα φωτισμού.

Το αναβαθμισμένο σύστημα υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης σε πόλη (City Emergency Brake Assist- SCBS – Smart City Brake Support) αναγνωρίζει την παρουσία οχημάτων και πεζών μπροστά στο αυτοκίνητο και φρενάρει αυτόματα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αλλά και το σύστημα υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης σε πόλη (City Emergency Brake Assist Plus- SCBS R – Smart CityBrake Support Reverse) που αναγνωρίζει την παρουσία οχημάτων και εμποδίων πίσω από το αυτοκίνητο. Επίσης περιλαμβάνονται και τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων οδικής σημάνσεως (Traffic Sign Recognition- TSR), προειδοποίησης απόσπασης προσοχής του οδηγού (Driver Attention Alert- DAA) και η κάμερα οπισθοπορείας.