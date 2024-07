Πρεμιέρα στο Goodwood για το νέο MG HS

Η MG προαναγγέλλει την έλευση του νέου HS με ένα μικρό βίντεο που δημοσίευσε στο X. Η επίσημη πρεμιέρα του μοντέλου έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood.

Σύμφωνα με πηγές θα έχει στενή σχέση με το επίσης κινέζικο Roewe RX5 και στη νέα γενιά του υπόσχεται ότι θα είναι πιο αποδοτικό, έχοντας εκδόσεις βενζίνης, Plug-in Hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική. Πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίσει η νέα υβριδική έκδοση που είδαμε για πρώτη φορά το νέο MG 3 Hybrid+. Αυτή θα αποδίδει 195 ίππους και θα προσφέρει εκτός από αξιόλογες επιδόσεις και καλή οικονομία καυσίμου.

Οι σκοτεινές εικόνες που παρουσιάζονται δεν αποκαλύπτουν πολλά για τις λεπτομέρειες του μοντέλου, ωστόσο είναι διακριτή η σιλουέτα του. Αισθητικά ακολουθεί τις γνωστές γραμμές, ιδιαίτερα στο προφίλ, με τη μεγάλη αλλαγή να αφορά τη νέα μάσκα με τη μεγαλύτερη εισαγωγή αέρα και το νέο σχέδιο.

Το νέο MG HS αναμένεται να εφοδιάζεται με κινητήρες βενζίνης, διαθέτοντας επίσης πλήρως υβριδική έκδοση και PHEV, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική. Πέρα από την αποδοτικότητα, η οποία θα είναι βελτιωμένη, το νέο HS εστιάζει και στη σχέση αξίας – τιμής, έχοντας ως στόχο να αποτελέσει μια value for money πρόταση.

