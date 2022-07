Το αυτοκίνητο του Ροζ Πάνθηρα (+video)

Το αστείο one-off όχημα του Ροζ Πάνθηρα, που τη δεκαετία του ’70 προκαλούσε ευθυμία και έφερνε χαμόγελα σε όσους το έβλεπαν στην τηλεόραση ή σε πιο σπάνιες περιπτώσεις από κοντά.

Αυτή η αντίδραση ήταν φυσιολογική, αφού επρόκειτο για το προσωπικό αυτοκίνητο του «Ροζ Πάνθηρα», που έπρεπε να είναι ξεχωριστό όσο και ο ιδιοκτήτης του. Είχε κατασκευαστεί ειδικά για το «Pink Panther Show», τη δημοφιλέστατη σειρά cartoon που μεταδιδόταν στις ΗΠΑ από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού «NBC», από το 1969 έως το 1976. To «Pink Panther Car» ήταν μια δημιουργία του ειδικευμένου σε τετράτροχες κινηματογραφικές εμπνεύσεις σχεδιαστή Jay Ohrberg, που έχει υπογράψει πολλές ανάλογες επιτυχίες. Τις περισσότερες, τις γνωρίζετε και εσείς καλά. Ποιός άλλωστε δεν ξέρει τον τεχνολογικά προχωρημένο K.I.T.T. του «Ιππότη της ασφάλτου» David Hasselhoff, το De Lorean που πρωταγωνίστησε στο «Back to the future», τα φουτουριστικά Batmobiles του υπερ-ήρωα «Batman», τoν άτακτο «Στρατηγό Λη» των «Dukes of Hazzard», το Ford Gran Torino των ντετέκτιβς «Starsky & Hutch» και τα πέτρινα αμαξάκια της παλαιολιθικής οικογένειας «Flintstones»;

Ο Ohrberg αποδείχθηκε εγγύηση για την ιδιαίτερα προσοδοφόρα βιομηχανία του Χόλιγουντ και θεωρείται ο καλύτερος στον κόσμο γι αυτή τη δουλειά. Εκτός από το ροζ χρωματισμό της και το εξαιρετικά μακρύ της ρύγχος, τα οποία αποσπούσαν αμέσως την προσοχή του κοινού, η «λιμουζίνα» του «Ροζ Πάνθηρα» είχε αρκετά ακόμη ξεχωριστά στοιχεία. Κυρίαρχο σε αυτά, η θέση του οδηγού που εγκαταστημένη εμπρός από τον μπροστινό άξονα, απομονώνοντάς τον πλήρως από την καμπίνα των επιβατών.

Τη δεύτερη βέβαια μόνο κατ’ ευφημισμόν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, αφού ουσιαστικά επρόκειτο για έναν κλειστό επίπεδο χώρο, από το οποίο απουσίαζαν τα καθίσματα, ενώ σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της έμοιαζε περισσότερο με living-room. Όσο για τις πόρτες, αυτές άνοιγαν από επάνω προς τα κάτω και έφθαναν στο ύψος του εδάφους, όπως οι αντίστοιχες των επιβατικών πλοίων. Τέλος, απουσίαζαν εντελώς τα φωτιστικά σώματα.

Το αυτοκίνητο του «Ροζ Πάνθηρα» ήταν προσθιοκίνητο και το συνολικό μήκος του ανερχόταν στα 23 πόδια, με το πλάτος του να φθάνει τα έξι. Αν και το μηχανικό του σύνολο ήταν 7λιτρο και θα μπορούσε άνετα να το κινήσει, το οδόμετρο του «Pink Panther Car» δεν έχει περισσότερα από 16 διανυθέντα χιλιόμετρα, από τη χρονιά που εμφανίστηκε στο προσκήνιο (1969) μέχρι τις ημέρες μας. Άλλωστε, δεν κατασκευάστηκε για να καλύπτει αποστάσεις και η συμμετοχή του στα γυρίσματα της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς είχε στη συντριπτική πλειοψηφία της στατικό χαρακτήρα. Τον Ιούνιο του 2007 το αυτοκίνητο άλλαξε ιδιοκτήτη, φεύγοντας από τα χέρια του δημιουργού του, αφού πουλήθηκε σε μια δημοπρασία στην τιμή των 88.000 βρετανικών λιρών. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν από εκείνη την ημέρα, αναφέρουν πως ο κινητήρας του δεν ήταν παραμελημένος και μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία.