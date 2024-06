Τρία βραβεία για την Continental στα «Tire Technology International Awards 2024»

Τρία πολύ σημαντικά βραβεία έλαβε η εταιρεία κατασκευής ελαστικών Continental στα «Tire Technology International (TTI) Αwards 2024».

Ο θεσμός των TTI αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των ελαστικών.Τα βραβεία απονεμήθηκαν στην έκθεση τεχνολογίας ελαστικών στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ανόβερου στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα, η Continental έλαβε το βραβείο «Ελαστικό της Χρονιάς», για το νέο All Season Contact 2, ελαστικό το οποίο εστιάζει στις ανάγκες οχημάτων όλων των τύπων μετάδοσης της κίνησης και αποτελεί ένα προϊόν που προσφέρει ασφαλή χειρισμό και εντυπωσιακό κράτημα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Η Continental κέρδισε,επίσης, το Environmental Achievement of the Year – Tire Design, για το Ultra Contact NXT, το οποίο πέτυχε την βέλτιστη ισορροπία, μεταξύ βιωσιμότητας, ασφάλειας και απόδοσης. Το τελευταίο βραβείο είναι το Tire Concept of the Year για το καινοτόμο και πρωτότυπο ελαστικό, Conti City Plus. ΤοConti City Plus συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής που αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή απόδοσή του, έως και 10%. Το αποτέλεσμα είναι πιο χαμηλές εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και πιο μεγάλη αυτονομία για τα ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι, η Continental είναι ο μόνος κατασκευαστής ελαστικών που κέρδισε φέτος τρία βραβεία, συνολικά. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή αναγνώριση υψηλής καινοτομίας αλλά και δέσμευσης στην απόδοση, στην ασφάλεια και στη βιωσιμότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Continental κέρδισε τα βραβεία «Ελαστικό της Χρονιάς» και Environmental Achievement of the Year – Tire Design για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

All Season Contact 2

«Μια εξαιρετική λύση ελαστικού allseason, κατάλληλο για οχήματα οχημάτων όλων των τύπων μετάδοσης της κίνησης. Παντοδύναμο με άριστα χειμερινά χαρακτηριστικά, δυναμικό χειρισμό και μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα, αθόρυβο κατά την οδήγηση, με μεγάλο χιλιομετρικό ωφέλιμο». Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της επιτροπής αξιολόγησης για το All Season Contact 2. Η Continental αύξησε το χιλιομετρικό ωφέλιμο κατά 15%, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο και ταυτόχρονα μείωσε την αντίσταση κύλισης κατά 6%, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το All Season Contact 2 εξασφαλίζει ακόμα καλύτερο χειρισμό σε στεγνό οδόστρωμα και έχει ακόμη μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα.

Ultra Contact NXT

Το Ultra Contact NXT είναι το πιο βιώσιμο ελαστικό επιβατικών αυτοκινήτων στην αγορά, μέχρι σήμερα. H Continental προσφέρει ένα προϊόν με ιδιαίτερα υψηλή αναλογία βιώσιμων υλικών. Με έως και 65% ανανεώσιμα, ανακυκλωμένα και πιστοποιημένα υλικά ισορροπίας μάζας, η σειρά Ultra Contact NXT συνδυάζει υψηλή αναλογία αειφόρων υλικών με μέγιστη ασφάλεια και απόδοση. Και οι 19 διαστάσεις του Ultra Contact NXT έλαβαν την κορυφαία αξιολόγηση ελαστικών της ΕΕ (A) στην αντίσταση κύλισης, στο φρενάρισμα σε βρεγμένες συνθήκες και για τον εξωτερικό θόρυβο.

Concept tire Conti City Plus

Το πρωτότυπο ελαστικό Conti City Plus προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση στην αστική κυκλοφορία. Χάρη στην ισορροπημένη αλληλεπίδραση αποδοτικών και βιώσιμων τεχνολογιών και υλικών, το Conti City Plus αυξάνει τη συνολική ενεργειακή απόδοσή του, έως και 10%. Αυτό σημαίνει πιο χαμηλές εκπομπές ρύπων CO2 για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μεγαλύτερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι επιδόσεις αυτές έγιναν δυνατές με τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς του ελαστικού στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, η οποία μπορεί να αυξήσει την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως και 3%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση περίπου 0,6 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.