Nissan Sakura – το μικρό EV που ξεχωρίζει στην Ιαπωνία

Το Nissan Sakura είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο, της δημοφιλέστατης στην Ιαπωνία κατηγορίας kei, που διατίθεται στην τοπική αγορά από τη Nissan και παράγεται από την NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle).

Πήρε το όνομά του από το εθνικό λουλούδι της Ιαπωνίας και παρουσιάστηκε στις 20 Μαΐου 2022, ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της κατηγορίας kei με μπαταρία από τη Nissan. Αναπτύσσεται και κατασκευάζεται παράλληλα με το Mitsubishi eK X EV, το οποίο μοιράζεται το ίδιο αμάξωμα με το βενζινοκίνητο eK X. Η σχεδίασή του είχε προαναγγελθεί από το IMk concept, που παρουσιάστηκε το 2019.

Το όχημα κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 47 kW (64 PS) και ροπή 195 Nm, με τελική ταχύτητα 130 km/h. Η μπαταρία αποθήκευσης χρησιμοποιεί μια μονάδα ιόντων λιθίου 20 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία WLTC 180 km. Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι οι S, X και G και το μοντέλο πωλείται στην Ιαπωνία από τα μέσα του 2022.

Το ολοκαίνουργιο EV Sakura προσφέρει όχι μόνο την ευελιξία ενός μίνι οχήματος, αλλά και μια εξαιρετικά αθόρυβη κύλιση σε συνδυασμό με ισχυρή και ομαλή επιτάχυνση, καθώς και έναν εσωτερικό χώρο με υψηλής ποιότητας υλικά και εκλεπτυσμένη σχεδίαση. Το Sakura έτυχε θετικής υποδοχής για την εξαιρετική του οδηγική συμπεριφορά, σε καθημερινή χρήση, με τις παραγγελίες του να έχουν ξεπεράσει τις 33.000 μονάδες από την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το μικρό ιαπωνικό EV ξεχωρίζει και στις βραβεύσεις. Πριν λίγες ημέρες η Nissan ανακοίνωσε ότι το αμιγώς ηλεκτρικό μίνι όχημά της Sakura, απέσπασε το βραβείο RJC Car of the Year και το βραβείο RJC Technology of the Year στην Ιαπωνία, για το 2023. Πέραν των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του, η τιμή του είναι επίσης προσιτή για ένα ευρύ φάσμα δυνητικών χρηστών και ως εκ τούτου η RJC το τοποθέτησε ψηλά, ιδιαίτερα ως μοντέλο που θα προωθήσει την εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ιαπωνία.