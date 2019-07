Πρεμιέρα για τις Mercedes-AMG A 45 και A 45 S 4Matic+ [+video]

Όπως αναμενόταν, αλλά και όπως είχαμε και εμείς προαναγγείλει με παλαιότερες αναρτήσεις μας, η Mercedes έλυσε σήμερα την σιωπή της παρουσιάζονται την κορυφαία έκδοση της Α-Class –και στη σκιά αυτής, την αντίστοιχη για λογαριασμό της CLA. Και μάλιστα, σε δύο διαφορετικές από πλευράς ισχύος παραλλαγές, οι οποίες κινούνται από τον γνωστό και 2λίτρο υπερτροφοδοτούμενο M139 κινητήρα της μάρκας, ο οποίος υιοθετεί πολλές λύσεις που είδαμε στο μεγαλύτερο και ισχυρότερο 4λιτρο V8 της Mercedes-AMG.

Σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία, στην Α 45 4Matic+ η απόδοση ορίζεται στους 387 ίππους στις 6.500 σ.α.λ. με τη μέγιστη ροπή να φτάνει στα 480 Nm, τα οποία αποδίδονται σε ένα φάσμα περιστροφής με αφετηρία τις 4.750 σ.α.λ. και κατάληξη τις 5.000 σ.α.λ. Στην Α 45 S 4Matic+, η απόδοση εκτοξεύεται στους 421 ίππους στις 6.750 σ.α.λ., με τη ροπή να φτάνει για την περίσταση στα 500 Nm από τις 5.000 σ.α.λ. έως και τις 5.250 σ.α.λ. (σ.σ.: και στις δύο περιπτώσεις, το όριο περιστροφής του 4κύλινδρου είναι οι 7.200 σ.α.λ.). Η τελευταία εκδοχή του συνόλου, η οποία λειτουργεί με μέγιστη πίεσης υπερπλήρωσης τα 2,1 bar, είναι η ισχυρότερη που έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας σε μοντέλο ευρείας παραγωγής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 3,9 δλ.

Στην απλή Α 45 4Matic+, στην οποία η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα, το εν λόγω σπριντ ολοκληρώνεται σε 4,0 δλ. – η τελική ταχύτητα στην περίπτωση της έκδοσης S φτάνει τα 270 χλμ./ώρα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κινητήρας, ο οποίος έχει περιστραφεί κατά 180 μοίρες (σ.σ.: το τούρμπο και η πολλαπλή εξαγωγής βρίσκονται πλέον στο πίσω μέρος), συνεργάζεται με ένα νέο, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 8 στο σύνολο σχέσεις, σε συνδυασμό με σύστημα τετρακίνησης με πολύδισκους συμπλέκτες. Χάρη στο ηλεκτρο-μηχανικό σύστημα torque control, η μονάδα ελέγχου του συστήματος μετάδοσης έχει την ικανότητα να κατανέμει ξεχωριστά και σε πραγματικό χρόνο τη ροπή που φτάνει στους πίσω τροχούς και στις δύο περιπτώσεις.

Ως μέρος του προαιρετικού πακέτου AMG Dynamic Plus, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του προγράμματος drift mode, το οποίο στέλνει μεγαλύτερα ποσά ροπής στον πίσω άξονα, ούτως ώστε να προσομοιωθούν χαρακτηριστικά που συναντά κανείς σήμερα σε αυτοκίνητα με κίνηση στους πίσω τροχούς. Αξίζει να σημειωθεί πως το drift mode ενεργοποιείται μόνο με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ευστάθειας στη θέση off (σ.σ.: εκτός από την on υπάρχει και μια «ενδιάμεση») και με το κιβώτιο ταχυτήτων στο χειροκίνητο, μέσω paddles, πρόγραμμα.

Συνολικά, οι κορυφαίες εκδόσεις της Α-Class προσφέρουν στον οδηγό τους έξι προγράμματα οδήγησης – τα Comfort, Sport, Sport+, Slippery και Individual με το Race να είναι στάνταρ στην Α 45 S και προαιρετικό ως τμήμα του πακέτου AMG Dynamic Plus για τις βασικές εκδόσεις της σειράς. Μέσω του AMG Dynamics, o οδηγός μπορεί να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά απόδοσης της τετρακίνησης επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Basic, Comfort, Sport, Pro, Advanced και Master. Σε ότι αφορά στο σύστημα πέδησης, η απλή Α 45 4Matic+ εξοπλίζεται με δίσκους 350 και 330 χλστ. σε συνδυασμό με 4πίστονες και μονοπίστονες δαγκάνες εμπρός και πίσω, ενώ η Α 45 S 4Matic+ με δίσκους 360 χλστ. και κόκκινες και 6πίστονες δαγκάνες στον εμπρός άξονα.

Αλλαγές έχουν γίνει και στο σύστημα διεύθυνσης μέσω μιας διαφορετικής έδρασης της κρεμαγιέρας, ενώ διαφορετικές είναι και οι ρυθμίσεις ελατηρίων/αμορτισέρ, με το σύστημα AMG Ride Control να είναι έξτρα. Επίσης, το εμπρός μετατρόχιο είναι αυξημένο, την ώρα που επεμβάσεις έχουν γίνει και σε μεμονωμένα μέρη τα εμπρός ανάρτησης, η οποία εξακολουθεί να αποτελείται από γόνατα Μακφέσρον – η πίσω είναι τεσσάρων συνδέσμων – και πλέον εδράζεται σε ένα διαφορετικό υποπλαίσιο με περαιτέρω ενισχύσεις.

Αισθητικά, οι επιλογές είναι κατά τι πιο επιθετικές σε σχέση με την «35», καθώς εμπρός δεσπόζουν το διαφορετικό splitter και τα μεγαλύτερα αεροδυναμικά βοηθήματα, ενώ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ξεχωρίζουν οι δύο διπλές και στρογγυλές απολήξεις της εξάτμισης, που στην απλή έκδοση έχουν διάμετρο 82 χλστ. και στην S, 90 χλστ. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η νέα A 45 πατά στη βασική της έκδοση σε τροχούς με ζάντες διαμέτρου 18 ιντσών, ενώ η Α 45 S σε 19άρες._Χ.Α.