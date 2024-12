Πρώτη πλήρωση με diesel καύσιμο με HVO από την BMW

Γιατί η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκεια για χαμηλές εκπομπές ρύπων. Αυτό τουλάχιστον επικαλείται η BMW.

Η δεκτικότητα σε νέες τεχνολογίες αποτελεί παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για το BMW Group. Εκτός από το ευρύ φάσμα τεχνολογιών κίνησης, στόχος είναι η μείωση των εκπομπών CO 2 σε όλους τους τομείς. Το BMW Group πιστεύει ότι όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες είναι απαραίτητες για τη μείωση των εκπομπών CO 2 σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Για παράδειγμα, οι εκπομπές CO 2 μπορούν να μειωθούν ειδικά με τη χρήση καυσίμων που δεν βασίζονται σε ορυκτές πρώτες ύλες.

«Όταν μιλάμε για την προστασία του κλίματος, κάθε τόνος CO 2 που εξοικονομείται μετράει. Τα περισσότερα από 250 εκατομμύρια οχήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ: Το ισοζύγιο εκπομπών CO 2 των οχημάτων αυτών θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά εάν αυξανόταν το ποσοστό των ανανεώσιμων καυσίμων. Προχωράμε μπροστά: Από τον Ιανουάριο του 2025, θα εφοδιάζουμε όλα τα diesel μοντέλα που κατασκευάζονται στη Γερμανία με HVO 100 – ένα υψηλής ποιότητας υποκατάστατο του diesel με εκπομπές CO 2 e που είναι έως και 90% χαμηλότερες στο συνολικό ισοζύγιο – πριν φτάσουν τις αντιπροσωπείες», σχολιάζει ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Δ.Σ. της BMW AG.

Το BMW Group στέλνει τώρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα χρησιμοποιώντας HVO 100 για την πρώτη πλήρωση με καύσιμο όλων των diesel μοντέλων που παράγονται στη Γερμανία. Η συντομογραφία HVO σημαίνει «υδρογονωμένο φυτικό έλαιο (hydrotreated vegetable oil)», ενώ η προσθήκη του αριθμού «100» υποδηλώνει ότι πρόκειται για καθαρό (100%) καύσιμο.

Το «Neste MY Renewable Diesel» αποτελεί το καύσιμο HVO 100 που χρησιμοποιείται στα εργοστάσια του BMW Group στο Μόναχο, στο Dingolfing, στο Regensburg και στη Λειψία. Αυτά τα εργοστάσια παράγουν ετησίως πάνω από το 50% των πετρελαιοκίνητων οχημάτων του BMW Group. Το καύσιμο που παρέχεται από τον Φινλανδό κατασκευαστή Neste εξασφαλίζει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως και 90% («Well to Wheel») κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, σε σύγκριση με το παραδοσιακό ορυκτό diesel. Η αρχική πλήρωση που πραγματοποιείται στα εργοστάσια πριν από την παράδοση των οχημάτων στους αντιπροσώπους του BMW Group κυμαίνεται από πέντε έως οκτώ λίτρα, ανάλογα με το μοντέλο.

Από τα τέλη Μαΐου 2024, το παραφινικό ντίζελ HVO μπορεί επίσης να πωλείται στα πρατήρια καυσίμων στη Γερμανία. Το συγκεκριμένο καύσιμο παράγεται από διάφορα απόβλητα, όπως τα μαγειρικά έλαια, καθώς και από υπολείμματα και άλλες ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Πληροί αυστηρά πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας, χωρίς τη χρήση φοινικέλαιου κατά την παραγωγή του, και δεν περιέχει συμβατικό βιοντίζελ. Το καύσιμο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO 2 σε σχέση με τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Συγκρινόμενο με το ορυκτό ντίζελ, το HVO 100 αποτελεί ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας και παρέχει μια σειρά από τεχνικά πλεονεκτήματα: πέρα από τις μικρότερες εκπομπές CO 2 , οι χημικές του ιδιότητες εξασφαλίζουν καλύτερη συμπεριφορά κατά την εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, είναι ανθεκτικό στη μικροβιακή μόλυνση (την αποκαλούμενη «πανούκλα του ντίζελ») χάρη στην καθαρότητά του.

Για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων καυσίμων, το BMW Group προτείνει φιλόδοξες ποσοστώσεις που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 30% πραγματική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( Renewable Energy Directive – RED III), οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία έως το τέλος Μαΐου 2025.

Το BMW Group και η Neste, που εδρεύει στο Espoo της Φινλανδίας, συνεργάζονται για να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Οι πετρελαιοκινητήρες του BMW Group, οι οποίοι εξελίσσονται στο εργοστάσιο Steyr στην Αυστρία και σχεδόν όλοι κατασκευάζονται εκεί, έχουν λάβει έγκριση για τη χρήση του καυσίμου HVO 100 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο καυσίμου EN 15940, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2015 για συγκεκριμένα μοντέλα και τύπους. Οι πελάτες μπορούν να βρουν σχετικές αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Συνεχείς δοκιμές

Το BMW Group συνεχώς δοκιμάζει τη συμβατότητα των νέων καυσίμων για τους κινητήρες του, πέρα από τα HVO 100, B10 και όλα τα ηλεκτροκαύσιμα (e-fuels) που έχουν εγκριθεί για πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα με το πρότυπο καυσίμου EN590. Για τους βενζινοκινητήρες, έχουν εγκριθεί τα E25 και e-fuels βάσει του προτύπου καυσίμου EN228. Η χρήση υψηλότερων αναγεννητικών συστατικών στα καύσιμα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO 2 στους βενζινοκινητήρες. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει το ανώτατο όριο που ορίζεται στην παλιά οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, από E10 σε E20 ή E25.

Επιτυχημένη δοκιμαστική χρήση από τις υπηρεσίες logistics του εργοστασίου

Από τον Μάρτιο του 2023, το HVO 100 που παράγεται από τη Neste χρησιμοποιείται και στα φορτηγά των logistics του εργοστασίου του BMW Group. Στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Landau / Isar με το εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, τέσσερα φορτηγά του παρόχου υπηρεσιών logistics Guggemos (GV Trucknet) εκτελούν τη διαδρομή πολλές φορές καθημερινά. Αυτά προμηθεύουν το κύριο εργοστάσιο του Μονάχου με βάση το σύστημα just-in-time. Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί με την προσθήκη έξι επιπλέον φορτηγών.

Τα εν λόγω φορτηγά ανήκουν στον στόλο της DB Schenker προσφέροντας υπηρεσίες για τη μεταφορά εξαρτημάτων αποθήκης από το κέντρο εφοδιασμού του BMW Group στο Eching για παραγωγή στο Μόναχο. Κάθε όχημα, σε κάθε μετ’ επιστροφής διαδρομή, διανύει μια απόσταση 40 χιλιομέτρων.

Το BMW Group προσχωρεί στη συμμαχία eFuels Alliance

Το BMW Group αποτελεί νέο μέλος της συμμαχίας eFuel Alliance. Οι εταίροι επιδιώκουν να προωθήσουν ένα ρεαλιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και να επιταχύνουν την ανάπτυξη της αγοράς για τα ανανεώσιμα καύσιμα. Η συνεργασία αυτή στόχο έχει επίσης να ενθαρρύνει άλλους εκπροσώπους του κλάδου να υιοθετήσουν τα ανανεώσιμα καύσιμα ως μια επιπλέον συμπληρωματική τεχνολογία.